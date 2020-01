Katia

El Gobierno ha enviado al congreso un proyecto de ley para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo de la protección de infraestructura crítica sin la necesidad de decretar previamente Estado de Excepción . Ante la polémica sobre cual sería la infraestructura crítica se ha hablado, el proyecto del gobierno establece que la “determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo que será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional”. En otras palabras es un cheque en blanco que el gobierno definirá mediante un decreto.

A más de tres meses del estallido social con un resultado de 29 muertos , 3649 heridos, incluidos 269 niños y adolescentes , 158 personas violadas o abusadas sexualmente que presentaron querellas, además de 405 con trauma ocular, 33 de ellos con estallido de ojos incluidos dos con pérdida total de la visión en ambos ojos, después de todos estos hechos está es la respuesta ante la apertura a procesos más álgidos en la lucha de clases, cuando lo que se pone en cuestión son los pilares del modelo capitalista neoliberal.

A lo que nos enfrentamos es a un órgano de dominación de clase que impone por medio de las fuerzas armadas y de sus instituciones legislativas y judiciales los intereses de un puñado de capitalistas por sobre el de la mayoría.

El estado surge de la necesidad de asegurar la dictadura del capital y para ello cuenta con la fuerza pública e instituciones coercitivas. Este proyecto de ley que ya se aprobó en primer trámite con votos de la ex Concertación es para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan ayudar a Carabineros en puntos críticos, sin la necesidad de generar un decreto de Estado de Excepción Constitucional , como hemos visto antes dependiendo de la definición arbitraria del gobierno mediante un decreto supremo podremos encontrar entre estos lugares «Criticos» no solo infraestructura para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos, de salud y de comunicacioes, sino también a negocios privados como son supermercados, cadenas comerciales, Bancos etc. En conclusión sólo estarán cuidando los intereses a la clase dominante.

