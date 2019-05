A 3 Años de su fallecimiento: Mohamed Abdelaziz, es de los muertos que nunca mueren.

Al cumplirse 3 años del fallecimiento de Mohamed Abdelaziz, Secretario General del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Tuve el honor de conocerlo y conversar con él sobre la lucha del pueblo saharaui, sobre el África y América Latina. Comparto este artículo que escribí ante su partida como modesto homenaje.

Esteban Silva Cuadra*

Santiago de Chile, 31 de mayo de 2019.

MOHAMED ABDELAZIZ, ES DE LOS MUERTOS QUE NUNCA MUEREN.

Ha fallecido Mohamed Abdelaziz, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro,Frente Polisario.

Me cuenta un amigo saharaui ( antiguo combatiente) que hace 40 años atrás en un día como hoy (el mismo día que falleció Abdelaziz ) les llegó la noticia de la operación militar en la capital Mauritana de Nuakchot , ejecutada por combatientes saharauis comandados por el Secretario General del Frente Polisario El Uali Mustafa Sayed.(…)

El pueblo saharaui luchaba entonces con las armas en la mano en defensa de su territorio contra los ejércitos de Marruecos y Mauritania que habían invadido el Sahara Occidental .En aquellos días, circulaba el rumor de que el Comandante en Jefe del Ejército Popular de liberación saharaui había fallecido en combate. Días después, se confirmaría la triste noticia de la pérdida en combate de su máximo líder independentista.

La lucha del pueblo saharaui encabezada por el Frente Polisario recién comenzaba. Se trataba de una lucha de descolonización e independencia de un pueblo desarmado muy poco conocida internacionalmente. Un combate que se establecía desde una lucha desigual con combatientes con poca preparación y escasas armas, provistos de coraje y moral, atacados por dos ejércitos en dos flancos al mismo tiempo.

Mohamed Abdelaziz tenía 28 años cuando luego de la muerte en combate del líder El Uali Mustafa Sayed tuvo que asumir como Secretario General del Frente Polisario. Por entonces, Abdelaziz era el responsable militar del Frente Norte de guerra contra el ocupante Marroquí.

En 1982 fue elegido Presidente de la República Saharaui RASD llevando la lucha desde los campos de batalla del Sahara hasta los pasillos de la Unión Africana y la ONU. Difundiendo en el mundo entero la justa lucha de su pueblo por la autodeterminación para una definitiva independencia.

Ni las balas ni los bombardeos del ocupante lograron vencerlos ni vencerlo. No lo derrotó el exilio forzado en los campamentos de refugiados, ni el silencio cómplice de las ex potencias coloniales. Tampoco lo derrotó el apoyo vergonzante y traidor de reyes y emires árabes para el ocupante neocolonial y feudal de Marruecos.

Contra viento y marea Abdelaziz encabezó el esfuerzo colectivo del Frente Polisario para organizar exitosamente Estado y Ejército y liberar parte de territorio en condiciones extremadamente difíciles, logrando su reconocimiento por más de 84 Estados del mundo y ser integrante pleno de la Unión Africana.

Su perseverancia y tenacidad lo llevaron continuar la guerra por la independencia por otros medios, esta vez pacíficos y diplomáticos (una lucha pacífica pero no desarmada ) para obligar al ocupante Marruecos a materializar los acuerdos que hasta hoy se niega a cumplir como es el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

Su legado quedará por siempre en el corazón de los saharauis y en el Panteón de la memoria histórica de los pueblos africanos en lucha de los grandes luchadores anticolonialistas e independentistas africanos como; Ben Bella, Houari Boumédiene, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Samora Machel, Patricio Lumumba,Thomas Sankara, Nelson Mandela y El Uali Mustafa Sayed.

Parafraseando ante su partida al Comandante Sandinista Tomás Borge: un luchador como el Presidente Mohamed Abdelaziz es de los muertos que nunca mueren. Despiertan como el Libertador Bolívar cuando despiertan nuestros pueblos.

* Integrante de la Asociación Chilena de Amistad con la RASD

