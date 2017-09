Chile – Una obra de arte visual de 1988 inspirada en los detenidos desaparecidos en Chile y la Shoá.

Vanessa Goecke

30 de agosto de 2017

Hace dos días me llamó Luis Morgenstern Korenblit para que fotografiara un trabajo suyo de 1988, que me interesaba por mis investigaciones desde que lo entrevisté en 2016. Sin embargo, me sorprendió regalándomelo.

Hoy posteo la foto que recuerda ese momento porque su obra expresa sus emociones y reflexiones respecto de cuando se violan los derechos humanos, del modo más cruento y cruel.

Él pensaba en la Shoá y en la Dictadura cuando lo pintó. Reflexionaba sobre la violencia y sobre todo la vida.

Hoy que recordamos a los Detenidos Desaparecidos en Chile, aprovecho de darle las gracias públicamente por compartir esta reflexión artística tan personal. Gracias Luis, con mucho cariño.

En la imagen el artista Luis Morgenstern Korenblit con Ximena Goecke

