62ºAniversario de la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de los pueblos.Declaración del Frente Polisario

62º Aniversario de la Resolución 1514 de la ONU sobre la descolonización de los pueblos. Declaración del Frente Polisario



COMUNICADO DE PRENSA

Conmemoración del 62º aniversario de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas



Las Naciones Unidas y todas las naciones del mundo conmemoran hoy el 62 aniversario de la adopción por la Asamblea General de la ONU de su resolución 1514 (XV) sobre la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales el 14 de diciembre de 1960, también conocida como la Carta Magna de la descolonización.



En su resolución 1514 (XV), la Asamblea General reconoció que el sometimiento de pueblos a la subyugación y dominación extranjeras constituía una negación de los derechos humanos fundamentales, era contrario a la Carta de las Naciones Unidas y era un impedimento para la promoción de la paz y la cooperación mundiales. Proclamó solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Sin embargo, el colonialismo dista mucho de haber terminado.



En la actualidad, el Comité Especial de Descolonización incluye en su lista 17 territorios no autónomos cuyos pueblos aún no han ejercido su derecho a la autodeterminación y la independencia, entre ellos el Sáhara Occidental, la última colonia de África, cuya descolonización se vio obstaculizada por la invasión y ocupación militar del territorio por parte de Marruecos el 31 de octubre de 1975, lo que fue profundamente deplorado por la Asamblea General en sus resoluciones 34/37, de 21 de noviembre de 1979, y 35/19, de 11 de noviembre de 1980.



Han pasado casi seis décadas desde que la Asamblea General adoptó su resolución 1956 (XVIII) de 11 de diciembre de 1963, en la que la Asamblea General aprobó el informe de la Comisión Especial de Descolonización que contenía la lista de los Territorios que debían ser descolonizados, incluido el Sáhara Occidental. Desde entonces se han adoptado numerosas resoluciones de la Asamblea General en las que se pide al pueblo saharaui que ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia, de

conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes. Sin embargo, aún no se ha logrado la descolonización del Sáhara Occidental.



Además, todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Organización para la Unidad Africana (ahora Unión Africana) encaminados a lograr una solución pacífica y duradera para la descolonización pendiente del Sáhara Occidental se han topado con el obstruccionismo del Estado ocupante, Marruecos. La inacción mostrada por las Naciones Unidas durante las últimas décadas animó al Estado ocupante no sólo a persistir en su ocupación ilegal de partes del Sáhara Occidental, sino también a romper y torpedear el alto el fuego de 1991, lo que condujo a la reanudación de los enfrentamientos militares.



El pueblo saharaui se vio obligado de nuevo a reanudar su legítima lucha de liberación nacional, con la que la Asamblea General de las Naciones Unidas ya se había solidarizado y apoyado en sus resoluciones, entre ellas la Resolución 2983 (XXVII) de 14 de diciembre de 1972. Sin embargo, nuestro pueblo sigue esperando que las Naciones Unidas apliquen sus propias resoluciones relativas a la descolonización del Sáhara Occidental. Por tanto, las Naciones Unidas deben asumir su sagrada responsabilidad para con el pueblo saharaui y crear las condiciones necesarias para que nuestro pueblo pueda ejercer libre y democráticamente su derecho inalienable y no negociable a la autodeterminación y a la independencia, llevando así a buen término la descolonización de la última colonia de África.



Nueva York, 14 de diciembre de 2022

