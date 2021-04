Copiado y pegado desde muro de Ana María López:



“Me impacta leer tanto lamento porque el documental “Agente Topo” no ganó el Oscar. Y es que pienso que la ÉTICA está por sobre la ESTÉTICA.



Lo digo porque el co protagonista del documental (o ficción documental), Rómulo Aitken, tal como lo denunció el escritor Ignacio Rebolledo en su libro “Rati”, es un agente acusado de torturas, de malversación de fondos, de tráfico de drogas y de haberle dado por lo menos una paliza a combos a su pareja, enviándola al hospital…



Después que la denuncia se hizo pública, yo hubiese esperado, por lo menos, una declaración por parte de la comisión gubernamental que eligió este documental para que representara a Chile en los Oscar. Nada de esto es ingenuo…



Efectivamente, mantener esta elección representa a un gobierno anti ético. Las elecciones por parte de comisiones oficiales de lo que nos representa fuera de Chile, nunca son ingenuas y, en parte importante, representan ciertos intereses.



Al contrario, hubo una arremetida mediática contundente en diversos medios escritos y digitales para desacreditar cualquier crítica al fichaje de Aitken, denostándola a priori como “chatequetera”, “envidiosos”, etc. Es más, se llegó a defender su presencia argumentando que en el docu estaría haciendo “de otro”, no de torturador (aunque tampoco eso es verdad ya que Aitken se representa así mismo)…



Me pregunto: ¿Puede un torturador hacer de “otro”?… ¿Debemos permitir que uno de ellos “represente” a Chile? ¿Alguien cree que en los círculos cinematográficos de EEUU dejarían que el doctor Mengele o el “Weisse Engel”, resopnsable de la muerte de miles de judíos en el Holocausto, se vistiera con un delantal Patschwork para hacer un papel estelar en un documental… porque total está “en otro rol”?… Por supuesto que no.



Lo más probable es que Maite Alberdi no haya sabido de esto. Aunque una esperaría que si va a trabajar con un rati, investigue su pasado -por ejemplo una búsqueda rápida en google- porque Chile está plagado de “profesionales” de la tortura “activos”. No es ella la que está en cuestión, ni siquiera si la peli es buena o mala… Hay algo anterior a eso… es esa impunidad criminal avalada, condecorada, persistente, tolerada y defendida desde la oficialidad y que permea a la sociedad en su conjunto, al punto de minimizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en pro de GANAR…

en este caso, un OSCAR”.