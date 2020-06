4 notas que retratan un poco al nuevo ministro de Salud que respaldó la fracasada política de Piñera y Mañalich

Werken Rojo

No hay que indagar mucho para concluir que Enrique Paris ha sido parte del problema, respaldando una aproximación a la pandemia que ha resultado en un completo fracaso, y acusando a los expertos y médicos que demandaban un cambio urgente a la política del gobierno, incluyendo centros de estudios y a la dirección del Colegio Médico de pretender derribar al gobierno de Sebastian Piñera.

Cuatro notas que muestran como es el nuevo ministro de Salud Enrique Paris:

1) antivacuna http://www.ipsuss.cl/ipsuss/actualidad/enrique-paris-no-hay-que-echarle-la-culpa-a-los-grupos-antivacuna-por/2016-03-15/091728.html

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, afirmó que “la autoridad tiene una labor muy importante de educar a la población y convencer a la gente que tiene que vacunarse, porque la vacuna no solo lo protege a uno, sino que al resto, pero no hay que echarle la culpa a los grupos antivacuna cuando hay un fracaso en las coberturas”.

2) arrepentido Antivacuna con Timerosal https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/vacunacion/presidente-del-colegio-medico-cambio-de-opinion-y-defiende-vacunas-con/2014-02-03/140442.html /

El presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, confirmó este lunes un cambio de opinión y salió a apoyar el veto anunciado por el Gobierno para la ley que prohíbe la presencia de timerosal en las vacunas.

«Después de mucho meditarlo y conversarlo con los diputados y padres afectados, yo apoyo el veto», dijo Paris, quien hace sólo dos semanas se manifestaba a favor de la iniciativa.

«Yo estoy apoyando el veto, porque creo que va a solucionar un impasse, va a permitir -además- que se reúna un equipo técnico de alta formación para dilucidar todos los problemas», señaló el dirigente al proponer la creación de una comisión que revise publicaciones tanto a favor como en contra del mentado componente.

3) le pega duro a izkia https://www.cnnchile.com/pais/enrique-paris-izkia-siches-declaraciones_20200515/

El ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, criticó a la actual jefa del gremio, Izkia Siches, tras sus dichos contra el Gobierno por el manejo de la pandemia.

“Yo no sé en qué país viven las autoridades de Gobierno, porque parecieran desconocer algo que hemos presentado de manera tan reiterativa”, fueron parte de las declaraciones de Siches.

En entrevista con T13, Paris afirmó que “ella dice representar a todos lo médicos de Chile y no es verdad. Porque en el Colmed no están inscritos todos los médicos”.

4) «Exageré un poco» https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/05/15/parece-que-exagere-un-poco-el-duro-ataque-del-doctor-paris-a-izkia-siches-en-horario-prime/

Enrique Paris afirmó que había una estrategia para hacer caer al gobierno con el virus, al tiempo que respaldaba la estrategia de Mañalich.

“No hay que salir reclamando por todo. Claro, se pueden cometer errores, todos podemos cometer errores, pero en este momento tenemos que luchar contra el virus, no contra el Gobierno”, comentó el especialista en entrevista en Tele 13. En el diálogo, el doctor hizo una férrea defensa de la gestión de la administración Piñera y salió al paso de los cuestionamientos de la presidenta del Colegio Médico al manejo del Minsal. (…) «Exageré un poco quizá».

___________________________________________________________

La gestión del ex ministro Jaime Mañalich, que Enrique Paris defendía a capa y espada, colocó a Chile entre los países con peores resultados del mundo en el manejo de la pandemia de Covid-19

Fallecidos por millón de habitantes:

Estados Unidos. 365

Chile. 165

Argentina. 15

Cuba. 7

China. 3

El 12 de junio Felipe Portales alertaba sobre la situación trágica de Chile, y la forma distorsionada en que los medios de comunicación daban cuenta de los datos comparando números totales para dar la impresión que otros países como Rusia estaban en peor situación.

«nuestro país ha pasado a ser el primer país del mundo en casos graves de covid-19 (hospitalizados en cuidados intensivos) en relación a su población, que es la medida pertinente para establecer el grado de probabilidad de cada nacional de estar en dicha categoría. Así, ha llegado a tener 88 casos por millón (1.689 personas), «superando» a Katar que tiene 81 (229).

También pasó del tercer al segundo lugar mundial en casos totales de enfermos por millón con 8.418 (160.846), «superando» a Kuwait que tiene 8.191 (34.952).Y conserva su segundo lugar mundial en casos nuevos con 353 por millón (6.754 personas), después de Katar.

Respecto de personas fallecidas, Chile conserva su tercer lugar entre los países del hemisferio sur, con 150 personas por millón (2.870), luego de Brasil con 194 (41.162) y Perú con 185 (6.109).»

El centro de estudios Espacio Público en el Informe sobre la evolución de la epidemia de covid-19 en Chile, del 12 de junio de 2020, de Camila Arroyo, Eduardo Engel, Diego Pardow y Pablo Simonetti, se refiere al fracaso de la estrategia del gobierno encabezada por el ministro Mañasich, y entonces apoyada publicamente por Enrique Paris: «

«Estrategia asistencial vs. estrategia preventiva

A estas alturas, queda claro que la estrategia asistencial que prefirió el gobierno, al no ir acompañada de una férrea estrategia preventiva, fue un error. La estrategia asistencial consistió, en su esencia, en aumentar notablemente la cantidad de camas críticas y ventiladores, para así atender grandes números de infectados con coronavirus. Como esta estrategia no fue acompañada de una estrategia preventiva, se llegó a los niveles de saturación del sistema de salud que, por muy fortalecido que esté, apenas da abasto con la cantidad de pacientes que debe atender. Hoy la ocupación de camas críticas a nivel nacional es de 89 % y de 96 % en la región Metropolitana, con 328 pacientes en ventilación mecánica fuera de unidades de pacientes críticos, lo que en la práctica implica saturación (ver informe Sochimi). Y dicha estrategia también lleva a cifras de muertos dificiles de tolerar para cualquier país. Hoy los fallecidos contabilizados alcanzan los 2870, y sabemos que son muchos más, por aquellos que se inscribirán retroactivamente en días venideros, por quienes mueren en hogares sin haberse realizado tests PCR y por quienes mueren por causas indirectas (ver nuestra estimación de muertes en exceso en el informe del 3 de junio).»

La estimación de muertes por Covid-19 no informadas a la ciudadania puede verse en: https://www.espaciopublico.cl/wpcontent/uploads/2020/06/CoVidChile0306.pdf

Más de 5 mil fallecido en Chile reportados a la Organización Mundial de la Salud

Por su parte en un artículo de CIPER Chile de 13 de junio leemos: «El Departamento de Estadísticas (DEIS) del Minsal sigue el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y contabiliza no solo los decesos con examen PCR positivo, sino también aquellos catalogados como sospechosos o atribuibles a Covid. Especialistas que han visto esos reportes y que conocen la metodología empleada dijeron a CIPER que el DEIS ha contabilizado más de 5 mil fallecimientos, cifra que supera ampliamente las 2.870 muertes informadas este viernes 12. El Minsal informó a CIPER que las cifras del DEIS deben ser verificadas, porque incorporan decesos por Covid como causa probable, pero reconoció que estas son las que se reportan a la OMS.» https://ciperchile.cl/2020/06/13/minsal-reporta-a-la-oms-una-cifra-de-fallecidos-mas-alta-que-la-informada-a-diario-en-chile/

