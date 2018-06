EL LARGO ADIÓS: EL REALISMO DE PERRY ANDERSON

por Bruce Robbins //

Publicados a finales de la década de 1940, diez años después de su muerte, los volúmenes italianos de los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci iniciaron el proceso de su canonización laica. Fundador del Partido Comunista Italiano, Gramsci había permanecido 11 años encerrado en cárceles fascistas. Durante este periodo, mientras perdía los dientes y su estado de salud decaía, Gramsci llenó 3.000 páginas de cuaderno con reflexiones sobre todo aquello que consideraba relevante para la historia y la política italianas, y para el futuro de la izquierda europea. A fin de sortear la censura de la prisión, utilizaba abstracciones codificadas, en ocasiones enigmáticas. En 1937, todavía preso, falleció sin haber visto jamás a uno de sus dos hijos. En aquel entonces lloraron su muerte sus camaradas comunistas, pero pocos fuera de esos círculos, y menos todavía, sin duda, fuera de Italia

Hoy en día, Gramsci es conocido en todas partes; ya no se oye pronunciar su apellido como si fuera polaco. En los cursos universitarios dedicados a intelectuales, al marxismo o a la teoría política, los estudiantes aprenden rutinariamente, tal como él insistía, que la acción política efectiva se produce en ámbitos que, como la cultura, hasta ahora no parecían influir en la política. En este ámbito, los intelectuales adquieren para Gramsci una importancia particular, no porque piense que haya que prestar atención a donnadies o a las cabezas parlantes de los medios de comunicación de masas, aunque lo crea, sino porque, tal como él entiende el poder, la labor de los intelectuales es fundamental tanto para conservarlo (para los de arriba) como para conquistarlo (por los de abajo).