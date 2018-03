Señores y señoritas

a explicarles yo he venido

lo que no se ha comprendido

del mensaje feminista.

No faltarán los machistas

que dirán que es disparate

sin escuchar se hagan parte

en criticar lo que cuento,

y dirán que esto es un cuento

de mujeres protestantes.

En la fábrica encerradas

murieron trabajadoras

humildes fabricadoras

de camisas ¡explotadas!

La fábrica en llamaradas,

la ausencia de dignidad

nos mostraron la verdad

de la mujer salariada

mal pagada su jornada

presas de la sociedad. Fueron años de batalla

para al fin poder votar

y otros tantos para hablar

derribando las murallas.

“La mujer buena se calla,

Nunca opina ni se queja”

ya se acabó la madeja

ya no seremos sumisas

las cadenas hechas trizas

y el porvenir entre cejas Yo elijo mi vestimenta

tener hijos, ser soltera

ir de farra o ser casera

con cartera o herramientas.

El sueldo que me alimenta

nos es igual que otros colegas,

y la isapre a mí me friega

porque soy fértil, costosa

¡Se nos iguale la cosa

la injusticia se detenga! Soy como mi alma sintiera

soy hétero o soy lesbiana

soy latina, gringa, haitiana

y piropos no quisiera

de tu ardiente cremallera.

El machismo discrimina

nos denigra y asesina

no merecemos sus prácticas.

Somos mujeres fantásticas

teniendo pene o vagina. Chavita Godoy