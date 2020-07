PULSO SINDICAL DIARIO DE LA C.G.T. CHILE 21 JULIO 2020

“…Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, por qué no tenemos oportunidad de obtener una buena racion…Jose de Molina

Compañeras y compañeros, se avecina el centenario de una fecha dolorosa y nuestro deber es rescatarla y compartirla con nuestros compas.Por lo mismo vamos a modificar por algunos días nuestro Pulso y entregaremos a ustedes un trabajo preparado para tributar a los valerosos caídos en la masacre de la FOM en 1920, siempre sin descuidar la información diaria.*****

A.- No se conforme, bajo ninguna circunstancia, con la sola palabra de su empleador. La suspensión del empleo, el acuerdo de no trabajar y no recibir sueldo, la disminución de la jornada, los cambios de turnos o cualquier modificación contractual, deben ser siempre consensuados y firmados por las partes. Si en algo no está de acuerdo y se lo imponen debe reclamar a través de su sindicato o en la inspección del trabajo.

B. LOS TRABAJADORES Y LA FOM – NUESTRO HOMENAJE EN EL CENTENARIO DE LA MATANZA.

Parte 1

1.– El 27 de Julio de 2020 se cumplirán 100 años desde que se atacara, baleara e incendiara, la sede de la Federación Obrera de Magallanes ubicada en Errazuriz 428, lugar que pasa desapercibido para las actuales generaciones de magallánicos y que, al menos en este centenario, pretendemos rescatar del olvido.

2.- Hace 109 años, la unión de los trabajadores en una sola y gran organización en Magallanes, fue el corolario de un proceso unitario iniciado antes de entrar al siglo XX, proceso que permitió demostrar a quienes abusaban sin contrapeso de los trabajadores, que desde ahí en adelante las cosas cambiarían.

3.- Ya no habría más abusos ni explotación descarada. Ya no más extensas jornadas y sueldos miserables, no más obreros analfabetos carentes de lo mínimo para llevar una vida decente

4.- El proceso de organización iniciado en 1896 con la constitución de la Sociedad de Resistencia Unión Obrera, culmina en 1911 con la constitución de la Federación Obrera de Magallanes, organización de la clase trabajadora que agrupó a zapateros, albañiles, jornaleros de bahía, fogoneros, carpinteros, fundidores, mecánicos, tipografos, soldadores, marineros y carpinteros de ribera.

5.- Nuestra CGT nació en 1981 como organización de los trabajadores gastronómico – hoteleros y lenta pero sostenidamente, fue agrupando a trabajadores de distintas áreas, hasta llegar a integrar a muchas profesiones y oficios.Somos orgullosos herederos de las organizaciones clasistas a lo largo de la historia. Tenemos presencia en Punta Arenas y Puerto Natales y, como la FOM, trabajamos por entregar a nuestros asociados las respuestas a todas sus demandas y aspiraciones, en todos los planos de su vida.

Continuará

Educar – Organizar – Luchar

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

