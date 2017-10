10 claves para comprender la contaminación de China

Pon atención al siguiente nombre: “Bajo el Domo”, o en inglés “Under de Dome“, y es el mejor documental realizado sobre el esmog en China. Ha sido realizado cumpliendo los estándares periodísticos mas exigentes por la ex reportera Chai Jing en el cual saca a “relucir” la brutal contaminación del aire en China. El documental ha sido visto por mas de 200 millones de personas en los portales nativos como Youku y Sohu y ha podido vencer la barrera de la censura para estar disponible en YouTube.

Puedes elegir la calidad del video así como los subtítulos. La duración es de hora y media aproximadamente. El resumen del documental se halla en el presente artículo. Y puedes leer para tener una idea mas cabal para ver el video posteriormente. Tú decides. Continúo.

Un año de investigaciones.-

Realizar el documental tomó un año en los trabajos de investigación para conocer las causas de la polución en China y luego exponer el tema en una conversación con la audiencia usando la modalidad TED-style. Chai reveló en los 104 minutos que duró el evento, que la raíz de los problemas ambientales se deben, principalmente a: la ausencia de la legislación ambiental, la falta de implementación de medidas protectoras del ambiente y lo mas lamentable… la falta de conciencia ambiental de la población.

La censura del regimen chino.-

Es de sobrado conocimiento que los derechos humanos y la libertad de expresión en China son muy restringidos y el caso del documental puso muy incómodas a las autoridades que ordenaron a los periódicos que dejen de cubrir el tema. Por mas pudieron tapar el tema, muchas personas vieron el trabajo.

Los 10 caballos del Apocalipsis contaminante.-

1. 500.000 muertos al año por la contaminación atmosférica.-

Medio millón de muertos prematuros (The Lancet) en 2013 para cuando se lanzó el documental. Hoy, que aumentó la población y las industrias, se calcula que fallecen 700.000 personas cada año. Chai Jing volvió a confirmar la correlación entre el esmog y los casos de cáncer de pulmón. Lee: ¿Cuantas personas mueren debido a la contaminación ambiental?.

2. Las Partículas Menores son muy superiores.-

Las Partículas Menores a 2,5 micrometros o PM2.5 en Pekín son cinco veces superiores al promedio del país. Por eso las personas deberían utilizar un barbijo para “protegerse” de alguna manera de la inhalación de gases tóxicos. En un experimento realizado por la periodista, una persona sin ninguna clase de protección respiratoria respira 305,91 microgramos de PM 2.5 en cada metro cúbico respirado y que supera cinco veces la cantidad máxima recomendada por el gobierno chino y cerca a 12 veces mas el límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud.

3. Los agentes causantes de cáncer en la atmósfera.-

El estudio reveló que el aire de Pekín tiene 15 elementos cancerígenos. Las muestras fueron analizadas por el Dr Xinghua Qiu de la Universidad de Pekín. Como ejemplo, el benzopireno que es una de las sustancias cancerígenas mas agresivas que existen, listadas en la categoría 3 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. La contaminación de China supera 14 veces el nivel máximo en el ambiente.

4. La provincia de Hebei…la chimenea global.-

Las fábricas de acero y las industrias del lugar, montadas con tecnología antigua, poco eficiente, que funcionan con carbón altamente contaminante, donde imperan leyes laxas y la demanda brutal por energía es obtenida en las plantas a carbón y de combustibles fósiles como el petróleo y gas, llevaron a que se consuman 3.600 millones de toneladas de carbón en 2013. La friolera cantidad de 300 millones vinieron solamente de la provincia Hebei. Sólo esa provincia consume mas carbón que el total de Estados Unidos. Lee también: “China y el consumo de carbón”.

5. Shanghái quema mas carbón que cualquiera otra ciudad china.-

Las fábricas de cemento, acero, las estaciones eléctricas que se hallan en los cinturones alrededor de la ciudad de Shanghái contaminan el ambiente de tal manera que si buscamos cantidades, equivaldría a la quema de 10 kilogramos de carbón por cada metro cuadrado de la ciudad. Imagínate la cantidad que existe porque esa ciudad es enorme. Lee también: “La contaminación China altera el clima de EE.UU”.

6. Hangzhou tiene mas de 200 días de esmog.-

De acuerdo a las autoridades ambientales de la provincia, la ciudad tiene la mayor cantidad de autos por persona en China, con cerca a un automóvil por cada dos personas. El 40% de los contaminantes vienen de las emisiones de los vehículos. De 365 días que tiene el año, solo 165 tienen menos esmog, pero lo tienen y en grandes concentraciones. Los demás días … a respirar tóxicos, a continuar mejor dicho.

7. Las Partículas Menores 2.5 tienen su pico a media noche.-

De acuerdo a la Academia China de Ciencias se presenta a media noche la mayor concentración de PM2.5 en Pekín. Esta megapolis tiene tanto tráfico automotor e industrias que han “ennegrecido” la atmósfera de la ciudad, o mejor dicho, del país.

Su hipocresía ante los ojos de la comunidad internacional cuando se trata de mostrar en eventos, conferencias, juegos olímpicos y paradas militares, cielos limpios porque “desenchufan” la maquinaria generadora de polución para que pasada la misma vuelvan al mismo estado. Lee: “La hipocresía de China ante el mundo“.

8. Las Partículas Menores 2.5 son 25 veces mas altas en invierno que en verano.-

La principal razón se debe a que por las bajas temperaturas se quema mas carbón. El carbón que consume china, o que la tiene, es de pésima calidad porque tiene “lignito” y claro, las emisiones gaseosas de la quema de carbón son altamente cancerígenas. Y no, el gobierno chino no gastará dinero en dar tratamiento al carbón que utiliza. Y como recordatorio, las Partículas Menores, (PM), presentes en el “smog”, aunque en el correcto castellano es esmog, son responsables de una serie de afecciones al ser respiradas crónicamente.

9. Cada hora se emite una tonelada de contaminantes en el nudo camionero de Pekín.-

Esta obra vial distribuye mas del 30 por ciento del tráfico pekinés o el seis por ciento en Tokio, Japón. ¿Qué nos quiere decir eso? No hay eficiencia ni protección ambiental comparable entre la China y Japón. En el documental mencionado se extracta que la MITAD de los residentes de Pekín utilizan el auto si necesitan viajar menos de 5 kilómetros – es un promedio – y el 7% para viajes inferiores a 1 kilómetro. Me viene en mente la preocupación que hay por la obesidad porque éstos, al tener mejor ingreso económico acceden a comida chatarra y usan el auto para todo y nada, muy a lo “american way“.

Las contaminación en China junto a la generada en el sudeste asiático forman una inmensa nube tóxica fácilmente vista en las imágenes satelitales. El tamaño es tal que cubre la parte occidental asiática y llega hasta Alaska.

10. Solo el uno por ciento va a litigios ambientales.-

¿Qué clase de justicia es esa? Es de no creer que el 99% de las disputas ambientales queden exentas de ser sometidas a la justicia. Esta situación sí que refuerza lo que vengo diciendo que uno de los muchos problemas estructurales chinos se deben a la (in) justicia prácticamente inexistente donde lo económico impera sobre la preservación ambiental y donde quien es una “piedra en el zapato” es acallado con un soborno. Esta figura es muy bien retratada en el documental “Bajo el Domo” o si te conformas con el resumen, que es éste.

Cerrando el tema.-

No pretendo defender a ninguna potencia industrial occidental como EE.UU, pero China es el principalpaís contaminador con gases de efecto invernadero que son causantes del temido y tristemente famoso calentamiento global y cambio climático. Así que ya sabes, China encabeza la lista y si tienes animadversión con el “imperio” no te olvides que la Unión Europea son cómplices. Ojo que el resto de contaminadores como Rusia, India, Brasil NO están exentos de culpa.

La diferencia con las potencias occidentales pueden ser fácilmente identificadas por ti. Tienes idea de la población, las leyes, la tecnología, el aprecio a la naturaleza, la economía y la consciencia colectiva que existen y faltan.

El candente tema del cambio climático no podrá ser abordado si el actor principal no hace mucho para cambiar. A esta negligencia súmale las “travesuras” de los que le siguen, EE.UU, Unión Europea, India, Rusia y demás para tener todos los ingredientes de esta “bomba” ambiental que afectará a todos pero en mayor medida a los países pobres que carecen de dinero y tecnología para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático.

¿Es justo que China altere el clima en mi país y hayan mas sequías?, ¿Qué opinas? ¿Invierte un par de valiosos minutos dejando tus ideas para que beneficies al lector?

Gracias.

Por Marcelo Moscoso Pantoja; Consultor Ambiental.