WAG THE DOG O FABRICAR NOTICIAS PARA DIRIGIR A LA OPINIÓN PÚBLICA. ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN MEDIATICA

por Víctor Manuel Cáceres

En los últimos días he tropezado con un montón de información falsa en internet, incluso algunas de ellas fueron difundidas por medios noticiosos, sin haber sido verificadas y sin tener una fuente realmente seria a la hora de conocer su procedencia.

La verdad que hoy en día importa cuanto podés escandalizar con un títular y lograr mejorar el rating que si la noticia es realmente veraz. ¿Quién se hace cargo de lo que se comunica como si fuera un hecho cierto y real? Absolutamente nadie más todavía cuando la noticia se presenta sospechosamente absurda y se transmite sin conocer el origen, sin cubrir la circunstancia real del hecho informado desde todos los puntos de vista, sin que haya realmente un responsable de la información. La audiencia recibe pasivamente el mensaje, no anda cuestionando su veracidad, se queda con el primer efecto, con el primer que produjo la noticia. El receptor no anda hurgando, no anda investigando la veracidad del mensaje que recibe por los medios, pues da por sentado que una información es cierta en la mayoría de los casos sin ofrecer resistencia. Costumbre peligrosa en un mundo como este en que la verdad se manipula y esconde según la conveniencia de los grupos que manejan la sociedad, y los intereses públicos y privados.

Wag the Dog es una película cuyo argumento nos presenta la situación de que a pocos días antes de unas elecciones, los oponentes políticos del presidente sueltan la noticia del abuso sexual del presidente sobre una menor que visitaba la Casa Blanca. La estrategia para eludir el escándalo es levantar una cortina de humo (wag the dog): inventar una guerra con un país prácticamente desconocido y no muy importante para la mayoría del pueblo estadounidense, Albania. Para eso un asesor de la Casa Blanca contrata a un productor de Hollywood para fraguar la mencionada guerra falsa y distraer del escándalo sexual que involucra al Presidente.

En los últimos años hubieron demasiadas cortinas de humo mientras los gobiernos y grupos políticos y económicos actuaban con toda impunidad. Muchas mentiras con el fin de dirigir la opinión pública y causar adhesión a determinada causa o hacer que se asuma postura favorable o contraria a determinadas causas, ideologías, religiones o políticas. La mentira irrumpió en nuestro mundo y se ha vuelto una realidad virtual que la mayoría acepta sin oponer resistencia, la verdad a perdido el valor si no beneficia a nadie, solo beneficia a quien quiere ser libre y no quiere ser dominado. La mayoría de los seres humanos no quieren oir la verdad o mejor que sean francos con ellos, siempre esperan que les digas lo que quieren oír o que escribas lo que desean leer. De ahí que el negocio impulsa todo hasta como presentar la noticia para que el público compre el periodico o no cambie el canal.

Manipulación de la información.

La base de toda manipulación es crear el elemento distractor de la realidad, para lograr así causar una adhesión del público con el fin de dirigirlo hacia los fines que pretende el manipulador. Fabricar la información, cercenarla, versionarla y que produzca un estimulo en nosotros y actuemos en consecuencia.

LAS DIEZ ESTRATÉGIAS DE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

En el sitio syti.net se recoge un interesante artículo de Sylvain Timsit con la lista de las “Diez Estrategias de Manipulación” (incorrectamente atribuidos a Noam Chomsky) a través de los medios de comunicación masiva.

1. La estrategia de la distracción

El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.

Mantener al público distraído de los problemas reales de su sociedad, cautivado en asuntos sin importancia: encuentros deportivos, chismes de farándula, escándalos, entretenimiento. Público ocupado sin tiempo para pensar.

2. Crear problemas y ofrecer soluciones

Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué?

“Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad”

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad

Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

Sin embargo, la gente nunca estuvo tan informada y preparada. James Surowiecki nos explica el momento en que los medios sociales se convierten en un jugador de igual importancia, en el mundo que aglomera las noticias: El tsunami del 2005, cuando los videos de Youtube, los blogs, los mensajes de texto y los mensajes multimedia dieron las noticias — y preservaron las emotivas historias personales de la tragedia.

9. Reforzar la autoculpabilidad

Hacer creer al individuo que es solamente él, el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay revolución!

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Los nuevos filtros de contenido en internet así como empresas que recogen y catalogan la información de los usuarios de los buscadores y redes sociales.

En conclusión: ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y CUESTIONARLA, IR A LA FUENTE.

Así lo aprendí en la facultad de Periodismo. Una de las cosas que me jode es cuando se tergiversan las cosas y se inventan falsedades para hacer quedar mal a las personas por el hecho de pertenecer a cierto grupo o condición y hablo en sentido general. Cuando alguien me avisa que hay una noticia fake, agradezco; normalmente si comparto cosas en la mayoría de los casos ya indague la cuestión, si alguien me demuestra que es mentira acepto porque no tengo interés en llevar agua a mi molino porque todos son libres de pensar o hacer lo que quieran.

LA VERDAD POR SOBRE TODAS LAS COSAS EN UN MUNDO DONDE WAG THE DOG SE HA EXTENDIDO DE UNA MANERA ALARMANTE PARA MI GUSTO CON EL FIN DE DIRIGIR LA OPINIÓN PÚBLICA.

