Un reporte del Washington Post afirma que «no hubo fraude electoral» en Bolivia

iProfesional

El análisis refuta las conclusiones de la OEA y confirma que es «altamente probable» que Evo Morales haya ganado por más de 10 puntos porcentuales

El diario estadounidense The Washington Post publicó un informe que indica que no hubo fraude en las elecciones de octubre Bolivia, refutando de esta forma las conclusiones a las que había arribado la Organización de Estados Americanos (OEA).

«El periódico The Washington Post publicó las conclusiones de una investigación, que señala que no hubo fraude en las elecciones de octubre en Bolivia, es una evidencia más del monumental robo que (Carlos) Mesa, (Jeanine) Áñez, (Luis) Camacho y (Luis) Almagro, hicieron a todos los bolivianos», publicó el ex presidente Evo Morales en la red social Twitter.

El periódico @washingtonpost publicó las conclusiones de una investigación, que señala que no hubo fraude en las elecciones de octubre en #Bolivia. Es una evidencia más del monumental robo que Mesa, Áñez, Camacho y Almagro, hicieron a todos los bolivianoshttps://t.co/gYylPhygHZ— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 27, 2020

El artículo hace referencia a una investigación del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts de EEUU, que considera «altamente probable» que el ex presidente Morales sobrepasara la diferencia del 10% de los sufragios que necesitaba sobre el segundo candidato más votado para evitar una segunda vuelta de los comicios.

«No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la suspensión de la votación preliminar», afirma la nota firmada por John Curiel y Jack R. Williams.

La investigación de Williams y Curiel concluye que «no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar», tras la suspensión del conteo y señala además que «las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto (en el conteo) y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos; con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) parecerían profundamente defectuosos».

Me gusta: Me gusta Cargando...