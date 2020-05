Articulo de “De Wereld Morgen” (Bélgica) viernes 15 de mayo de 2020

Opinión – Marc Vandepitte

Un enfoque de la epidemia de corona virus sorprendentemente efectivo: El secreto de Kerala y Vietnam

Kerala y Viet Nam son dos países afectados por la pobreza que también son particularmente vulnerables a la propagación del coronavirus. Sin embargo, lograron controlar la epidemia de manera impresionante. ¿Por qué logran salvar tantas vidas mientras que en Occidente todavía hay miles de nuevas muertes cada día?

Menos de 5 muertos

Kerala es un estado del suroeste de la India con 35 millones de habitantes. Vietnam se encuentra al otro lado de la Bahía de Bengala y tiene 95 millones de habitantes. Ambos países tienen un PIB por habitante muy bajo, unas 17 veces inferior al de Bélgica.

Los países pobres suelen ser muy vulnerables al coronavirus. Ambos países tienen una desventaja adicional. Vietnam tiene una larga frontera con China, donde el virus se propagó por primera vez. Kerala tiene fronteras porosas y tiene mucha migración laboral hacia y desde el resto de la India, pero también hacia y desde el extranjero, especialmente el Oriente Medio. (En el gráfico, la cantidad de nuevos casos de contaminación con COVID, por semana) Sin embargo, la lucha contra corona-virus fue muy efectiva. Kerala fue inicialmente el más afectado de todos los estados de la India. El 22 de marzo representaba una quinta parte de todas las infecciones del país. La campaña «Rompe la cadena» fue un éxito. Mientras que el número de infecciones en el resto del país aumentó en un múltiplo de 300, en Kerala disminuyó a un cuarto (véase el gráfico). Seis semanas después, Kerala tiene la tasa de mortalidad más baja del país. Se contaron un total de 512 infecciones y cuatro muertes. La India, por otra parte, puede estar dirigiéndose a millones de casos coronarios con enfermedades graves.

Vietnam lo hizo aún mejor. Se las arregló para cortar el brote de raíz. Hasta la fecha se han notificado un total de 288 infecciones y cero muertes.

En comparación con los países del Norte, estos países tienen muy pocos recursos para combatir el virus. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de su eficiente enfoque? Enumeramos los elementos de la misma.

1. cortarlo de raíz

El 23 de enero se registraron los primeros pacientes infectados en Vietnam, con sólo dos casos. Inmediatamente, Vietnam reconoció el virus como una epidemia y declaró el estado de emergencia nacional. Esto lo convirtió en uno de los primeros países en hacerlo. Al más alto nivel, se formó un comité directivo, presidido por el Viceprimer Ministro. Las escuelas fueron cerradas en todo el país y una semana después varios pueblos fueron puestos en cuarentena. Se estableció un sistema de alerta temprana. Dos semanas antes de que Wuhan fuera encerrado, Vietnam introdujo el sistema de «distancia segura» (distanciamiento social) y los pasajeros del extranjero fueron sistemáticamente controlados.

La Organización Mundial de la Salud elogió este rápido enfoque: «La detección temprana, el aislamiento temprano y el tratamiento activo son extremadamente importantes. Las primeras acciones de Vietnam detuvieron la propagación de la enfermedad y salvaron miles de vidas».

La misma historia en Kerala. Incluso antes de que se produjeran las primeras infecciones, el país se puso en estado de preparación el 23 de enero. Un mes y medio antes que Bélgica, Kerala creó un grupo de trabajo. Los trabajadores migrantes que regresaban eran examinados en los aeropuertos y puestos en cuarentena si estaban infectados.

A principios de marzo hubo 8 infecciones. Cuando llegaron a mediados de marzo 16, se declaró un severo cierre. Se cerraron escuelas y empresas y se prohibieron las grandes reuniones. Se puso en marcha un sistema integral de seguimiento y rastreo.

Según Todd Pollack, experto en enfermedades infecciosas, la razón del éxito es simple: «Los países que adoptaron medidas tempranas y agresivas utilizando métodos probados y comprobados han restringido severamente el virus. Si lo reduces lo suficientemente rápido, nunca alcanzarás el punto de crecimiento exponencial».

2. Drástico pero social

En ambos países la seguridad es primordial y se hace todo lo posible para salvar el mayor número de vidas. 1] «Mientras muchos países debatían sus opciones en materia de salud y economía, el gobierno vietnamita tomó la decisión inequívoca de dar prioridad a la salud sobre el crecimiento económico», dijo Sang Minh Le, especialista en salud del Banco Mundial.

Desde mediados de febrero, Vietnam estableció un estricto bloqueo. Los barrios estaban completamente cerrados, incluyendo la vigilancia policial. En las «zonas sospechosas» todos fueron examinados. En estas zonas, como en China, los posibles portadores del virus fueron puestos en cuarentena lejos de sus propias familias. De esta manera los ancianos estaban protegidos contra una posible contaminación. Todos los que regresaron del extranjero fueron puestos en cuarentena durante catorce días.

Kerala estableció un bloqueo que era mucho más estricto, tomó más tiempo y llegó mucho antes que en el resto de la India. Se cerraron las fronteras estatales y se dio refugio a los miles de trabajadores migrantes varados. Se puso en marcha un sistema de pruebas intensivas y de rastreo de contactos. El Washington Post describe su enfoque como una «respuesta robusta» a la epidemia.

La severidad fue acompañada por un enfoque social. En Vietnam, las familias en cuarentena recibían tres comidas diarias a precios muy bajos. Los desempleados, los pequeños autónomos afectados y los pobres podían contar con un beneficio de corona.

En Kerala, las comidas gratuitas que los niños normalmente reciben en la escuela fueron entregadas en sus casas. Todas las familias recibían comida gratis y podían contar con un beneficio barato para el consumidor. El pago de la factura de la energía se pospuso un mes y ciertos beneficios se pagaron antes.

Este enfoque social alivia los temores de los residentes y refuerza la confianza en el gobierno, lo que a su vez favorece el estricto cumplimiento de las medidas.



3. Sensibilisatión

El gobierno vietnamita llevó a cabo una intensa campaña de sensibilización mediante carteles y pancartas en grandes almacenes, bancos y otros espacios públicos. Cada día la población fue bombardeada con mensajes de texto, aplicaciones descargables, docenas de artículos en los noticieros online más populares. Se trataba de explicaciones detalladas sobre los síntomas, la mejor manera de protegerse contra el virus, etc. Los jóvenes se entretenían con canciones pop informativas o videoclips educativos.

En Kerala se mostraron campañas de sensibilización similares. Era una prioridad absoluta para los miembros del gobierno. El Primer Ministro pasó una hora cada noche hablando con los ciudadanos sobre el estado de las cosas. Cuando, en cierta región, los residentes tenían miedo de la infección y querían huir de su pueblo, el Ministro de Salud venía en persona a hablar con los aldeanos para calmarlos.

Las campañas en ambos países no sólo eran informativas, sino que también tenían por objeto proporcionar apoyo emocional a la población. Con esas campañas, alentaron a las personas en cuarentena y expresaron su simpatía por las personas afectadas por la epidemia. Ese apoyo emocional también fortalece la confianza de la gente en su gobierno. En Kerala esa confianza está encarnada por KK Shailaja, un antiguo maestro y Ministro de Salud. Se le dieron varios apodos, incluyendo el de «coronadora» y «Ministra de Salud de Rockster”.

4. Los principales recursos

La lucha contra una epidemia de manera eficiente es muy intensiva en mano de obra y requiere mucha mano de obra masculina y femenina. Ambos países los han movilizado rápida y masivamente.

Las primeras infecciones por corona en Vietnam ocurrieron en una aldea cerca de Hanoi. Los médicos y los trabajadores de la salud fueron enviados inmediatamente en masa a este lugar para aplicar un protocolo de tratamiento estricto. Para luchar contra la epidemia en el resto del país, se llamó a estudiantes de medicina y a médicos y enfermeras jubilados. Los cuarteles del ejército y los internados se establecieron para la cuarentena. El gobierno organizó unidades móviles para poder jugar al juego corto en todas partes. Se formaron unos 16.000 equipos para atender los centros de llamadas y ayudar a las personas en cuarentena con asistencia médica, paquetes de alimentos o simplemente para conversar con ellos.

En Kerala, las organizaciones de la sociedad civil del partido comunista gobernante[2] (mujeres, agricultores, jóvenes) vinieron a echar una mano. Como resultado, el gobierno pudo contar con muchos voluntarios para llevar a cabo la campaña. Los consejos de las aldeas locales organizaron cocinas comunales para preparar comidas gratuitas y animaron a los aldeanos locales a alojar a las personas que estaban aisladas o no tenían suficiente espacio en casa para una distancia «segura». Se desplegaron agentes para comprobar que cada familia respetaba la cuarentena.

5. Medicina para el pueblo

El elemento más importante en la lucha contra el virus tanto en Kerala como en Vietnam es la naturaleza de su sistema de salud. En ambos países se trata de un sistema inclusivo en el que la prevención y la primera línea desempeñan un papel central.

Los médicos y los trabajadores de la salud están activos hasta en las aldeas más pequeñas y remotas de Vietnam. La atención de la salud está al alcance de todos, incluso de los más pobres. En caso de epidemias, es importante que se llegue a todos y que nadie se escurra por la red. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las razones del éxito de Viet Nam en la lucha contra el virus son los años de inversión en la salud pública y el acceso a ella. Otro factor es el énfasis en la prevención. Vietnam tiene una fuerte tradición en esta área. Según Sang Minh Le, especialista en salud del Banco Mundial, el éxito de Vietnam en la lucha contra COVID-19 es «el resultado de los esfuerzos sostenidos en la preparación para la pandemia». Se dedicaron enormes esfuerzos a la realización de pruebas, la localización de contactos y la cuarentena de las personas infectadas. Esto explica por qué al final hubo tan pocas infecciones y cero muertes.Kerala ha invertido mucho en su sistema de salud durante muchos años. No ha habido recortes como en otras partes del país en los últimos años, al contrario. Gasta el doble por habitante en atención sanitaria que el resto de la India. Su sistema de salud es considerado el mejor del país. Las enfermeras de Kerala son conocidas por su clase mundial y son muy buscadas en los hospitales de EE.UU. y Europa. La esperanza de vida es siete años mayor que el promedio de la India y la mortalidad infantil es 4,5 veces menor. Al igual que Vietnam, Kerala tiene un servicio público de atención primaria bien desarrollado. El carácter descentralizado es sorprendente. Cada pueblo tiene un centro de atención primaria y hay hospitales en cada distrito. Los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental. Por ello, la atención es muy accesible y se puede responder fácilmente a las quejas o necesidades locales. Esto también facilita el análisis y el seguimiento de las personas infectadas. Durante la crisis de corona-virus, los trabajadores sanitarios locales y numerosos voluntarios prestaron atención a las personas con necesidades específicas y a los ancianos solteros. Por ejemplo, controlaban si las personas tomaban sus medicamentos a tiempo. Para The Economist, la excelente atención de la salud en ambos países no es casualidad: «No es casualidad que el comunismo haya tenido una fuerte influencia aquí, como la indiscutible ideología de estado de Vietnam y como una marca promovida por los partidos de izquierda que han dominado Kerala desde la década de 1950. Jason Hickel, profesor de la Universidad de Goldsmiths en Londres y que trabaja en la ONU, está de acuerdo. «Esto es lo que sucede cuando tienes una sociedad organizada en torno al bienestar de las personas en lugar del bienestar del capital. …avergüenza al llamado «primer mundo».



Notas:

1] De hecho, es muy cuestionable que instituir un bloqueo severo sea más perjudicial para la economía a largo plazo que una forma más leve de ella. Según un documento reciente de la Universidad de California Berkeley, el caso es al revés. Cfr. Martin Wolf en el Financial Times. En cualquier caso, los cierres más suaves en Suecia o los Países Bajos no dan a esos países una ventaja económica sobre sus vecinos.

2] El gobierno actual está formado por un frente, el Frente Democrático de Izquierda. Este frente ha sido tradicionalmente dirigido por el Partido Comunista.

Reproducido de https://sergiomedinaviveros.blogspot.com/



