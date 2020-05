Trabajadores de Ripley denuncian que empresa se niega a pagar totalidad de sueldos

Así, las y los trabajadores denuncian que esta decisión se suma a la medida determinada por Ripley a mediados de este mes, cuando la empresa negó el pago de la quincena a sus trabajadores, acusando que, en este contexto de COVID-19, “otra pandemia se ha desatado al interior del conglomerado del retail y en particular, en Ripley: La depredación sistemática de aquellos a quienes las empresas han venido bautizando como sus ‘Colaboradores’”.

De esta forma, desde la Federación informan que, desde el 16 de abril, “la suspensión de labores forzada por la empresa dejó confinados a los trabajadores en sus hogares, quienes al no acogerse a la ley de protección al empleo por ser una ayuda más hacia el empresariado que para las personas, hoy se encuentran recibiendo un precario estipendio fijo como es el sueldo base más gratificación, dejando sin percibir a sus dependientes las asignaciones de colación y movilización”.

Además, denuncian que las liquidaciones de sueldo de este mes presentan descuentos que superan los topes legales vigentes en el ordenamiento jurídico de la empresa, lo cual “reviste un carácter de máxima gravedad, toda vez que la liquidez se ve mermada”.

Desde la Federación agregan que quienes “no soportaron las presiones” y firmaron el “acuerdo de suspensión laboral”, no ven pasar este fin de mes sin recibir ni sueldo, ni el sustituto de aquel, y las autoridades y los representantes de Ripley se deshacen en explicar que el pago de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) llegará el 7, el 15 o el 20 de Mayo. “Paciencia, nos piden. Paciencia de colaborador”, sostienen.

Así, las y los trabajadores finalizan su denuncia asegurando que “los estallidos sociales no ocurren por generación espontánea. Se incuban. He aquí un botón de muestra. La responsabilidad social no es un bien de consumo que se pueda comprar en las grandes tiendas del Retail”.