Toda nuestra solidaridad con el pueblo catalán, por el derecho a decidir de los pueblos.

Chile, 21 de septiembre de 2017

En nombre del Movimiento Democrático Popular de Chile* queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Catalunya. A pocos días de conmemorar el golpe de Estado de 1973 en Chile, y la muerte del presidente Salvador Allende, junto con decenas de miles de trabajadores y jóvenes durante los años de la brutal dictadura cívica militar, vemos con preocupación que en España se intenta aplastar el autogobierno catalán y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El gobierno derechista del PP ha decidido utilizar la represión masiva para impedir al pueblo de Catalunya ejercer su derecho a decidir. En una operación que recuerda a los tiempos de la dictadura franquista, efectivos de la guardia civil han detenido a 14 cargos de la Generalitat responsables del referéndum del 1 de octubre.

Nada más conocerse las primeras noticias de estas acciones autoritarias, hemos visto como miles de jóvenes y trabajadores se han tomado las calles de Barcelona y muchas otras ciudades para responder a la represión y defender la libertad y los derechos del pueblo catalán.

Un ataque sin precedentes contra los derechos y libertades democráticas.

La idea de que el referéndum del 1 de octubre representa un “golpe de Estado” y es una imposición “antidemocrática” contra un sector de la población catalana, es una de las mayores mentiras que intentan vender los medios de comunicación al servicio de la burguesía española.

En una votación democrática sobre la autodeterminación, toda persona que no apoye la independencia tiene la opción clara de no votar o hacerlo por el no.

Esta ofensiva represiva franquista ha sido contestada en las calles de manera valiente y decidida por la población catalana, y el carácter multitudinario de esta reacción ejemplar sólo va a seguir creciendo día a día.

Esto puede ser el detonante para que el enorme malestar social que existe en Catalunya cuaje en una auténtica rebelión social que derrote al Estado, al PP y sus políticas reaccionarias.

Es indudable que la represión desatada desde el PP es una sacudida para millones de trabajadores y jóvenes de los barrios populares de toda Catalunya. Las imágenes de la Guardia Civil practicando detenciones, y de Rajoy jactándose de manera arrogante de sus medidas represivas, están impactando en la conciencia de millones —dentro y fuera de Catalunya— porque son una repetición de lo que vivieron generaciones enteras bajo el franquismo, en Chile nos recuerda la represión de la dictadura de Pinochet.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo catalán en su lucha por la autodeterminación, pueblo que siempre fue solidario con el pueblo chileno en las épocas tenebrosas de la dictadura.

(*) El Movimiento Democratico Popular MDP está conformado por Izquierda Cristiana, Movimiento Recuperemos Chile, Movimiento Socialista Allendista – Socialismo Revolucionario, Ukamau e independientes de izquierda.

