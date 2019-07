The Guardian: La Meritocracia es una mentira inventada por los ricos

gamba.cl

En un mundo donde el 90% de los que nacen ricos mueren ricos aunque no hagan nada en la vida mientras que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres aunque se rompan la espalda trabajando, la Meritocracia es una mentira que está más que comprobada, pero que la Derecha y la elite venden para justificar sus privilegios heredados, esconder la lucha de clases y atribuirle a los pobres su miseria. En este contexto, un artículo de The Guardian vuelve a exponer el fraude de la Meritocracia:

El escándalo de admisión a la universidad de los Estados Unidos es fascinante, si no sorprendente. Más de 30 padres adinerados han sido acusados penalmente por un plan en el que supuestamente le pagaron a una empresa grandes sumas de dinero para que sus hijos ingresaran en las mejores universidades. La duplicidad involucrada era extrema: todo, desde pagarle a los funcionarios universitarios hasta inventar discapacidades de aprendizaje para facilitar el engaño en las pruebas estandarizadas. Un padre incluso falsificó una foto de su hijo saltando con un palo para convencer a los oficiales de admisión de que el niño era un atleta estrella.

No es ningún secreto que las personas ricas harán casi cualquier cosa para que sus hijos asistan a buenas escuelas. Pero este escándalo solo comienza a revelar las mentiras que sostienen la idea estadounidense de la meritocracia. William “Rick” Singer, quien admitió haber orquestado la estafa, explicó que hay tres formas en que un estudiante puede ingresar a la universidad de su elección: “Hay una puerta que te permite entrar por tu cuenta. La puerta trasera es a través del avance institucional, que es diez veces más dinero. Y he creado esta puerta lateral “. La” puerta lateral “a la que se refiere es un crimen absoluto, que literalmente paga sobornos y falsifica los puntajes de las pruebas. Es imposible saber qué tan común es eso, pero hay razones para sospechar que es relativamente raro. ¿Por qué? Porque en su mayor parte, los ricos no necesitan pagar sobornos ilegales. Ya pueden pagar los perfectamente legales.