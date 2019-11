«Si vas para Chile…». Por Aída García Naranjo.

Si vas para Chile…

Aída García Naranjo Morales*

Chile, vive más de un mes de movilizaciones que se iniciaron el Viernes 18 de Octubre y cuyo estallido social ha estremecido no solo al país , sino que ha sido más bien un centro de la atención global. Cuatro (4) semanas más tarde el Viernes 15 de Noviembre en la madrugada se ha firmado un acuerdo político denominado “ Por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Fue suscrito en una maratónica jornada por un oficialismo, arrinconado por la masiva protesta ciudadana en todo Chile y sectores de la oposición, que no terminan de representar la voluntad de la lucha ciudadana y que no expresa su voluntad en el Acuerdo pese al rol central cumplido por la Unidad Social en la conquista central de una Carta Fundamental

Sin embargo el balance esta aun sin final y si el Acuerdo por la Paz será suficiente aún está por verse.

Si vas para Chile …como dice el famoso vals compuesto en 1942 , por Chito Farò, como una de las canciones más populares de la música chilena, trata de la petición de un nacional que se encuentra en el extranjero a una persona que va a visitar el país y expresa los sentimientos desde la distancia

En esta oportunidad “ si vas para Chile, te ruego viajero…veras campesinos y gentes del pueblo”, que han puesto en el centro de sus demandas “Una Nueva Constitución para Chile”

La Rebelión de los 30 “, partió con evasiones masivas de parte de los jóvenes por los 30 pesos de alza de pasaje del metro”. Luego se diría que no era por 30 pesos sino por 30años. Tres décadas en la que la clase política no se hizo cargo de los problemas de la gente (Joe Black )

Hay dos enfoques encontrados: (1) por el lado del gobierno, contener las expectativas, que partieron de la protesta por el incremento de los 30 pesos del metro (s/.1.20) a la crítica por 30 años de Modelo NeoLiberal y la vieja Constitución de la dictadura de Pinochet . Buscan un compromiso por el restablecimiento de la paz social y el orden público, y el respeto por la institucionalidad democrática y buscan “volver a la normalidad “ y (2) del otro lado los que buscan promover mayores cambios , luego de 30 días que cambiaron la cara de Chile frente al modelo y que representaron un verdadero Tsunami de protestas, exigiendo un mejor reparto de la bonanza y mayores reformas sociales ante un modelo económico que consideran próspero y de beneficios solo para algunos

El centro neurálgico de las protestas es la antigua Plaza Italia, hoy conocida como Plaza de la Dignidad y la Rebelión de Chile , espacio y entorno que concentro a 1.2 millones de personas el 25 de Octubre , una semana después del inicio del estallido social .

La convulsión social en números se estima en un total de 4’317,076 manifestantes (Octubre y Noviembre)

Chile despertó, se convirtió en el lema a de los manifestantes , desde el 18 de Octubre con los estudiantes negándose a pagar el incremento del pasaje del metro paro que le cambiaría la cara a Chile modificando desde la calle la agenda del Gobierno de Sebastián Piñera , del Parlamento y de todo el país . “En las ultimas cuatro semanas Chile cambio(..) El Pacto Social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajo” “ dijo Piñera el domingo 17 de Noviembre , en su segundo mensaje a la nación de la semana que paso

Dos documentos resumen los diferentes puntos de vista.

Por un lado el llamado (1) Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado por 9 organizaciones con bancada en el Congreso , entre las que destacan el partido de gobierno : la UDI, el Partido por la Democracia (PDD); el Partido de los Comunes la Democracia Cristiana (DC) ; el Partido Liberal (PL) , el Partido Radical (PR). Del Frente Amplio (FA) firmo solo Revolución Democrática (RD) . Para Miguel Crispin del FA , elegido como escribano de la oposición , es hora de sentarse a conversar sobre la unidad de los partidos que integran el Frente Amplio ya que reconoce “diferencias bien profundas”. Según la encuesta Panel UDD , 73% apoya el acuerdo y 67.5% estima que debe de acabar la violencia

Y por el otro lado (2) la Declaración de Unidad Social de rechazo al Acuerdo de Paz y Nueva Constitución , articulación nacional que agrupa a más de 200 organizaciones `sociales , sindicales, de DDHH, medio ambientales, pueblos originarios , pobladores , migrantes, personas con discapacidad, feministas , profesores, estudiantes universitarios y secundarios, que rechazan el acuerdo entre partidos políticos , sin la participación y la legitimidad de quienes han participado de las movilizaciones y que fue redactado mientras se reprimía y violaban los DDHH, redactado entre cuatro paredes y de espaldas a los movimientos sociales

Finalmente llaman a la población a la Huelga General y mantener la movilización por una Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria y con una agenda inmediata de restitución de derechos sociales contra la precarización de la vida y la crisis ambiental y junto a ello frenar la agenda neoliberal del Ejecutivo

Diferentes partidos con representación parlamentaria no firmaron el acuerdo del legislativo. El Partido Comunista , el Partido Humanista, el PRO(Progresistas) , Convergencia Social y el Partido Ecologista Verde (PEV) y otras organizaciones del FA que no se sumaron al acuerdo , el Movimiento Democrático Popular de los Socialistas Allendistas; todos ellos con presencia en la articulación de la Unidad Social. Hay que detallar además que 70 ex militantes de Convergencia Social liderados por el Alcalde de Valparaíso , Jorge Sharp renunciaron a esa colectividad.

Me toco ser testigo de excepción de este proceso , estando en Chile del 13 al 17 de Noviembre , en tanto la Cumbre de los Pueblos que se llevó a cabo siendo reprogramada con un matiz particular dado el estallido social. El encuentro se llamó “Chile : El abrazo de los pueblos en Lucha “ foro que llamo la reflexión sobre la crisis del neoliberalismo y las luchas continentales. En Chile se decidió no realizar la cumbre comercial APEC, ni la Cumbre Climática COP25. El abrazo de los pueblos, sin embargo, se dio más intenso .

En Abril del 2020 se realizara un Plebiscito que resuelva dos preguntas :

a) Quiere Usted una Nueva Constitución? Aprueba o Rechaza

b) Qué tipo de Órgano debiera redactar la Nueva Constitución? Convención Mixta o Convención Constitucional

En el caso de la primera estará integrada en partes iguales por los miembros electos para ese efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio y

En el caso de la Convención Constitucional (o Asamblea Constituyente) sus integrantes serán electos íntegramente para ese efecto.

La elección de los miembros de ambas instancias se realizaran en Octubre de 2020 , conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal . El Órgano Constituyente que en definitiva sea elegido tendrá por único objeto redactar una nueva Constitución

La acusación Constitucional contra el Presidente Sebastian Piñera es lo que viene ahora, para que la violación a los derechos humanos no quede impune. Según la fiscalía 23 personas han muerto tas el estallido social

Se han denunciado un numero de 258 casos de personas que han sufrido lesiones en sus ojos y diferentes heridas oculares durante las manifestaciones por el uso de balines y perdigones de goma por parte de las fuerzas de los carabineros . Se violaron protocolos de uso de los mismos. Son 2365 las personas con heridas en los hospitales, hay 42 personas heridas por disparo de bala, 45 por balines, 400 por armas de fuego no identificadas, 774 por disparo de perdigones, 1104 por golpes, gases y otros.

Son 2033 detenidos por infligir el toque de queda 14,562 personas detenidas por delitos comunes.

A nivel nacional desde el inicio de las protestas se han registrado 737 saqueos y 217 incendios graves, 79 estaciones de Metro vandalizadas y 1901 eventos graves.

Policías lesionados: 1753, vehículos policiales dañados: 792

Uniformados de las fuerzas armadas en las calles 28,908

Los Bomberos son 2,400 los voluntarios que participaron en los diferentes focos de incendios en la capital.

Piñera asegura que no habrá impunidad.

El malestar se expresó en los muros y calles de Santiago y las principales capitales chilenas. “ Son las huellas que están dejando los seres humanos de su descontento y hay que hacer registro de esto “ ( “Mono Gonzales , histórico muralista de la Brigada Ramona Parra”)

Chile esta atrapado desde 1980 en la vigencia del actual texto Constitucional , surgido de la dictadura.

La actual constitución ha tenido a la fecha 35 reformas y está agotada. La Nueva Constitución será “una hoja en blanco “, no se partirá de la base de la constitución anterior . La Nueva Constitución Chile se la va a deber a las personas que llevan semanas en las calles. Hoy el Pueblo hizo Historia

Es innegable que esta negociación cruzada por dos diferentes perspectivas pasarán a la historia, cuando luego de 40 años, en Octubre del 2020 , Chile se dote de una Nueva Constitución. Y Perú para cuando?

*Ex Embajadora del Perú en la Republica Oriental del Uruguay y Representante ante ALADI y MERCOSUR

