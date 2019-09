Sesión especial un 11 de septiembre…

Una jornada histórica…

INFORMAR Y AGRADECER

Ayer se concretó sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios solicitada por las organizaciones de sobrevivientes de prisión política y torturas, para exigir al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el cumplimiento de los anuncios que le hizo al país en la Interpelación en el Congreso el 6 de junio de 2018.

Expresamente solicitamos la presencia del señor Larraín, de representantes de la Oficina de ACNUDH y del Director nacional de INDH, por el rol que juega el sistema universal de derechos humanos y el Instituto en el monitoreo del cumplimiento de Acuerdos, Resoluciones y Tratados firmados por Chile.

Debemos agradecer a las y los diputados integrantes de la Comisión -y en particular a su Presidenta- por convocar especialmente a esta sesión, en una fecha tan significativa para la historia patria como es el 11 de septiembre. El día que las FF.AA. y Carabineros traicionaron su juramento, destruyeron la democracia, asesinaron a un Presidente y encarcelaron a un pueblo.

La diputada Emilia Nuyado, quién la preside dio inicio a la sesión a las 14:30 horas y fue suspendida a las 17 horas, en una sala que se hizo pequeña para contener a tantas personas. Esta fue transmitida íntegramente por el canal de la Cámara de Diputados.

Llegaron las y los dirigentes de los luchadores sobrevivientes, los organismos de DD.HH., la Subsecretaria Lorena Recabarren y el Ministro de Justicia y DD.HH. subrogante Juan José Ossa. El ministro Larraín NO APARECIO. Muy convenientemente prefirió viajar a una reunión del BID antes que enfrentar a las víctimas.

HABLAN LAS ORGANIZACIONES

La presidenta le dio la palabra a la compañera Haydée Oberreuter, quién como Coordinadora de la Mesa Nacional Unitaria, recordó textualmente lo anunciado por el Ministro Larraín en la Interpelación: 1) «que retiraba el bono para mejorarlo, y buscar la Reparación Integral» 2) Que instalarían una instancia permanente de Calificación 3) y mejorarían el programa PRAIS. Y le aseguró al Congreso y al país que todos esos temas serían resueltos, pues estaban establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Esto mismo lo repitieron en diversa instancia internacionales.

Haydée con mucha contundencia, demostró que el Gobierno -y en particular Larraín- le mintió descaradamente al Congreso y se burlo de las víctimas. No solo no ha incumplido todos los compromisos anunciados… sino que los SACÓ DE LA AGENDA INSTITUCIONAL.

A continuación intervino el compañero Nelson Aramburu, en su calidad de Coordinador del Comando Unitario. El que con documentos en la mano, denunció la eliminación y el vaciamiento de contenidos de lo establecido en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, sancionado por la comunidad, el Comité Interministerial y la Presidencia de la República en diciembre de 2017.

Estableció que como señala el decreto 368 en los ANTECEDENTES LEGALES (Pag.5) “la misma ley (20.885) establece que el PNDH debía materializarse en la elaboración de políticas que abordaran –entre otras- al menos las siguientes materias:

• La promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y delitos de guerra, en especial, según correspondiere, aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

• La preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos.”

Aramburú comparó esta situación con lo ocurrido en Educación, dónde la ministro por razones ideológicas se niega a cumplir con lo establecido por Ley… y opera en contra.

Terminó su exposición pidiendo a parlamentarios y organismos de DD.HH. presentes, hacer un estudio comparativo de la versión original y el presentado el 5 de septiembre a Contraloria por Larraín u Piñera, verificar la legalidad de lo obrado y denunciar que este vaciamiento de contenidos incumple la legislación internacional. En la práctica rebaja el PNDH a una mera lista de estudios e informes a realizar.

Un momento muy emotivo fue cuando las diputadas Hertz, Mix, Parra y el diputado Crispi agradecieron la incansable tarea de las y los luchadores antidictatoriales, que permitieron entre otras cosas, el funcionamiento normal del Congreso.

Diputado Celis señaló un punto sobre PRAIS y diputado Molina señaló la responsabilidad en los incumplimientos reparatorios de los Gobiernos de mayoría que antecedieron a este. La diputada Jiles le respondió que no tratara de «empatar» los temas.

HABLAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO

Le correspondió la palabra al Ministro subrogante, quien explicó que el titular no pudo asistir por encontrarse en una reunión del BID, viendo temas presupuestarios para la reinserción de personas que cumplen sus condenas.

Luego de ello, le paso la palabra a la Subsecretaria de Derechos Humanos que se explayó relatando lo que está haciendo su cartera en temas de memoria y en cuanto a temas de desaparición forzada. Un elemento interesante fue anunciar que Sandro Gaete esta a cargó de investigaciones tendientes a encontrar los restos de personas detenidas desaparecidas.

En los dos minutos finales, confirmó que no está en la agenda del ministerio establecer Comisión Calificadora Permanente, que no se contempla apoyo ni mejoras de ningún tipo para los sobrevivientes, mas allá de los “estudios” que se mencionan en el PNDH.

HABLAN LOS INVITADOS:

A continuación, Sergio Micco, a nombre del INDH recalcó la importancia que tiene apegarse a los principios y directrices de Reparación a víctimas de graves violaciones a DD.HH. establecidas en la legislación internacional y ratificadas por Chile,

Manifestó también la disposición del Consejo -pluralista- del INDH a apoyar las luchas de los sobrevivientes en términos de preservar la memoria, insistir en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, revaluar montos y ver temas de incompatibilidad de pensiones reparatorias. Señaló la voluntad del INDH de colaborar con las y los Ex PP, manifestada entre otras acciones, por la entrega de carpetas con declaraciones antes Comisiones, a los titulares.

Finalmente, ya sobre la hora de termino, le correspondió el turno a los representantes de la Oficina del ACNUDH, Andrea

Benavente y Felipe González,

La primera especificó el rol que cumple el ACNUDH en el sistema universal de derechos humanos y la importancia de respetar Tratados, convenios y Pactos sobre la materia,

Felipe González por su parte de manera muy contundente señaló la obligación de los Estados de respetar los compromisos contraídos en instancias internacionales.Los compromisos se adquieren voluntariamente… pero una vez firmados por el Estado… SON OBLIGATORIOS.

En una intervención muy documentada especifico las obligaciones del Estado de Chile con sobrevivientes de crímenes contra la humanidad. Pero cuando iba en la mitad de su exposición, los diputados le hicieron notar a la presidenta que se había agotado el tiempo y que debían ir a sesion de sala.

Ante esto la diputada Hertz, propuso -y se tomó el acuerdo-, de continuar con esta sesión en 15 días mas. Por tanto quienes intervinieron en esta sesión, serán citados nuevamente. Esperamos que el sr. Ministro Titular de la cartera de Justicia, está vez… de la cara!.

Como corolario de esta jornada histórica para los sobrevivientes, el senador Latorre convocó a un punto de prensa en el Senado, para que la opinión pública sepa que en estas materias aun quedan candentes temas pendientes.



