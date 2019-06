Pronto sabremos si ‘coyotes’ y capos gobiernan México: Trump

LA JORNADA, MÉXICO, la Redacción | domingo, 02 jun 2019

El presidente estadunidense Donald Trump reiteró ayer sus amenazas arancelarias contra México. Foto Ap / Archivo

El presidente estadunidense Donald Trump reiteró ayer sus amenazas arancelarias contra México en dos tuits en los que acusó a nuestro país de permitir que millones de personas INVADAN Estados Unidos, sin mencionar el tráfico de drogas y personas que los desbordan desde México. “¿Acaso los capos de la droga, los cárteles y los coyotes son los que están a cargo en México? ¡Pronto lo sabremos!”

El mandatario comenzó su serie de tuits refiriéndose a China, país con el que sostiene una guerra arancelaria, y con ataques al diario The Washington Post. “El Washington se equivoca como de costumbre. EU está cobrando 25 por ciento contra 250 mil millones de dólares en mercancía enviada desde China, no 200 billones. A la vez, China está pagando un costo alto en el sentido de que tendrá que subsidiar sus bienes, devaluar su moneda, y aun así, sus compañías vendrán a Estados Unidos para evitar pagar un arancel de 25 por ciento. Igual las compañías mexicanas volverán a Estados Unidos entre más altos sean los aranceles. Ellos tomaron nuestras empresas y empleos, los torpes Pols (políticos, Trump no se considera uno) dejaron que esto sucediera ahora volverán a menos de que México detenga… (Aquí Trump continúa en otro tuit) esta farsa que está ocurriendo al permitir que millones de personas se paseen fácilmente por su país e INVADAN EU…”

Trump concluyó que estas medidas pondrán al descubierto si los “capos, cárteles y coyotes” son los que realmente gobiernan México.

