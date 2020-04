Frente al Covid-19



Por la Salud y la Vida de Pasajeras(os) y Trabajadoras(es) en el Transantiago-Red







La situación del Transantiago-Red ante el Covid-19



Vivimos tiempo difíciles, y lo escuchamos a cada rato por la televisión. Pero los y las trabajadoras, no solo lo oímos, sino que también lo padecimos. No vamos a describir aquí las condiciones de hacinamiento en que vivimos, lo precario de nuestra salud física, la inestabilidad laboral, la perdida de nuestro poder adquisitivo, entre otras, y que con ellas debemos enfrentar el contagio del Covid-19, como el riesgo de que nos contagiemos.



También se acostumbra decir que, en las situaciones de crisis, las y los chilenos sacamos lo mejor de sí. Sin embargo, nosotras, nosotros, las y los trabajadoras estamos viviendo lo peor de este sistema. En todos estos 30 años se nos ha dicho que no podemos aspirar a mejores salarios porque eso significaría una mayor cesantía. Hoy día se nos dice que, si queremos conservar el trabajo, la salud, evitar el contagio, tenemos que contentarnos a tener un menor salario, inclusive sin que se garantice el empleo en el futuro. Con eso protegen a las empresas (realmente al empresario), mientras nuestras condiciones de vida se precarizan. Esto contrasta, cuando desde el gobierno, se plantea el “salvataje” de grandes empresas, incluidas las del Transantiago-Red.



En ese marco, nuestra preocupación fundamental es el Transantiago-Red, ya que él es un foco de transmisión de contagio, y debemos proteger a las y los pasajeros como a las y los trabajadores que hacemos funcionar a este sistema.



Al cumplirse ya un mes en que entramos en la fase 4, la evaluación de las normas sanitarias implementados por las distintas empresas, lamentablemente han sido deficiente, no resguardando como se debe la salud y la vida. Los cientos de fotos y videos de denuncia que recorren las redes sociales son prueba de esta situación. Pero, además están las dos resoluciones del Segundo Juzgado Laboral de Santiago, que aceptó las demandas interpuestas por los sindicatos contra 2 empresas del Transantiago-Red, y que las obliga a proteger a los grupos de riesgo conservando todos sus derechos, a proveer los elementos de protección, y cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección. Y para dejar más en claro, que de no cumplirse las medidas decretada, habrá una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales hasta que ellas se cumplan. (T-612-2020 y T-652-2020, ambas del del 2° Juzgado Laboral de Santiago).



Pero no solo es el incumplimiento de dichas medidas sanitarias. La forma en que se nos ha tratado ante sospecha de contagio, negándose a tomar las medidas de protección necesarias, obligando a trabajar sin los implementos necesarios. Esto aumenta las posibilidades de contagio, lo que es muy grave. Pero además, somos tratados como seres desechables donde lo más importante es el lucro, la ganancia, obligándonos a seguir trabajando, y a mantener el sistema funcionando por sobre toda consideración de salud y humana. Ante esa barbarie, trabajadoras y trabajadores han exigido que se cumpla el artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo. La respuesta ha sido la represalia: 28 trabajadores despedidos. Tenemos que decir que hasta la fecha hay 10 compañeros de trabajo que han dado positivo de Covid-19, varios esperando el resultado del test, y una cantidad indeterminada de trabajadoras, trabajadores en cuarentena.



Pero, las empresas del Transantiago no se mandan solas y eso es lo que dice la ley. No solo son financiadas por el Estado, sino que están subordinadas a la mandante, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la Dirección de Transporte Publico Metropolitano, MTT-DTPM, es decir Uds.



El Gobierno del Pdte. Piñera ha planteado reiteradamente que se han estado preparando desde mediado de enero de este año para enfrentar la expansión del Corvid-19. Lamentablemente, esa preparación no se ha expresado en el Transantiago-Red, como se ha expuesto más arriba, y por lo mismo vivimos una situación de vulnerabilidad, que el mismo Poder Judicial ha reconocido con sus fallos.



Mas allá de los protocolos que el MTT-DTPM han evacuado, su presencia no se ve en las distintas empresas, en el sentido de la implementación de las medidas y fiscalización de éstas. Las medidas generales, como el ocupar la segunda puerta para entrar y el uso de mascarillas en el transporte público pagado, felizmente han llegado, pero con retraso. Sin embargo, el gobierno no ha adoptado medidas efectivas para impedir las aglomeraciones (donde no se respeta la distancia social) en las horas punta.



El MTT-DTPM debe garantizar la salud y la vida en el Transantiago-Red



Se requiere garantizar la salud y la vida de las y los pasajeros como de las y los trabajadores del Transantiago-Red frente al Corvid-19.



El momento peak de mayor contagio aún no ha llegado, y se pronostica que será a fines de abril y principio de mayo. Y como el Transantiago-Red es un foco de transmisión de contagio, es necesario tomar ya las medidas necesarias y urgentes.



Medidas para las y los trabajadores en grupo de riesgo



No pueden prestar servicios las y los trabajadores que pertenecen a los grupos de riesgo por Covid-19, a saber:



a) Personas de la tercera edad, personas con hipertensión arterial, personas diabéticas, enfermos renales, personas con enfermedades crónicas respiratorias.



b) Tener a su cargo el cuidado de personas que estén en los grupos objetivos de riesgo señalados más arriba, o al cuidado de niños menores de diez años



Los trabajadores deben conservar todos sus derechos, como mantención de la remuneración, y no se considerará valido la firma de anexo u otro acto modificatorio contractual producto de presiones y engaños.







Normas generales mínimas a cumplir



· Lavado de las manos:



Esto requiere baño, y jabón, y/o alcohol-gel suministrado permanentemente



· Distanciamiento social mínimo de un metro, inclusive más



· Grupos no mayores de 50 personas



· Uso obligatorio de mascarilla y que sean realmente efectiva



Esta medida no reemplaza no reemplaza el lavado de manos ni el distanciamiento social



· Control de temperatura



· Sanitización de los buses



Resguardo a los pasajeros



· Que exista una separación material entre las y los pasajeros y el conductor, y que no se entre por la puerta delantera



• Que las y los pasajeros mantengan el distanciamiento social y se use mascarilla



El Gobierno debe tomar las medidas que aseguren que no existan aglomeraciones en las horas punta, inclusive utilizando cuarentena



· Asegurar una sanitización efectiva de los buses. Que los buses deben sanitizarse en todo el periodo de la hora punta, donde se producen las aglomeraciones y por lo tanto el riesgo de contagio es mayor. Además, deben quedar sanitizados post hora punta



Resguardo de los derechos de todas y todos los trabajadores



· El resguardo no solo debe ser a las y los trabajadores de planta, sino que debe incluir a las y los subcontratados



· Se debe garantizar que, ante esta crisis pandémica, los pocos derechos que tenemos las y los trabajadores no sean vulnerados. Se deberá rechazar (inclusive penar) todo intento de presión o engaño que signifique un aprovechamiento y con ello una mayor precarización, por ejemplo, adelantar vacaciones, o tratar de imponer la mal llamada ley de Protección al Empleo



· Implementar medidas sanitarias específicas dependiendo de los lugares en que las y los trabajadores se desempeñen, a saber:



– En los buses y las van



– En patio u oficina



– En la calle



– En el aseo y la sanitización



Medidas para las y los conductores



· Aislar completamente a la y el conductor para que las y los pasajeros no puedan alcanzarlo: clausurar la puerta delantera y poner una separación física, material. No sirven las cabinas segregadas, sobre todo cuando el bus se llena



· Los lugares de llegada y salida deben garantizar el lavado de manos



· Sanitización de la cabina











Medidas para las y los trabajadores que se desempeñan en los depósitos



· Garantizar la cantidad de baños adecuados a la cantidad trabajadores y trabajadoras; que contengan los implementos adecuados permanentemente y que sean constantemente sanitizados



· Garantizar en los espacios de trabajo, de colación y de los casilleros destinado al cambio de ropa, la distancia social entre las personas



Medidas para las y los trabajadores que se desempeñan en la calle



· Se debe asegurar el lavado de manos permanentemente



Medidas para las y los trabajadores de aseo y de sanitización



· Que se asegure ropa especial de protección ya que están en zonas de riesgo



· La tarea de aseo y sanitización se ha incrementado por lo que no se puede sobrecargar a dichos trabajadores y trabajadoras, requiriendo una mayor contratación para hacerla efectiva



Medidas en las van



· Que se respete la distancia mínima entre los ocupantes



· Que todas y todos lleven mascarilla



Medidas en caso de sospecha de Covid-19



· Traslado inmediato a la Mutual



· Informar de inmediato a la unidad de trabajo afectada y al conjunto de la empresa. No se puede dar espacio a la incertidumbre



· Informar y enviar a cuarentena y asegurar que se le haga el test a los que tuvieron contacto estrecho



La información e instrucción de la empresa



· La empresa debe instruir a todas y todos los trabajadores de las medidas que deben adoptar



· La empresa debe informar inmediata y oportuna de la situación que se encuentra frente al Covid-19



Sanciones a las empresas por incumplimiento y la responsabilidad del MTT-DTPM



Dado la gravedad de la situación y teniendo en cuenta:



· Que el transporte público es un foco de contagio



· Que el Gobierno se preparó para enfrentar la pandemia desde mediados de enero, y con ello también el Estado



· Que las empresas del Transantiago-Red son dependientes del MTT-DTPM, que es la mandante



· Que a las empresas son financiadas por el Estado y que aun en situación de la crisis social se las ha beneficiado con aportes extras para garantizar la ganancia



· Que, para nosotras y nosotros, las y los Trabajadores, la no toma de medidas, la negligencia, etc., por la magnitud del daño, consideramos que es un atentado a la salud y vida del pueblo, y por lo tanto un delito



Por lo anterior, se deberían implementar drásticas sanciones, sobre todo cuando se obliga a trabajar sin los implementos de seguridad, lo que inclusive podría incluir la caducidad de los contratos.



En estas situaciones de emergencia, en cual se arriesga la vida, las autoridades debieran decretar o legislar al respecto en forma urgente.



Se hace estrictamente necesario que el MTT-DTPM, informe de forma clara y visible, y en todos los lugares de trabajo del Transantiago-Red, las obligaciones que las empresas tienen respecto a la epidemia, y los derechos que tenemos las y los trabajadores, para que estos no sean violados.



Para poder avanzar realmente en una protección efectiva del Transantiago-Red, creemos que el MTT-DTPM, deben escuchar a los Trabajadores y Trabajadoras del Transantiago-Red.







Sindicatos:



Express: Redbus: Subus: Vule: ALuchar Elías Laferte San José Manuel Bustos Sintrans STU Sintral

Coord.TrabajadoresTransantiago@gmail.com



Anexo:



· Situación de los contagiados Transantiago-Red



Santiago, 15 de abril de 2020







Anexo: Contagiados Transantiago-Red (10 Trabajadores(as) contagiados actualizada 15 abril de 2020, 21:00 hora)



– Fecha positivo test: 17 de marzo probablemente



– Empresa: Express



– Lugar de trabajo: Depósito Zona D (Comuna Peñalolén)



– Función: Conductor



– Posibles contagiados: Supervisor de patio y operador en cuarentena



– Reconocido por la empresa: Si al 1 de abril



– Respuesta empresa: No entrego la información a tiempo



– Estado de la información: Confirmado



________________________________________________



– Fecha positivo test: 21 de marzo probablemente



– Empresa: Express



– Lugar de trabajo: Depósito Pudahuel (Comuna Pudahuel)



– Función: Aseo, área de patio



– Posibles contagiados: Mantención



– Reconocido por la empresa: Si al 1 de abril



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado



_____________________________________________________________________

– Fecha positivo test: 10 de abril



– Empresa: Express



– Lugar de trabajo: Depósito Zona D (Comuna Peñalolén)



– Función: Conductor



– Posibles contagiados: Por lo menos 10 trabajadores(as)



– Reconocido por la empresa: Si el 11 de abril



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado



——————————————————————-

– Fecha positivo test: 13 de abril



– Empresa: Express



– Lugar de trabajo: Depósito Pudahuel (Comuna Pudahuel)



– Función: Conductor



– Posibles contagiados: Por lo menos 11 trabajadores(as)



– Reconocido por la empresa: No



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Sin confirmar. Se supo el 13 de abril

__________________________________________________________



– Fecha positivo test: Posiblemente 14 de abril



– Empresa: Express



– Lugar de trabajo: Patio Pudahuel (Comuna Pudahuel)



– Función: Conductor nocturno



– Posibles contagiados:



– Reconocido por la empresa: No



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado por el afectado

________________________________________________________



– Fecha positivo test: 28 de marzo



– Empresa: Subus



– Lugar de trabajo: Patio Mersan (Comuna Lo Espejo)



– Función: Conductor camioneta van



– Posibles contagiados: 2 reguladores y otros conductores con fiebre alta



– Reconocido por la empresa: Si al 28 de marzo



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado

___________________________________________________



– Fecha positivo test: 31 de marzo



– Empresa: Subus



– Lugar de trabajo: Teletrabajo



– Función: Operador COF



– Posibles contagiados: Un trabajador de Subus



– Reconocido por la empresa: Si al 31 de marzo



– Respuesta empresa:

– Estado de la información:



Confirmado

__________________________________________



– Fecha positivo test: 9 de abril probablemente



– Empresa: Subus



– Lugar de trabajo:



– Función: Conductor



– Posibles contagiados:



– Reconocido por la empresa: Si al 9 de abril



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado

_________________________________________



– Fecha positivo test: Antes del 9 de abril



– Empresa: Subus



– Lugar de trabajo:



– Función:



– Posibles contagiados:



– Reconocido por la empresa: Ha reconocido sin mayor información



– Respuesta empresa:



– Estado de la información: Confirmado

___________________________________________



– Fecha positivo test: 22 de marzo probablemente



– Empresa: Vule



– Lugar de trabajo: Pedro Lira 9161 (Comuna Lo Espejo)



– Función: Jefe de patio



– Posibles contagiados: Conductores del patio



– Reconocido por la empresa: Si, en forma verbal



– Respuesta empresa:



– Respuesta trabajadores/as:



– Estado de la información: Sin confirmación. Fecha de la información 22 de marzo









Me gusta esto: Me gusta Cargando...