Otra vez miles en las calles exigiendo que caigan Piñera y sus secuaces

Resumen Latinoamericano, 19 enero 2020

A 3 meses…de la rebelión, el gobierno de Piñera, la derecha más reaccionaria y pinochetista, junto a sectores de la Democracia Cristiana y la ex Nueva mayoría, intentan frenar la movilización social no solo con la cruenta represión, sino que también criminalizando la protesta. Esta claro que esos sectores trabajarán unidos para evitar los cambios profundos que necesita el país, con el único objetivo de mantener sus privilegios y negociados en la defensa de un modelo neoliberal instaurado por la dictadura, pero administrado por los sucesivos gobiernos continuistas.

La tramitación de leyes represivas aprobadas por una minoría deslegitimada y corrompida en el congreso, solo aumenta el abismo entre las demandas de un pueblo y una clase política que no logra entender que son parte del problema. A pesar de los intentos de bajar y criminalizar la protesta #ResisteChile #ChileEsDignidad

Este sábado nuevamente hubo miles que dieron batalla a los carabineros en Plaza de la Dignidad

#Bellavista Nos informan de una lactante trasladada en estado grave a la clínica Indisa por acción directa del gas lacrimógeno de carabineros.

Menor de edad es detenida con gran violencia en San Bernardo mientras la persona qué hace el registro es apuntada todo el tiempo con una escopeta a corta distancia.

En Chile se siguen violando los DDHH!!

Carabineros usan a paramédicos como escudos humanos

Un integrante de la brigada TEA nos envía el siguiente mensaje:

“Amig@s buenas tardes como algunos de acá ya saben que pertenezco a una brigada de primeros auxilios ubicada en pje Mauricio fredes con stgo bueras llamada brigada Tea…. Les comento el día de ayer parte de nuestra brigada al salir a prestar primeros auxilios a primera línea con 2 escudero y dos paramedico en medio de la represión ejercida por los pacos fueron tomados por ffee en la interseccion de Ramón corvalan con alameda aproximadamente a las 21 hrs siendo usados como escudos humanos a la fuerza para no ser atacados y una vez cometido su objetivo de salir de la zona donde eran atacados con justa razón… Descargaron toda su ira agrediendo a puñetazos y puntapiés a nuestros colegas de brigada resultando con hematomas (moretones) y diversas contusiones en el cuerpo… Si alguien de ustedes presenció esto y tiene imágenes como brigada agradecemos hacerlas llegar para adjuntar en nuestro recurso de protección antemano muchas gracias

MULTITUDES EN LOS ESTADIOS GRITANDO CONTRA EL DICTADOR

