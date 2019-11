Organizaciones chilenas y Mapuche exigen que Piñera no siga presidiendo la COP25 y demandan su detención si viaja a España

“Creemos que Piñera no tiene moral alguna para liderar ningún proceso a nivel global cuando aquí está operando todavía el terrorismo de Estado y por lo que él ha demostrado o el gobierno ha demostrado en acciones concretas como la indicación sustitutiva de glaciares que presentó hace un tiempo atrás, que los desprotege, no tiene ningún elemento que ayude a frenar o amortiguar el calentamiento global”, afirman en Chile.

Santiago de Chile, 20 de Noviembre, 2019 (Ecocéanos News)– Organizaciones sociales chilenas y mapuche solicitaron a los organizadores de la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP 25), que revoquen el rol de Sebastián Piñera como presidente de esta reunión global debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que hace un mes ocurren en Chile, y que lo invalidan política y éticamente en esa función.

De igual forma instaron a tribunales internacionales y a jueces de derechos humanos a nivel global que realicen gestiones para detener a Piñera si sale de Chile y especialmente si viaja a España a liderar la Cumbre del Clima entre el 2 y 13 de diciembre. En Chile ya los tribunales ordenaron a la Fiscalía investigar una querella por crímenes de lesa humanidad presentada por organizaciones de Derechos Humanos contra Piñera. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Right Watch, entre otros organismos han confirmado que en Chile existe violación de los DD.HH.

Piñera, con sangre en sus manos

En función de esto Sergio Millaman, abogado y miembro del colectivo de comunicación Mapuche, Mapuexpress.org, dijo a radiodelmar.cl que «los altos funcionarios de La Moneda fueron cómplices, guardaron silencio o encubrieron a los carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca. Un año después esos mismos funcionarios son responsables de la violación de los Derechos Humanos en Chile. Piñera tiene manchada sus manos con la sangre de Catrillanca y de los cientos de personas que han sufrido la pérdida de sus ojos. Por tanto Piñera no puede seguir siendo presidente ni de Chile, ni menos de la COP25»

Millaman agregó que «las organizaciones que participaran en esta cumbre en España y los gobiernos, deben exigir que Piñera no presida la COP25. Una persona investigada por la justicia chilena por violación a los derechos humanos no puede dirigir una Cumbre Internacional».

En tanto María Jesus Martinez vocera de la Coordinadora por la Defensa de los Glaciares, aseguró que “si ya era repudiable que como país albergáramos una reunión de este tipo, llena de falsedad, una pantalla, en donde se quería proyectar una realidad que no es, creemos que es totalmente repudiable hoy que Chile mantenga la presidencia de la COP25 cuando la violación y vulneración de los Derechos Humanos continúa”.

“Creemos que Piñera no tiene moral alguna para liderar ningún proceso a nivel global cuando aquí está operando todavía el terrorismo de Estado y por lo que él ha demostrado o el gobierno ha demostrado en acciones concretas como la indicación sustitutiva de glaciares que presentó hace un tiempo atrás, que los desprotege, no tiene ningún elemento que ayude a frenar o amortiguar el calentamiento global”, afirmó la ambientalista.

Guardián de los Empresarios

Desde el Sur, el representante del Parlamento Mapuche de Koz-Koz, Jorge Weke dijo que «Todo Chile debe condenar los actos represivos que Piñera está ejecutando como guardián de los empresarios. Los mapuche ya condenamos a Piñera y le hemos estado pidiendo la renuncia por la violación a los DD.HH. Mapuche, como el caso de Camilo Catrillanca. Pero cada vez que Piñera se siente acorralado, como ocurrió con la muerte de nuestro Peñi Catrillanca y como lo que hoy ocurre en Chile, Piñera trata de manipular los Medios de Comunicación, fortalece a la policía militarizada y cuando salieron los militares a la calle dejaron a centenares de víctimas».

«Entonces los países que se sienten democráticos no pueden permitir en la presidencia de la COP a un sujeto que no tiene la capacidad de dar gobernabilidad a un país. Sería bastante vergonzoso que Piñera sea presidente de la COP, llamamos a los pueblos y a las organizaciones sociales para que esto no sea permitido», afirmó el dirigente Mapuche

¿Otro Piñochet?

Por su parte Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecoceanos, señaló que “la cancelación de la APEC y la COP25, que se iban a realizar en Santiago, es la primera victoria del despertar del pueblo chileno, apoyado solidariamente por la comunidad internacional, con el fin de para aislar diplomáticamente al régimen represor de Sebastián Piñera”.

Cardenas agregó que ahora “la comunidad internacional no puede permitir que las masivas violaciones de agentes del Estado vuelvan a quedar impunes, luego de lo sucedido anteriormente con la detención del dictador Augusto Pinochet en Inglaterra. Piñera no puede liderar la COP25 y debe ser investigado por la Justicia Nacional e Internacional”.

Chile en medio de la protesta social y las balas del gobierno

Los delitos verificados por las diferentes organizaciones, medios de prensa, abogados y organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros, el Colegio Médico de Chile, organizaciones ciudadanas, y movimientos populares, son los siguientes:

1. Homicidios

2. Torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales

3. Abusos sexuales

4. Violaciones

5. Privación de libertad arbitraria, en lugares no habilitados para el efecto

6. Detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales a consecuencia de encontrarse personas en circunstancias de desobediencia civil, en toque de queda decretado ilegalmente

7. Detenciones desde el domicilio de personas

8. Privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente a la suerte o paradero del detenido

9. Mutilación de miembros importantes, destrucción de globo ocular de aproximadamente 200 personas, según Comunicado del Colegio Médico.

