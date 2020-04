POLITIKA

La Unión Europea se comporta como el príncipe Próspero, ese del cuento de Edgar Allan Poe: La máscara de la Muerte Roja. Los países más ricos creen que encerrándose en un gesto insolidario y egoísta, sobrevivirán. Dejando morir a los otros. Pablo Azócar muestra que no. Que de este drama sanitario salimos «O todos o nadie». Y lleva razón…

O todos o nadie

Por Pablo Azócar* – 31/03/2020

Desfiles de ataúdes en Bérgamo, enfermos terminales tirados en pasillos de hospitales, hogares de ancianos españoles abandonados a su suerte. El impacto de la pandemia ha sido tan grande que ha abierto debates y controversias en todos los frentes. Naturalmente, el más acuciante es el de cómo afrontar la rapidísima propagación del virus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por un cierto negacionismo o relativización. Se defendió con sarcasmos, tardó en actuar. Afirmó que el colapso de la economía por las medidas contra el coronavirus puede costar más vidas que la pandemia en sí. Prometió que para Semana Santa su país estaría de vuelta en plena actividad. “Si dependiera de los médicos, dirían que detuviéramos el mundo entero”, declaró unos días antes de que Estados Unidos se convirtiera en el país con más contagiados del mundo.

Lo secundó el vicegobernador de Texas, Dan Patrick: “Los que tenemos 70 o más años nos cuidaremos a nosotros mismos, pero no sacrifiquemos al país”. Las reacciones no se hicieron esperar. A través de las redes sociales se activó una campaña: “No voy a morir por Wall Street”. El gobernador de Nueva York (el lugar con mayor número de muertos y contagiados en Estados Unidos), Andrew Cuomo, fustigó: “Nadie debería estar hablando de darwinismo social para defender el mercado de valores”.

Trump no ha sido el único en esta parada. El premier inglés Boris Johnson tardó semanas en actuar, y llegó a sugerir que no es malo que los jóvenes se contagien para que desarrollen anticuerpos, aunque más tarde, a la luz de las terroríficas cifras, debió recular (“los débiles mueren y los fuertes sobreviven, bravo, una selección de raza como el nazismo”, ironizó el filósofo italiano Nuccio Ordine). Ironías de la vida: más tarde se informó que Johnson contrajo el covid-19. La Unión Europea también demoró lo suyo en reaccionar, y lo hizo muy en su estilo, balbuceando, a tropezones entre sus diferentes enclaves, y solo cuando en distintos lugares los cadáveres empezaron a arracimarse unos arriba de otros.

Asombraron, en este contexto, las posturas ultranacionalistas de países como Holanda y las reticencias de Alemania, Finlandia y Austria en aportar el dinero urgente para afrontar la epidemia. Los países más afectados por el covid-19, Italia y España, apelaron el jueves pasado a la solidaridad de todos para tomar medidas conjuntas frente a la pandemia. El ministro neerlandés de finanzas, Wopke Hoekstra, respondió con una frialdad brutal: dijo que había que investigar por qué estos países no tenían margen presupuestario para esto, considerando que “la zona euro lleva siete años de crecimiento ininterrumpido”. El primer ministro de Portugal calificó esta reacción con una sola palabra: “Repugnante”.

Los jefes de gobierno de Italia, Giuseppe Conte y de Portugal, Antonio Costa, advirtieron que estas posturas, especialmente de Holanda, podrían acabar con el proyecto europeo.

La primera muestra del afianzamiento de los partidos xenófobos de extrema derecha, se registró el lunes en Budapest, cuando el primer ministro ultra nacionalista Viktor Orbán, usando la excusa del Coronavirus y apoyado por 75% de los húngaros según sondeos, asumió poderes ilimitados y sin caducidad que han sido calificados de “dictatoriales” por los más destacados analistas de la prensa mundial de referencia.

Al tiempo, se registran notables crecimientos en las intenciones de voto de la ultraderecha euro-escéptica, acusando a la UE de “no servir para nada”, preconizando seguir el ejemplo del Brexit del Reino Unido.

Gobiernos de signo tan distinto como el mexicano y el chileno adoptaron también posturas laxas -recién emprendieron políticas de relativo aislamiento cuando las curvas de la enfermedad se dispararon-, y alcanzaron cotas sorprendentes de frivolidad, como cuando el presidente López Obrador se fue a comer a un restaurante e invitó a sus compatriotas a “no dejar de salir”, o cuando el ministro chileno de salud afirmó que “el virus puede mutar y convertirse en buena persona”. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, muy en su estilo, llamó a la gente a seguir asistiendo a las iglesias, calificó el coronavirus como “una gripecita” y declaró sin más: “El brasileño no se contagia”. Los gobernadores, incluso sus aliados políticos, salieron a enfrentarlo.

En cambio, países pequeños como Irlanda y El Salvador adoptaron medidas como declarar públicas todas las clínicas privadas y suspendieron transitoriamente los pagos de las cuentas de luz, agua, teléfono, internet y varias otras.

Entre los científicos el debate no ha sido menos intenso. Reputados epidemiólogos como Wolfgang Wodarg y Pablo Goldsmith, y el descubridor de la vacuna contra la malaria Manuel Elkin, hablaron de “histeria mediática” y plantearon que las medidas de severas cuarentenas que está tomando la mayoría de los países son desproporcionadas y contraproducentes. Argumentaron que en 2018 hubo 800.000 enfermos y 15.000 muertos solo a causa de la simple gripe, un promedio –arguyeron- superior al que hasta entonces tenía el coronavirus (aunque tres días después el corona había duplicado esas cifras y no paraba de crecer). El parlamentario británico Paul Flynn fue todavía más lejos: “La declaración de pandemia ha sido irracional y ha hecho ganar miles de millones a la industria farmacéutica”.

Una postura muy distinta ha expresado la enorme mayoría de los científicos, epidemiólogos y expertos en salubridad pública. La Organización Mundial de la Salud, decenas de organizaciones y colegiaturas científicas y médicas en todo el mundo, y los propios profesionales de los hospitales, han criticado la lenta reacción de los gobiernos y la tardanza en imponer el aislamiento de las personas.

Hace algunos días se reunió telemáticamente un grupo de expertos de la International Association of Health Policy (compuesta por científicos, epidemiólogos, expertos en salud pública y politólogos de todo el mundo) para analizar la respuesta a la pandemia en los diferentes países, y llegaron a varias conclusiones. La principal es más política que sanitaria: hace ya varios años han circulado diversos estudios científicos que anunciaban una crisis epidemiológica como esta (mencionan varios de esos estudios), pero no fueron oídos, y en cambio la gran mayoría de los estados continuó aplicando políticas públicas neoliberales que deterioraron las infraestructuras y los servicios públicos fundamentales para proteger a la población. El principal problema no es la falta de recursos, dijeron, sino las enormes desigualdades en la disponibilidad de esos recursos. Concluyeron que los países que mejor han controlado la pandemia son aquellos con un estado fuerte, capaz de priorizar lo público por sobre lo privado.

En este frenético aquelarre lo que salta a la luz es la necesidad de reforzar lo multilateral, la colaboración, por sobre los intereses individuales o nacionales, porque resulta claro que en una pandemia como esta nadie se salva solo. Pero sucede que las dos principales potencias, Estados Unidos y China, están librando desde hace un rato una guerra comercial que, en el fragor de la epidemia, ha llevado a Donald Trump a referirse al corona como “el virus chino” y a las autoridades de Pekín a acusar a Estados Unidos de haber introducido deliberadamente el virus en Wuhan. En esta disputa, eso sí, hay un pequeño detalle: Estados Unidos compra en China gran parte de las medicinas que consume.

En los últimos años han arreciado los nacionalismos de todas las calañas (y los miedos colectivos, ay, tienden a acentuar esa tendencia) y los países más poderosos del mundo han contribuido a socavar la legitimidad y la eficacia de las instituciones multilaterales y de cooperación mundial, que fueron el gran logro de la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sucedió esto? Porque supeditaron todo a la égida de financieros y economistas, erigidos como los nuevos druidas en el jardín de las delicias.

El pequeño gran problema es que una crisis de sobrevivencia de esta magnitud no se resuelve con posturas identitarias como la de Washington -que no ha manifestado voluntad alguna de colaborar con nadie, ni siquiera con sus principales aliados-, porque hoy, cuando la información y las imágenes se va tornando más intolerables cada hora y cada día, se impone un intercambio global de información fiable, la integración de competencias y experiencias de todas las latitudes, la creación de cadenas mundiales de producción (respiradores, mascarillas, gel, etc.), o el apoyo de los países menos afectados a los que peor lo están pasando. Las recetas locales resultan irrisorias para afrontar una tragedia que es global.

Prevalece hoy el sálvese quien pueda en una pandemia en la que nadie se puede salvar solo.

*Azocar Hidalgo, Pablo Andrés. Escritor y periodista chileno (San Fernando, 1959). Autor de novela, cuento, poesía y ensayo: “Natalia”, novela 1990, El señor que aparece de espaldas”, novela 1997, “Vivir no es nada nuevo”, cuentos,1998 , “Pinochet. Epitafio para un tirano”, ensayo, 1999 y “ El placer de los demás”, poesía, 2009. Trabajó como editor inter regional de Inter Press Service (IPS) en Portugal, habiendo ocupado funciones periodísticas en esa agencia en Italia, España, Costa Rica, Bélgica y Francia. En la actualidad vive en Santiago y enseña literatura. Artículo de opinión enviado a Other News por el autor, el 30.03.2020

