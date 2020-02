Neonazis que se juntaron en Escuela Militar para rechazar una Nueva Constitución golpearon y asaltaron a periodistas de The Clinic

Gamba.cl

Nuevamente los fascistas que se juntan en la Escuela Militar golpearon a personas, nuevamente la Derecha que tanto se llena el hocico llamando a “condenar la violencia venga de donde venga” no dijo nada. En esta oportunidad, golpearon y asaltaron a periodistas de The Clinic. Una nota de The Clinic puntualiza:

Tras eso y considerando el peligro de mantenerse en el lugar, se alejaron de la concentración. Sin embargo, un hombre se les volvió a acercar y acusó nuevamente de ser infiltrados. “Mostramos nuestras credenciales y nos empezaron a decir ‘comunistas’ y nos empujó”, dijo uno de los periodistas. “Uno me tiró agua y luego me tiró la botella en la cara”, agregó su colega. En ese momento, pese a los intentos por explicar que se encontraban trabajando y mostrar sus credenciales, fueron agredidos: “Lo primero que hacen es pegarme una patada en las piernas. Me quitaron la mochila y salieron corriendo con la mochila… me robaron la mochila. Me pegaron un combo en la cara que me rompió los lentes y me tiraron gas pimienta“.