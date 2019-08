Movimiento Democrático Popular del FA condena la nueva agresión del imperialismo de EEUU contra Venezuela.

El MDP del Frente Amplio condena la nueva agresión del imperialismo de EEUU contra Venezuela.

Mediante una orden ejecutiva el gobierno norteamericano de Donald Trump ha decretado el bloqueo y ha tomado el control de los bienes de Venezuela que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, entre ellos los de PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Se trata de hecho de un verdadero robo.

No nos engañamos, el gobierno de los Estados Unidos no se preocupa de la democracia ni los Derechos Humanos en Venezuela, menos aún del bienestar general de la población, como lo demuestra el bloqueo en la compra y la incautación de medicinas, insumos hospitalarios o comida.

Lo que busca la Casa Blanca, desesperada por el declive del poder y la economía estadounidense es apoderarse del petroleo y otras preciadas materias primas venezolanas. Venezuela cuenta con las reservas conocidas de lejos más grandes de petroleo en el planeta, y además relativamente cerca de los Estados Unidos. El intento de saquear esta gran riqueza que ahora pertenece al pueblo venezolano está en la raíz de la inquina del imperialismo norteamericano con la República Bolivariana de Venezuela.

Algo similar ocurrió con el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. El imperialismo no le perdonó la nacionalización del cobre y redobló sus conspiraciones y atentados que ya estaban en marcha desde antes que Savador Aende asumiera la presidencia, os EEUU presionaron para levar a acabo el embargo internacional del cobre extraído por Chile y desarrolló un auténtico sabotaje económico, a partir del bloqueo de créditos internacionales a Chile por parte de bancos estadounidenses, y mediante la coacción del gobierno norteamericano en contra de la inversión exterior en Chile, interfiriendo en la negociación de la deuda externa y entorpeciendo la llegada de piezas de equipo, repuestos, instalaciones, etc. en paralelo al impulso y financiamiento de los paros patronales, conspiraron con las FFAA hasta conseguir derrocar al gobierno popular e inaugurar la dictadura de terrorismo de Estado y violación sistemática de los Derechos Humanos. Esta dictadura civico militar contó con el impulso y apoyo de las administraciones Washington.

Ahora frente a Venezuela, la administración de Trump no vacila en pasar a llevar el derecho internacional y repetir el guión que aplicó contra el gobierno encabezado por Savador Allende.

Si el empeño de EEUU para derrocar al presidente Nicolás Maduro tuviera éxito, no se limitaría a esto, como nos enseña el ejemplo de Chile, necesitaría aplastar la conciencia socialista, el apego a los derechos sociales y la organización popular mediante el recurso del terror y la represión masiva, ello porque a pesar de las grandes dificultades que enfrenta en su vida cotidiana la gran mayoría del pueblo de la tierra que vio nacer a Simón Bolívar no deja de reafirmar su convicción patriótica anti imperialista.

Nuestro Movimiento Democrático Popular fuerza integrante del Frente Amplio, solidariza con la lucha y la resistencia del pueblo venezolano ante la agresión, encabezado por el legitimo gobierno del presidente Nicolas Maduro, quien fue elegido democráticamente.

Viva la Venezuela Bolivariana!

Viva nuestra América, viva nuestra Patria Grande!

Dirección Nacional del MDP del FA

