México – El agravamiento de la pandemia

La “luz al final del túnel”, una fantasía más que se le revierte a AMLO

Jaime González *

Ciudad de México, 11-6-2020

A principios del pasado mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la población dar “el último jalón” para vencer a la pandemia de COVID-19. “Ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel”.(1) Estimaba que las actividades laborales y educativas podrían reanudarse el 17 de mayo en las zonas con pocos contagios, y el primero de junio en el resto del país.

La figura de la “luz al final del túnel” nos evoca el mensaje que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, General William Westmoreland, dirigió el 11 de noviembre de 1967 a los medios de comunicación. Se trataba de un intento por levantar los ánimos de la población, en vista de las preocupantes noticias que llegaban desde los frentes de batalla en el Sureste Asiático. La mencionada expresión fue atribuida a Westmoreland,(2) aunque éste negó haberla usado.(3) Pero independientemente de que lo haya dicho o no, quedaría como una de las más memorables ironías relativas a la colosal derrota sufrida por los Estados Unidos (EUA) en la Guerra de Vietnam.(4)

En México, el día de hoy la fase ha recobrado su sentido trágico e irónico, junto con tantas otras fantasías pronunciadas por el presidente de la República en sus conferencias matinales, las famosas “mañaneras”..

La pandemia que sigue avanzando en México

Sobra decir que las actividades laborales y educativas no pudieron ser reanudadas en las fechas previstas por AMLO. Del 3 de mayo al 3 junio, la cantidad de casos de COVID-19 confirmados por la Secretaría de Salud había crecido de 23,471 a 101,238, y el número de muertes oficialmente registradas había avanzado de 2,154 a 11,729; es decir, que del inicio al final del mencionado periodo se habían contabilizado 9,575 muertes y 77,767 casos más.(5) Peor aún, ambas cantidades han seguido creciendo de manera muy preocupante: para el día 9 de junio, la cantidad de casos de infección por COVID-19 creció a 124,301, y la de fallecidos a 14,649.

Es necesario tomar en cuenta, también, que tanto el número de casos como el de fallecimientos dados a conocer por la Secretaría de Salud han sido fuertemente cuestionados en varias investigaciones periodísticas realizadas por cuatro de los más reconocidos diarios a nivel internacional. El caso más sonado fue el del reportaje publicado por el New York Times sobre las omisiones en el conteo de fallecimientos en la ciudad de México.(6) En lugar de solicitar una indagación sobre los hechos planteados en los mencionados reportajes, AMLO atacó a estos diarios y los acusó de falta de ética. Sin embargo, tal como acostumbra hacerlo en sus conferencias mañaneras– no respondió a los argumentos presentados por dichos diarios.

Días más tarde, el semanario Proceso publicó un artículo donde entrevistó a la Directora de Información de la Secretaría de Salud, Sofía Granados, quien admitió que la dependencia sólo contaba con datos preliminares para 2019, y los de 2020 ni siquiera se podrían considerar preliminares, ya que existe un atraso en en su captura y recopilación.(7)

Mario Romero Zavala y Laureanne Despeghel publicaron en la revista Nexos los resultados de un estudio realizado en base a comparar las muertes registradas en la Ciudad de México en 2020, con el promedio de fallecimientos registrados en actas de defunción durante los cuatro años anteriores.(8) Para el periodo de enero a mayo, los autores de la investigación estimaron un excedente de 120 por ciento entre el promedio de actas emitidas los años anteriores y la cantidad correspondiente a 2020. Del 1 de abril hasta el 20 de mayo, encontraron 7,359 casos de muerte excedentes en comparación con el promedio para el mismo periodo durante los años anteriores. Por supuesto, no todos los excedentes mencionadas corresponden a muertes por COVID-19; pero si comparamos estas 7,359 defunciones con los 1,832 decesos oficialmente reconocidos como ocasionados por la pandemia, podemos darnos una idea de la magnitud que pueden alcanzar las cifras reales.

Existen, pues, bases muy fuertes para sustentar las investigaciones periodísticas que AMLO considera como faltas de ética.

No se conoce, tampoco, siquiera una aproximación de la cantidad de personas contagiadas de COVID-19 en México, que debe ser muy superior a la cantidad de casos oficialmente reconocidos. Este hecho ha sido parcialmente reconocido por López-Gatell, aunque se escuda bajo el pretexto de que en ningún otro país se conoce la cifra real. Es necesario añadir, sin embargo, que la diferencia con muchos otros países consiste en que –contrariamente a las insistentes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud– en México se realizan relativamente pocas pruebas clínicas para determinar la prevalencia de COVID-19 entre la población. El gobierno mexicano está navegando a ciegas, y de ahí que sus modelos y estimaciones estén tan alejados de la realidad.(9)

No llega el tan anunciado pico de la pandemia

Una de las manifestaciones más claras del grado al cual AMLO y el subsecretario de Salubridad López-Gatell andan a obscuras sobre el desarrollo de la pandemia en México han sido los constantes cambios en cuanto a las fechas en las cuales el número de contagios llegaría a su máximo, conocido como el “pico” de la pandemia. Les es muy imporante que se haya alcanzado el pico, porque se espera que después de éste los casos comiencen a descender. El 24 abril, López-Gatell preveía que el pico llegaría durante la semana siguiente (26 de abril al 2 de mayo),(10) pero el escabullidizo fenómeno no llegó, y la cantidad de casos continuó creciendo. Poco después, AMLO dijo que iniciaría el 8 de mayo, y podría durar hasta el día 20 de ese mes.(11)

Raúl Rojas, uno de los matemáticos más respetados en México, escribió un artículo que fue publicado el 9 de mayo por El Universal, titulado “¿Por qué los modelos matemáticos del gobierno para la epidemia de COVID-19 son fallidos?”. (12) Entre otros errores en el mencionado modelo, Rojas señala que la gráfica para el “Valle de México” pronostica el fin abrupto de la pandemia el 25 de junio –ni un día más, ni un día menos–, lo cual es imposible de prever, ya que se trata de una simulación que debe considerar un margen de incertidumbre. Pero no sólo eso, sino que en modelos más serios elaborados por el Instituto Koch de Alemania se considera que la epidemia puede tardar en extinguirse hasta tres años. En el Insituto Koch, nos dice Rojas, “no apuestan a los milagros”.

Nuevamente, en lugar de considerar los argumentos, AMLO ha atacado a los científicos mexicanos que lo critican mediante el uso de epítetos, y de manera absurda los presenta como partidarios de la dictadura porfirista de fines del siglo XIX y principios del XX.

Un problema político de liderazgo

Algo anda muy mal, no sólo con las estimaciones de AMLO y los modelos matemáticos de la Secretaría de Salud. Y el problema no reside en el uso de modelos matemáticos, a los cuales –con todo y sus márgenes de incertidumbre– se les ha sacado un gran provecho en instituciones como el Instituto Koch en Alemania y el Imperial College en el Reino Unido.(13) En México cuenta también con instituciones y personal de investigación capaz de sacar provecho al empleo de modelos matemáticos; pero el problema del gobierno de AMLO reside más bien en el ámbito político: López-Gatell y su equipo han venido planteando las alternativas y cursos de acción que AMLO desea escuchar, en lugar de dejar en claro lo que conviene al país. Por ejemplo, el subsecretario se ha aferrado a no hacer pruebas clínicas extensivas para detectar focos de infección de COVID-19, seguramente debido que el costo de los insumos y equipos necesarios interferiría con otros proyectos de AMLO, cuya importancia en estos momentos palidece en comparación con la gravedad de la pandemia.

Algo muy similar sucede con las prisas de AMLO por reiniciar lo antes posible las actividades económicas y educativas. Es por ello que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) optó por lo que le pareció un curso de acción aparentemente más fácil y barato: dejar correr los contagios, al grado de recomendar que la población se diera besos y abrazos, y continuara su vida como si nada estuviera sucediendo. Peor todavía, los días 14 y 15 de marzo se realizó el Festival Vive Latino en la Ciudad de México, cuando ya se sabía que eventos masivos similares habían acelerado de manera muy peligrosa los contagios en Italia y el Reino Unido.

No fue sino hasta el 24 de ese mes que se decretó la llamada Fase 2 de la respuesta a la pandemia, que incluía medidas como la suspensión de clases en las escuelas. Poco después se decretó la Fase 3, que incluía medidas generalizadas de confinamiento social, aunque el cumplimiento de éstas fue más bien laxo. Para entonces, se habían perdido tiempo y oportunidades preciosas para emprender un curso de acción oportuno y decidido, como el que tomaron países como Alemania, Corea del Sur, Dinamarca e Irlanda, que hoy han podido reestablecer gran parte –si no es que la casi totalidad– de sus actividades económicas y educativas. Están también los ejemplos de Cuba (14) y del Estado de Kerala en la India, donde con recursos limitados, pero con medidas oportunas y bien dirigidas han logrado resultados excepcionales en el combate a la pandemia.

Estoy consciente que quedo de deuda con las personas que nos leen, porque existen varios temas urgentes que debemos tratar en relación a la pandemia. Hay, por ejemplo, un enorme sector de la población que depende de la economía informal, y que no fue tomado en cuenta a la hora de decretar las medidas de confinamiento. Lo mismo podemos decir de otros sectores que han quedado desamparados, como es el caso de las personas trabajadoras de la cultura. Y, no menos importante, está el tema del estado que guardan los hospitales del sistema de salud en México. Saldaré esta deuda a la brevedad posible.

* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).

Notas

