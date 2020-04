Ineficiencia y mentiras: en enero se compró solo un ventilador pese a que Piñera señaló que se encargaron con antelación

[resumen.cl] Fue recién el 13 de marzo que el gobierno de Sebastián Piñera adquirió 872 ventiladores mecánicos invasivos que serán esenciales para mantener con vida a los pacientes críticos con Covid-19, pese a que el presidente declaró que se compraron con anticipación.

Sebastián Piñera señaló en una entrevista a Chilevisión, que el gobierno encargó ventiladores mecánicos, con antelación, precisamente, en el mes de enero. El mandatario declaró «si usted hoy quiere comprar un respirador no existe en ninguna parte. Chile los compró con anticipación […] Chile los va a tener porque los encargamos en el mes de enero».

Sin embargo, el periódico Interferencia reveló que tras una revisión de las adquisiciones de enero se aprecia que no existiría lo señalado por Piñera, y que la única gran compra de magnitud del gobierno corresponde a los 872 ventiladores mecánicos comprados el 13 de marzo reciente, ventiladores que recién estarían llegando a fines de mayo.

«Todo lo que se observó durante ese mes, respecto de compras, fue la adquisición de un ventilador no invasivo por parte del Instituto Nacional del Tórax. La compra fue hecha a Andover Alianza Médica SA. y el precio del ventilador ascendió a la suma de 9.660.000 sin IVA.» señala la publicación. Y agrega:

«En la revisión exhaustiva de estas compras públicas, lo que sí se consiguió observar en el sistema, durante el mes de enero, fue una serie de mantenciones, reparaciones e incluso arriendo de ventiladores mecánicos invasivos y no invasivos.»

Sumado a los cuestionamientos sobre el Gobierno tras la revelación, también hoy la Subsecretaria Paula Daza reconoció que la cifra de «pacientes recuperados» no es real, si no solo una estimación, por lo que no hay un test a los presuntos recuperados como ocurre en otros países.

