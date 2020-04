Indignación con Salmonera que dejó tirados a sus trabajadores luego de sospecha de Coronavirus

Radio del Mar



Alcaldes de la Patagonia exigen protocolos seguros para los trabajadores y que las salmoneras no continúen con su excesiva rotación de personal cuya mayoría proviene de las regiones del norte.



Aysén, Chile 15 de abril del 2020 (Ecoceanos News). Catorce trabajadores de un centro de cultivo de salmones ubicado en el fiordo Cupquelan, perteneciente a la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, fueron abandonados a la interperie en el Puerto de Bahía Exploradores, Región de Aysén, tras sospechar que uno de ellos estaba contagiado con Corona virus.



Esta situación a indignado a dirigentes sindicales que han denunciado que este comportamiento no es el único en las faenas de la industria salmonera, tanto en factorías e proceso, centros de cultivo y buques de transporte.



Mientras el presidente de la Federación de trabajadores del salmón de Quellón, en Chiloé, Gustavo Cortez afirmó que las empresas no están tomando todos los resguardos y menos le está importando la salud y seguridad de los trabajadores, el dirigente de Fesimar, que agrupa a tripulantes, José Lemuy, señaló que a los hombres de mar las empresas los dejan abandonados en los puertos sin importar si tienen buses a sus domicilios en otras ciudades o albergues en los lugares de desembarco.



Respecto a los trabajadores abandonados en Aysén, la intendenta regional, Geoconda Navarrete, dijo al diario El Divisadero que “en cuanto tuvimos conocimiento de la denuncia de esta situación, se solicitó a la Dirección del Trabajo que investigue cómo fue aplicado el protocolo con el personal del centro de Cooke Aquaculture, tras activarse los protocolos por Covid-19”.



En tanto la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, indicó en que el trabajador de Cooke Aquaculture fue atendido en el Hospital Regional de Coyhaique, y luego de ser evaluado por el especialista respectivo, se descartó cualquier sospecha sugerente a Coronavirus por Covid-19. La autoridad sanitaria indicó que pese a que el trabajador no presentaba fiebre, el paramédico de la posta local no descartó la sospecha de covid-19 , ya que la resolución oficial mandata que quien debe efectuar los exámenes es el médico del Hospital Regional de Coyhaique.



Por su parte Marcelo Santana, alcalde de Río Ibañez señaló que su máxima preocupación es «el riesgo que significa que las salmoneras presentes en la región de Aysén, sigan teniendo la excesiva rotación de personal, que expone de manera innecesaria no solo a los demás trabajadores, sino que a todas las comunidades que se relacionan con el rubro».



Los alcaldes de esta región patagónica están exigiendo al Subsecretario de Pesca, que la situación ocurrida con la salmonera Cooke Aquaculture no quede «como una simple emergencia, sino que sirva para ajustar sus protocolos y operaciones en la región.”

