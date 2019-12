Héctor Llaitul y nueva Constitución: “La lucha del pueblo nación mapuche tiene otro camino”

En conversación con Radio Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) aseguró que, aunque deben ir por caminos distintos, «la liberación de nuestro pueblo también pasa por la liberación del pueblo chileno».

Tomás González F.

Diario Universidad de Chile. Domingo 22 de diciembre

Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone establecer un número de escaños reservados en un eventual órgano constituyente para que éstos sean utilizados por representantes de los distintos pueblos originarios que habitan el territorio nacional.

Dentro del Congreso, los principales detractores a esta idea fueron los sectores más conservadores de la derecha, como la UDI y algunos RN, desde donde veían con preocupación que no hubiesen representantes indígenas de sus sectores. No obstante, el proyecto fue aprobado con una abrumadora mayoría, siendo así despachado al Senado para su segundo trámite legislativo en una jornada que muchos parlamentarios y parlamentarias calificaron de “histórica” para los pueblos originarios.

Sin embargo, dentro de las mismas etnias también existen detractores a este método, como es el caso del Movimiento Mapuche Autonomista y su líder, Héctor Llaitul. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco se mostró reacio a participar de un proceso liderado por una institucionalidad que, dice, no los representa.

¿Cómo han visto desde la CAM la lucha que ha estado dando el movimiento social chileno en el último tiempo, en donde también los símbolos mapuche han sido protagonistas en las manifestaciones?

Es un reconocimiento sobre todo a los que hemos estado en el Movimiento Mapuche Autonomista con un perfil y una definición anti capitalista. De hecho, consideramos muy gratificante y nos llena de orgullo que se levanten las banderas mapuches en las manifestaciones de distintos puntos del país, que dan cuenta que hay un reconocimiento a la resistencia de nuestro pueblo.

La imagen de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado por efectivos policiales, junto a otros símbolos mapuche han protagonizado las manifestaciones a lo largo y ancho del país. En la fotografía, la conmemoración de un año de su muerte.

¿Crees que sea también un tipo de “reconocimiento” el que se quiera incluir a representantes de los pueblos originarios en un eventual órgano constituyente?

Nosotros creemos que la sociedad chilena, sobre todo el movimiento social y político que está detrás de las protestas y manifestaciones, tiene que construir su propio camino respecto de lo que quiere. De cómo van a obtener representación, de cómo van a desarrollar su lucha por los derechos, que son inherentes a su condición.

La lucha del pueblo nación mapuche tiene otro camino, tiene un camino de reconstrucción del pueblo nación mapuche, y en ese marco, nosotros consideramos que la situación es aparte”.

En ese sentido ¿la lucha del pueblo chileno no es la misma que la del mapuche?

De cierta manera, la liberación de nuestro pueblo también pasa por la liberación del pueblo chileno, pero por caminos distintos en la forma de construir. Pero no nos vamos a acoplar a las luchas de los chilenos, sobre todo en materia de institucionalidad, porque esta institucionalidad a nosotros no nos representa para nada, de hecho, es un problema de tipo ideológico-cultural.

¿Por dónde pasa esa desconfianza con la institucionalidad vigente?

En que son esos mismos partidos los que hoy día tienen cooptados a dirigentes mapuche y no han hecho absolutamente nada en estas dos décadas de lucha que hemos venido desarrollando. Entonces no vemos con buenos ojos y no hay garantías para nosotros de poder conseguir algo.

Héctor Llaitul ha sido objeto de distintas detenciones en distintos procesos que finalmente no han tenido sustento. Uno de éstos fue el escándalo de la Operación Huracán, en donde Carabineros montó evidencia en su teléfono movil. Foto: Camilo Tapia | Aton Chile.

¿Entonces no les interesa participar del proceso constituyente?

Todo lo contrario, pensamos que al asumir una posición al respecto, solamente se daría continuidad a una forma de institucionalidad opresora en contra de nuestro pueblo.

¿Y no ven en una nueva Constitución una posibilidad, quizás, de que eso cambie?

Para la gente puede ser interesante este tema de la Constitución, la convención o la asamblea constituyente, u otras formas que se desarrollan desde la visión estatal.

Pero cuando nosotros hablamos de reconstrucción de la nación mapuche estamos hablando en el sentido de que vamos a recuperar las autoridades tradicionales y nuestra territorialidad en donde podamos ejercer esas capacidades etnopolíticas.

¿Cuál es el camino del pueblo nación mapuche para recuperar esa territorialidad?

La lucha del pueblo nación mapuche hace ya un par de décadas es en contra del modelo neoliberal y más particularmente en contra del sistema capitalista. Nosotros lo definimos como ultra capitalismo en nuestra territorialidad, dada la presencia de políticas extractivistas que son altamente depredadoras y destructivas de nuestro medio y de nuestra condición de pueblo nación mapuche. La nuestra es una lucha en contra del exterminio del pueblo nación mapuche y el juicio de Daniel Canío representa eso.

El caso de Daniel Canío Tralcal

El juicio al que hace referencia es el que enfrenta el comunero mapuche y militante de la CAM, Daniel Canío Tralcal, quien se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2018, acusado de participar en un atentado incendiario a una faena de la forestal Arauco, en Lautaro.

El Gobierno es querellante en esta causa habiendo invocado la Ley Antiterrorista, mientras desde la Coordinadora Arauco-Malleco han estado presentes desde el inicio del proceso en el Juzgado de Garantía manifestando que no descartan “acciones concretas” en la macro zona de La Araucanía para exigir su libertad.

“Él es muy querido y respetado entre los weichafe, por su trayectoria y entrega en la causa mapuche”, cuenta Llaitul.

“Si el Estado chileno lo condena, los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) radicalizarán la lucha contra las forestales y se agudizará el conflicto“, advierte.

Alcaldes de cinco comunas, dirigentes y Lonkos territoriales Mapuche, se apostaron en las tribunas del Congreso, para seguir de cerca y manifestar sus intenciones respecto de la discusión sobre cupos reservados.

