Realizan encuentro virtual Internacional en homenaje a Javier Diez Canseco.



«JDC vive en la lucha de los pueblos por el socialismo»







Al conmemorarse siete años del fallecimiento de Javier Diez Canseco Cisneros se realizó un encuentro Latinoamericano virtual en su homenaje, el que reunió a más de 150 personas conectadas en distintas regiones del Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y el Sáhara Occidental.



El homenaje Internacional fue organizado por el Partido Socialista del Perú y moderado por la ex embajadora, Aída García Naranjo, la que al inaugurar la reunión virtual resaltó que:

«Javier Diez Canseco vive en la lucha por el socialismo y la lucha de nuestros pueblos».



Luis Izarra, Secretario General de la Federación Nacional del Agua Potable del Perú introdujo el encuentro y luego se destacaron diversos aspectos de la vida y trayectoria de Javier Diez Canseco, su contribución al pensamiento socialista y resaltaron su profundo compromiso humano y solidario, su pensamiento mariáteguista e internacionalista.



El homenaje, reunió a militantes de organizaciones sociales y políticas del Perú, del Foro de Sao Paulo, de la Coordinación Socialista Latinoamericana, Frente Amplio de Uruguay, Movimiento del Socialismo Allendista y la Fundación Constituyente XXI de Chile.



Sergio Rodríguez Gelfenstein, ex Secretario de Relaciones Internacionales de la Presidencia venezolana en el gobierno del Presidente Hugo Chávez e integrante del consejo internacional de la Fundación Constituyente XXI, rememoró sus primeros encuentros con Javier en la década de los 80 y su último encuentro tres días antes de su fallecimiento:



«Javier mantiene incólume su capacidad de reunirnos y unirnos. El tamaño de la grandeza de Javier era su capacidad de solidaridad y de seguimiento de las luchas de otros pueblos».



Por su parte, Esteban Silva del Socialismo Allendista señaló que

«Javier Diez Canseco tenía la talla de las y los grandes líderes socialistas de nuestro continente como Salvador Allende. Fue muy coherente en su práctica política y en tiempos obscuros y de reflujo fue fundamental en contribuir al rearme de la izquierda latinoamericana para gestar alternativas socialistas de futuro»



Eduardo Cáceres, Secretario General del Partido Socialista peruano reflexionó sobre la empatía profunda que tenía Diez Canseco con los que sufren y los temas y compromisos en la fecunda trayectoria de Javier Diez Canseco como contribución frente la pandemia y crisis mundial que vivimos y enfrentamos.

«Javier apuntaba a encarar temas de fondo que son muy relevantes en momentos en que lo estratégico se vuelve coyuntural»



Expusieron también, Carlos Alejandro de Compromiso Frente Amplista y del GT del FSP, Roberto Chiazzaro, RRII del PSU y la senadora Mónica Xavier del Frente Amplio del Uruguay.

Alessandro Molón, Diputado Federal brasileño y Secretario General de la Coordinadora Socialista Latinoamericana (CSL) y Yara Gouvea, del PS Brasileño.



Se leyeron mensajes de Liliana Panizo, compañera de JDC, de Verónica Mendoza ex candidata presidencial, Gleisi Hoffman, Presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, del FA del Uruguay, Movimiento del Socialismo Allendista y de la Fundación Constituyente XXI de Chile.

De Perú: Movimiento Nuevo Perú, Partido Comunista PCP, Patria Roja y organizaciones campesinas y sindicales.



Desde el África del Norte, los saharauis se hicieron presentes con Ahmed Mulay, Director para América Latina de la Cancillería de la RASD y dirigente del Frente Polisario, quien señaló que «Javier vive en el corazón del pueblo saharaui y en su lucha por la libertad e independencia»







Javier Diez Canseco

Por Eduardo Cáceres, Secretario General del Partido Socialista del Perú.



Hace siete años partió Javier. Dejo de caminar en nuestras calles, con su paso terco y difícil, para caminar con más libertad en el infinito campo de los deseos, los sueños y la utopía. Cada uno de nosotros conserva algo de él, cada una de nosotras sigue conversando de alguna manera con él.



Cuando mantenemos viva la rebeldía y la imaginación, cuando persistimos, cuando nos alegramos con las pequeñas victorias, seguimos caminando con él. Hoy, en medio de la pandemia, la crisis, el sufrimiento de tantas y tantos, las muertes, quisiera recordarlo como la persona más compasiva que he conocido en mi vida.



Compasivo en el verdadero sentido de la palabra: capaz de padecer con otro, ponerse en su lugar, y hacer todo lo posible por aliviar en algo su sufrimiento. Nunca dejó de atender a alguien que se le acercó con alguna penuria, nunca dejó de llamar y visitar a quienes sufrían o agonizaban. Miles de personas pueden dar fe de esto.



Por eso, hoy al recordar su partida y su presencia, nos toca renovar el compromiso con la vida y la solidaridad con los que la están pasando peor. Seguir luchando por cambiar las estructuras injustas que nos han puesto en una situación de extrema vulnerabilidad, y también hacer de la solidaridad inmediata, pequeña, casi invisible, un rasgo de nuestra vida cotidiana.



Con su ejemplo Venceremos



Eduardo Cáceres Valdivia

Secretario General del Partido Socialista- Perú



Prensa Werken Rojo.



7 de Mayo de 2020.

