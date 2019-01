En Encuentro Nacional Allendistas rinden Homenaje al 60 Aniversario de la Revolución Cubana con la presencia del embajador de Cuba y del nieto de Salvador Allende.

El Movimiento del Socialismo Allendista integrante del Movimiento Democrático Popular que es parte del Frente Amplio, en Acto solemne rindió el sábado 19 de enero de 2019 un sentido homenaje al 60 Aniversario de la Revolución Cubana con la presencia e intervención del embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid y de Pablo Sepúlveda Allende, médico, Coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y nieto del Presidente Salvador Allende, quién resaltó el rol y legado de la revolución cubana y compartió también su experiencia como estudiante de medicina en Cuba. Luego, expuso sobre la vigencia, desafíos y tareas del proyecto socialista en Chile y América Latina.

En su intervención, el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid, resaltó la profunda relación entre cubanos y chilenos construida desde las luchas por la independencia de ambos pueblos, la intratable amistad entre el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro y el Presidente Salvador Allende. Enfatizó sobre la importancia de fortalecer los procesos de integración y relaciones independientes entre nuestros pueblos y Estados como es la CELAC, y se refirió a la necesidad de dar la batalla por las ideas en todos los niveles, en las redes, y en los movimientos sociales y políticos.

Lamadrid hizo una reseña y agradeció los importantes actos y actividades de conmemoración del 60 Aniversario la Revolución Cubana, que se han desarrollado en las ciudades de Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades del país e informó de las próximas actividades que se organizan por parte de organizaciones chilenas de amistad y solidaridad con la Revolución Cubana a lo largo de Chile.

Presentaron e introdujeron las intervenciones del embajador Lamadrid y de Sepúlveda Allende, los directores de los medios de comunicación digitales Werken Rojo y AND Noticias, Celso Calfullan y Jorge Gálvez.

Previamente, Esteban Silva, presentó el sentido del Acto de homenaje al 60 Aniversario de la Revolución Cubana y su vinculación con la vigencia y tareas del socialismo en Chile y América Latina en el marco del Encuentro Nacional de Dirección Ampliada del Socialismo Allendista que luego del acto instaló sus trabajos con la participación de delegados y delegadas de Regiones del norte y sur de Chile y de la Región Metropolitana.

Sobre la Revolución Cubana y los profundos lazos que se forjaron entre ambos pueblos, Silva, resaltó los lazos y relación entre chilenos y cubanos ejemplificados a través de la lectura de un fragmento del discurso del Presidente de Chile, Dr. Salvador Allende Gossens sobre la solidaridad de Cuba con Chile pronunciado ante las y los trabajadores con ocasión del Día Internacional de los Trababajadores el Primero de Mayo de 1971:

“Y quiero destacar con un hecho de gran significación moral y solidaria: la palabra de Cuba. Hace poco se realizó en la Habana una monstruosa concentración, porque era la Aniversario de la Victoria del pueblo en playa Girón.”

…”Fidel Castro, junto con hacer una síntesis histórica de las luchas de los pueblos latinoamericanos y del pueblo cubano, tuvo frases para Chile que reflejan su amplio y grande espíritu solidario trasunto del fraternal espíritu del pueblo de Cuba por nosotros. ¿Que dijo Fidel Castro cuyo discurso ha sido tan sólo publicado parcialmente y tergiversado, extrayendo párrafos de él para comentarlo a su sabor por los sectores reaccionarios? ¿Qué dijo Fidel Castro refiriéndose a nosotros?: “Lógicamente, nosotros estamos de todo corazón junto al pueblo chileno y estamos dispuestos a mostrar nuestra solidaridad en cualquier campo. Nosotros, por ejemplo ahora hemos restablecido el comercio con Chile.Le enviamos azúcar, qué es un producto importante del consumo popular chileno. Ellos nos mandan frejoles, ajos, cebollas. Mientras los chilenos puedan retribuirnos nuestra azúcar y nos puedan mandar alimentos y nos puedan mandar madera, recibiremos alimentos y recibiremos madera; pero si como consecuencia de las maniobras contrarrevolucionarias del imperialismo y de la contrarrevolución interna sabotean la producción de alimentos de Chile y el día de mañana no no pudieran mandar ni ajos, ni cebollas, ni frijoles, no importa, no por eso dejaremos nosotros de mandar nuestra azucar al pueblo de Chile. Y agrega: “Al pueblo hermano de Chile, al gobierno de la Unidad Para, al Presidente Allende le decimos: al pueblo de Chile no le faltará azúcar, haremos lo que sea necesario, con más producción, hasta nuestro propio consumo”. Y termina: ” Expresó al pueblo de Chile, desinteresadamente, fraternalmente con el espiritu de Girón, que cuando lo necesiten pueden contar con nuestra sangre; que cuando lo necesiten pueden contar con nuestras vidas”. Esa, concluyó Allende, es solidaridad, ése es un concepto de la Revolución sin fronteras”. Y continuó señalando:

“Aquí se ha pretendido decir que, a través, del ofrecimiento de las vidas de los hombres de Cuba, hubiera pensado Fidel que no tenía Chile en sus Fuerzas Armadas o en Carabineros o en su pueblo la capacidad de resistencia frente a una amenaza. No. Basta recordarles a aquellos que desfiguran la palabra de Fidel Castro que nuestros pueblos nacieron a la independencia política porque hombres nacidos en patria distintas levantaron la común bandera, y Bolívar y Sucre y San Martín y Martí y O’higgins fueron latinoamericanos para luchar con las armas por su independencia” concluyó el Presidente de Chile.

El acto de homenaje a la Revolución Cubana, contó con también con la asistencia la embajadora María Luisa Robledo de la República de Nicaragua, y dirigent@s del Partido Progresista encabezados por Pedro Abarca, Cecilia Gambero dirigenta de la izquierda Cristiana, Gonzalo Aguirre responsable del GAP de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, representantes de la Plataforma Chile mejor sin TLC y de dirigentas de organizaciones sindicales, sociales, periodistas y abogados de derechos humanos.

En el Acto, se exhibió el saludo y adhesión desde Argentina de Rafael Araya Masry, Presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC.

Luego las intervenciones centrales, se instaló la mesa y los grupos de trabajo del Encuentro del Socialismo Allendista y revolucionario con la exposición de la Dirección Nacional a cargo del Patricio Guzmán y la coordinación de l@s compañeros Verónica Molina y Pedro Pulgar.

El tema central de los análisis y debate en las Comisiones de trabajo del Encuentro, abordó los conflictos y luchas de las y los trabajadores y movimientos sociales y el pueblo mapuche (No más AFP, Necesidad de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, huelgas y movilizaciones de trabajadores, la lucha contra el TPP y los TLC’s, militarización del Wallmapu y asesinato de Camilo Catrillanca, política internacional de Piñera alineada con Trump, entre otros) en la actual coyuntura y definió las tareas del Socialismo Allendista para fortalecer el Movimiento Democrático Popular (MDP) en su proceso de organización nacional e inscripción y el próximo Congreso del Frente Amplio.

