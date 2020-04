El Frente Polisario lamenta la inacción de la ONU y advierte que el derecho a la autodeterminación y a la independencia saharaui es inalienable e innegociable.

Bir Lehlu (zonas liberadas), 9 de abril de 2020 (SPS)- El Frente POLISARIO lamenta profundamente que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya enviado hoy una señal clara sobre su apoyo conjunto al proceso de paz liderado por la ONU en el Sahara Occidental.

Las consultas de hoy sobre la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) ofrecieron otra oportunidad para que el Consejo respaldase firmemente el derecho internacional y revitalizara el estancado proceso político. En cambio, el Consejo optó por la inacción y no emprendió ninguna acción ni aportó un resultado concreto.



Desde la renuncia del ex Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental, el Presidente Horst Köhler, en mayo de 2019, el Consejo de Seguridad no ha hecho nada para reactivar el proceso de paz impulsado por la ONU o evitar que Marruecos sabotee el proceso. Al contrario, el Consejo de Seguridad se quedó con los brazos cruzados mientras Marruecos, la potencia ocupante del Sahara Occidental, emprendía descaradamente una serie de acciones desestabilizadoras y provocativas que incluyen, entre otras cosas, la apertura ilegal de los llamados «consulados» por parte de entidades extranjeras en el Sahara Occidental ocupado. El Consejo tampoco ha condenado las flagrantes violaciones de Marruecos del Acuerdo Militar No. 1 y ha permitido que Marruecos establezca condiciones previas e interesadas respecto al nombramiento del próximo Enviado Personal del Secretario General de la ONU.



La falta de progreso en el proceso político, así como el silencio y la inacción de la Secretaría de la ONU y el Consejo de Seguridad ante las acciones ilegales y desestabilizadoras de Marruecos han acentuado aún más la pérdida de fe por parte del pueblo saharaui en el proceso de paz. Ni la Secretaría de las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad han tomado ninguna de las acciones que hemos descrito en nuestra carta (S / 2020/66) con el fin de restaurar la confianza de nuestro pueblo en el proceso de la ONU. Como resultado, continuamos reconsiderando nuestra participación en el proceso político de la ONU en su forma actual, que consideramos una desviación seria del plan de paz mutuamente acordado que sostiene el alto el fuego existente y los acuerdos militares relacionados y determina el papel y las responsabilidades de La Misión de la ONU en el Sahara Occidental.



El mandato principal de la MINURSO, según lo establecido en la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad y las resoluciones posteriores, es la celebración de un referéndum libre y justo para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. Ha llegado el momento de que el Consejo de Seguridad apoye el mandato de la MINURSO y el proceso de paz de la ONU con hechos, no solo con palabras. Por lo tanto, el Consejo debería tomar medidas concretas para que nuestro pueblo pueda ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ONU en relación con la cuestión del Sahara Occidental como un caso de descolonización.



El Frente POLISARIO sigue comprometido con una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, reafirmamos que en ningún caso seremos socios en un proceso que no disponga y respete plenamente el ejercicio por el pueblo del Sahara Occidental de su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la independencia es inalienable e innegociable, y utilizaremos todos los medios legítimos para defenderlo.

