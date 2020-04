El autor de Los Jacobinos Negros

Pepe Gutierrez Alvarez

Cyril Lionel Robert James (4 de enero de 1901-19 de mayo de 1989), más conocido como CLR James, fue un escritor, historiador y pensador marxista afroamericano de Trinidad y Tobago, que vivió la mayor parte de su vida en Gran Bretaña —y en Estados Unidos entre 1938 y 1953—; sobre el que se habla en la edición de Les Congrès de la quatrieme internationale (La Brèche, París, 1978, tomo I), y en la que se puede leer: “James, C.R.L, llamado Johnson. Originario de la Trinidad, milita en el movimiento trotskista británico. Miembro del SWP en los Estados Unidos en 1939, deja el partido en abril de 1940 para ingresar en el Worker Party. Regresa al SWP en 1947, para abandonarlo de nuevo en 1949, tomando parte en diversos congresos de la Cuarta Internacional, para distanciarse después”.

Apenas conocido en estos pagos, James nació y se crió en la isla de Trinidad, entonces una colonia británica. Comenzó escribiendo obras de ficción, pero tras emigrar a Gran Bretaña en los años 1930 comenzó a escribir obras de historia y de política influenciado por los círculos izquierdistas ingleses.

También entonces se convirtió en un apasionado del cricket, sobre el que escribió una de sus obras maestras, Beyond a Boundary (1963).

Promotor del panafricanismo, en 1938 publicó la que probablemente es su obra más importante, The Black Jacobins, la historia de la revolución de Haití, durante la cual los esclavos negros se liberaron de sus amos blancos.

Este libro constituyó uno de los primeros ejemplos de lo que más tarde se llamaría history from below (‘historia desde abajo’), adelantándose en dos décadas a los historiadores marxistas británicos Christopher Hill o Edward P. Thompson, y su protagonista Toussaint L’Ouverture sirvió de inspiración a otros líderes negros que luchaban por liberar a sus respectivos pueblos del dominio colonial. Afortunadamente la edición de esta obra maestra, el entusiasmo que causó en autores Edward W. Said, manifestada en su imprescindible Cultura e imperialismo, ha hecho de que se hayan publicado diversos estudios sobre su obra aunque menos sobre sus adscripción ideológica.

James siempre se definió como trotskista, ya que defendía un marxismo heterodoxo libre de dogmatismos —como demostró en su obra World Revolution (1937)—, y tenía una enorme fe en las cosas extraordinarias que la gente común podía hacer —en un estudio sobre la democracia ateniense escribió: Every cook can govern (Cualquier palurdo puede gobernar) —.

Por otro lado era un gran amante de la literatura occidental, y en especial de Shakespeare. Tanto World Revolution, considerado «una especie de Biblia del trotskismo», como su traducción al inglés del Stalin (1939), de Boris Souvarine, fueron publicados por Secker and Warburg.

En no poca medida, la historia de una revolución “prematura” como la de los “jacobinos negros”, que no pudo ser vencida pero que acabó siendo arruinada por todos los medios, producen un obvio paralelismo sobre la URSS. Sobre la revolución de Octubre contra la que se conjuró el Imperio, y que acabó en manos de una burocracia que, derrotada por el Ejército rojo, siguió manteniendo su hegemonía cultural cotidiana y sus privilegios.

