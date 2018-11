El auge y la caída del socialismo jamaicano.

por Christophe Simpson [1] Especial para Werken Rojo

Desde principios de 1900, el Caribe tuvo algunos progresistas que emigraron a los Estados Unidos; allí construyeron la izquierda en lugar de hacerlo en Jamaica. Estoy hablando de personas como Wilfred Domingo, St. William Grant, Claude McKay, George Padmore, Claudia Jones, Cyril Briggs, Hubert Harrison, etc. Los primeros 3 nombres que mencioné allí son jamaicanos.

Domingo y Grant habían regresado a Jamaica en algún momento y ayudaron a construir nuestros movimientos obreros en la década de 1930. Los movimientos obreros de la década de 1930 se habían convertido en los 2 principales partidos políticos que tenemos hoy. El Partido Nacional del Pueblo (PNP) se formó primero por Norman Manley, que tenía simpatías socialistas. A su primo, Alexander Bustamante, no le gustó el camino socialista de la PNP, por lo que formó el Partido Laborista de Jamaica (JLP). Desafortunadamente, ambos partidos fueron liderados por mulatos que tenían los valores coloniales en alta estima, a pesar de que Jamaica ha sido habitada por aproximadamente el 90% de negros.

El Auge

Tras el triunfo de la Revolución cubana y su eventual declaración de que era socialista, la PNP reafirmó su ideología como socialismo democrático y apoyó la Revolución cubana; Una vez leí (pero ya no puedo encontrar la fuente) que la JLP se declaró “socialdemócrata” para distinguirse. A pesar de estar involucrado en el activismo laboral, el líder de la JLP creía firmemente en la libre empresa [2] Creía en equilibrar el trabajo y el capital, negándose a poner los intereses de los trabajadores por encima de los intereses de los capitalistas. Aquí hay un tweet de un senador [3]

También tiene un libro de citas (un camarada mío tiene una copia, pero yo no; ella compartió algunas conmigo donde él difamó al socialismo con una retórica barata al estilo de Thatcher).

Brian Meeks lo describe como un rompe huelgas [4] Todo lo anterior fue desde la década de 1930 hasta la década de 1950. En la década de 1960, Black Power se convirtió en un gran tema. Norman Manley tampoco era muy entusiasta del poder de la izquierda [5] El JLP era peor, y en ese momento dominaban la política. Prohibieron todo lo que parecía estar promocionando Black Power (esto incluía la música, e incluso el libro “Black Beauty” que trataba sobre un caballo). El gobierno también hostigó a los rastafaris y a cualquier otra persona que pareciera sentirse orgullosa de Blackness (la negritud); les obligó a cortarse el pelo. El gobierno incluso cometió una masacre (la masacre de Coral Gardens) y el líder de JLP (Alexander Bustamante) dijo que quería que los rastafaris fueran traídos “vivos o muertos”.[6]

En 1968, el gobierno de JLP (entonces dirigido por Hugh Shearer) prohibió a Walter Rodney en Jamaica porque estaba difundiendo ideas comunistas y del Poder Negro. En respuesta, hubo disturbios masivos después de que una manifestación pacífica, dirigida por Ralph Gonsalves y otros estudiantes en ese momento, fue atacada. Por cierto, Ralph Gonsalves es el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas. Walter Rodney tuvo que regresar a su país de origen, Guyana, donde finalmente fue asesinado (había 3 movimientos socialistas que competían por el poder allí.[7]

El gobierno de JLP luego se asoció con el anti-Blackness, y estuvo plagado de huelgas y otras manifestaciones laborales durante algún tiempo.

El hijo de Norman Manley, Michael Manley, había ascendido a la dirección de la PNP después de derrotar a su ala capitalista; Este fue un cambio más a la izquierda para el PNP. Michael Manley era un socialista mucho más duro que su padre. Fue durante sus 8 años en el poder que Jamaica experimentó el socialismo. Tuvimos educación gratuita, atención médica gratuita, programas de alimentos, licencia de maternidad, salario igual para las mujeres, leyes de salario mínimo (no teníamos salario mínimo ni horas de trabajo máximas), educación de adultos, abolición del estatus “ilegítimo” de niños, Vivienda pública, reforma agraria, nacionalización de industrias clave, etc.

Su política exterior, así como su “nacionalismo económico”, atrajeron la hostilidad de los Estados Unidos. Kissinger llegó a Jamaica y exigió que se opusieran a las medidas de Fidel Castro para ayudar a la liberación de Angola.

Jamaica tenía la Liga de Liberación de los Trabajadores, un movimiento político marxista-leninista. No estoy completamente seguro de cuándo se formaron, pero se convirtieron en el Partido de los Trabajadores de Jamaica a fines de los años setenta. Tenían una relación ambivalente con la PNP; colaboraron en los derechos de los trabajadores y en la legislación que mejoró la vida de las mujeres (como la licencia de maternidad, la abolición del estatus “ilegítimo” de los niños, la igualdad salarial para las mujeres, etc.), aunque no estaban en el parlamento. Su brazo juvenil era parte de la WFDY y, según informes, tenían vínculos estrechos con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Hubo un “Partido Comunista de Jamaica” mucho menos popular que se formó a mediados de la década de 1970, pero no eran relevantes para la política nacional. Muchos de los nombres que ve aquí, asociados con el WPJ, son personas que aún viven y caminan por Jamaica; Conocí a algunos en la universidad y estoy cerca de uno de ellos[8].

Es difícil obtener información de ellos porque la organización en general operó de manera muy secreta y clandestina; solo el liderazgo del partido sabía todo lo que sucedió, y son ellos (Trevor Munroe y Richard Byles) quienes guardan silencio sobre todo hoy en día. Trevor Munroe se convirtió en un liberal; Denunció al comunismo como algo que está en contra de la libertad de las personas. Richard Byles es un pez gordo corporativo en Sagicor, un conglomerado que está involucrado en banca, seguros y administración de propiedades; cuando me acerqué a él un día, dijo: “ve y pregúntale a Trevor, se quedó con todos los documentos”.

La caída

A pesar de ser un partido pequeño como LANDS es ahora, el WPJ en Jamaica tenía vínculos muy fuertes con el NJM en Granada, y hay rumores de que Trevor Munroe y otros en el WPJ tuvieron un papel en la implosión del NJM y el Gobierno Revolucionario del Pueblo . La situación en Granada era mucho más compleja que una simple ruptura entre Bishop y Coard, pero esa es otra historia.

La invasión de Granada fue vista como el clavo en el ataúd para la Izquierda del Caribe[9], aunque la fecha fue un poco más tarde, con el colapso de la URSS. El WPJ se había disuelto en 1992, y algunos de sus miembros se unieron al PNP.

[1] Secretario General de Jamaica LAND, Left Alliance for National Democracy and Socialism – Alianza de Izquierda para la Democracia Nacional y el Socialismo de Jamaica.

