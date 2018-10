EEUU – Angela Davis: Aretha Franklin ofreció pagar mi fianza y dijo que “los negros van a ser libres”

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.

AMY GOODMAN: Quiero regresar a 1970. Cuando Aretha Franklin se ofreció a pagar la fianza de Angela Davis, quien estaba encarcelada por cargos criminales falsos. Y quiero leer un artículo de la revista Jet del 3 de diciembre de 1970. Está titulado: “Aretha dice que pagará la fianza de Angela si se lo permiten”. En el artículo, se cita a Aretha Franklin diciendo: “Mi papá dice que no sé lo que estoy haciendo. Lo respeto, por supuesto, pero mantendré mis convicciones. Angela Davis debe ser liberada. Las personas negras serán libres. He estado detenida (por alterar la paz pública en Detroit) y sé que tienes que alterar la paz cuando no puedes obtenerla. La cárcel es un infierno. Quiero ver a Angela libre si hay algún tipo de justicia en nuestros tribunales, no porque yo crea en el comunismo, si no porque ella es una mujer negra que busca la libertad para las personas negras. Tengo el dinero; lo obtuve de personas negras, que me hicieron financieramente capaz de tenerlo, y quiero usarlo para ayudar a nuestra gente”. Esas eran las palabras de Aretha Franklin, hablando de la profesora Angela Davis, quien nos acompaña desde la isla Martha Vineyard. Profesora Angela Davis, bienvenida a Democracy Now!

ANGELA DAVIS: Gracias, Amy.

AMY GOODMAN: Es genial tenerla con nosotros. ¿Puede hablarnos sobre sus reflexiones en el día de hoy, un día después de la muerte de Aretha Franklin, y de lo que ella significaba para usted?

ANGELA DAVIS: Por supuesto, hoy es un día muy triste para todo Estados Unidos. Aretha fue esencial en la vida de muchas personas, incluida la mía, y no solo por haber declarado públicamente que pagaría mi fianza en 1970. Quiero decir algunas palabras sobre eso para comenzar. Cuando Aretha dio una conferencia de prensa anunciando que pagaría hasta 250.000 dólares, que a día de hoy equivaldría a alrededor de un millón y medio de dólares, esto fue realmente un punto culminante en la campaña por mi liberación. Y creo que muchas personas que se habían mostrado reacias a ser asociadas conmigo debido a mis afiliaciones comunistas probablemente se unieron a la campaña gracias a la declaración de Aretha. Cuando fui elegible para obtener la libertad bajo fianza, desafortunadamente, Aretha estaba fuera del país. Estaba en el Caribe. Y durante esos días, antes del surgimiento del capitalismo global, el dinero no fluía tan fácilmente a través de las fronteras nacionales, y por lo tanto, [inaudible] en otro lugar, un agricultor blanco del centro de California aceptó ofrecer su granja como garantía. Fue un momento muy conmovedor. Fue un momento en el que la campaña por mi liberación se hizo realmente popular entre las personas en este país, y probablemente también en todo el mundo. Estaré eternamente agradecida de Aretha, porque creo que ella jugó un rol integral en el éxito de la campaña para mi liberación.

AMY GOODMAN: Usted nunca conoció en realidad a Aretha Franklin, ¿cierto?

ANGELA DAVIS: Bueno, es como si la conociera, porque siento que es parte de mi historia. Y su música es muy importante y continúa siendo una parte muy importante tanto en mi vida personal, como en mis vidas colectivas. Pero nunca la conocí en persona.

AMY GOODMAN: Puede explicarnos sus circunstancias en ese momento, ¿cuál era su situación? Lo cual también explica quién fue Aretha Franklin, que se posicionó tan firmemente y, curiosamente, habló sobre el hecho de que ella también fue encarcelada. Fue encarcelada en su ciudad natal de Detroit.

ANGELA DAVIS: Sí, absolutamente. Como usted señaló, ella dijo que había sido encarcelada por alterar la paz. Y al parecer se dio cuenta de que podría ser necesario alterar la paz un poco más. Por supuesto, el hecho de que yo fuese miembro del Partido Comunista en ese momento, hizo que muchas personas fueran reacias a ofrecerme su apoyo en público, porque pensaban que podían ser asociadas con el comunismo, y por lo tanto, podían poner sus propias vidas en peligro. Fui acusada de asesinato, secuestro y conspiración, tres delitos capitales. Y en el momento en que Aretha hizo esta declaración, yo no era elegible para ser liberada bajo fianza, por estar acusada de cometer delitos capitales. Al final la Corte Suprema de California abolió, al menos temporalmente, la pena de muerte en este estado, lo que significó que durante un tiempo, fui elegible para ser liberada bajo fianza. Fui una de las pocas personas que fueron liberadas, porque luego de unos días, la Corte Suprema modificó su decisión indicando que todo las personas acusadas de delitos capitales anteriormente no tendrían posibilidad de ser liberadas bajo fianza.

AMY GOODMAN: Usted estuvo recluida aquí en Nueva York, no muy lejos de los estudios de Democracy Now! Y California estaba buscando su extradición. Tenía una extradición pendiente a San Rafael, California.

ANGELA DAVIS: Sí. Estuve encarcelada en el Centro de Detención de Mujeres en Greenwich Village, Nueva York. Pero en ese momento, ya había sido extraditada. Estuve en una cárcel en Palo Alto. Yo había sido… es una larga historia. Me habían extraditado al condado de Marin, y luego me cambiaron de lugar, al condado de Santa Clara. Cuando efectivamente fui liberada bajo fianza, yo estaba en la cárcel de Palo Alto.

AMY GOODMAN: Hablaremos más sobre Aretha y su participación en el movimiento de los derechos civiles, su lucha en el escenario y tras bambalinas, y su notable contribución a la música, como muchos la han llamado, como dijo Mark Anthony Neal, Aretha Franklin fue posiblemente la mejor cantante estadounidense del siglo XX. Estamos hablando con Angela Davis y Mark Anthony Neal, jefe de Estudios Afroestadounidenses y Africanos en la Universidad de Duke, y también con Farah Jasmine Griffin, de la Universidad de Columbia.

Traducido por Lissette Favorite. Editado por Igor Moreno Unanua y Democracy Now! en Español.