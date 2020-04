DOS MUJERES: TIEMPOS DE GUERRA…

Pepe Gutierrez Alvarez

Nunca olvidaré la conmoción que me causó Dos mujeres (La ciociara, Victtorio de Sica, Italia 1960). Tenía 14 años, estaba en Babia, pero no olvidaré nunca que la violación de madre e hija (una muchacha) en una Iglesia derruida, perpetrada por mercenarios moros alquilados por el fascismo, me llevó de pleno a las historias que había escuchado tantas veces sobre “nuestra guerra” con las tropas coloniales utilizadas por Dios y España contra el pueblo y la República.

Se trataba de una adaptación Cesare Zavattini de la novela de 1957 de Alberto Moravia, con nombres de un cine que marcó toda una época de la historia. Esta conmoción fue bastante general porque la películas fue premiada, Sophia (Sofía) Loren ganó el Óscar a la mejor actriz. La ha revisado en diversas ocasiones como una de aquellas películas que marcaron mi evolución personal, que tanto me ayudaron a superar el semianalfabetismo, y aceceder a la cultura y a la conciencia de clase.

‘Dos Mujeres’ versa sobre una mujer y su hija que huyen de las bombas que comienzan a caer Roma, en plenos Segunda Guerra Mundial cuando “!l Duce” se alió con los nazis, una historia que el cine italiano ha tratado en no pocas obras maestras como “Roma ciudad abierta” o “Una jornada particular”, seguramente el otro gran papel de la biografía fílmica de Sophia Loren, cuyas curvas hacían que al parecer Franco hacía que se proyectaran para él sólo en ese lugar tan siniestro llamado El Pardo. En este caso, es más que seguro que la película habría sido prohibida de no haver contado con tanto éxito.

Por aquellos años la actriz estaba en lo más alto de su carrera, y el premio recibido no hizo más que asegurar su ya de por sí seguro estrellato. Un personaje femenino lleno de matices, y enormemente complejo dentro de su aparente sencillez, pues Loren interpreta a una mujer del pueblo, hasta cierto punto ignorante de todo lo que le sucede pero capaz de cualquier cosa, sea lo que sea, con tal de proteger a su adolescente hija, la cual está a punto de convertirse en una mujer….Sobrevive en el campo donde la guerra queda lejos pero cuando trata de regresar es sorprendida por unas tropas que hacen lo que tanto “IL Duce” como Franco sabían lo que hacían: violar sin piedad a las mujeres en cualquier lugar.

Se cuenta que en la guerra española este era un método habitual para castigar a las “rojas” o “las mujeres de los rojos”, y cuidadito con hacer cualquier reproche porque entonces te fusilaban por Dios y por España.

Con todas sus limitaciones, la película ha aguantado bien el paso del tiempo. Cuenta con secundarios de la talla de Raf Vallone y Jean Paul Belmondo, y se puede ve, disfrutar y padecer el horror de la barbarie contra las mujeres desde FILMIN.

