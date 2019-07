CONDENA A LA BRUTAL REPRESIÓN MARROQUÍ EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS Y LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A PROTEGER A LA POBLACION CIVIL SAHARAUI. Llamado de Asociaciones y personalidades latinoamericanas.

CONDENA A LA BRUTAL REPRESIÓN MARROQUÍ EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS Y LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A PROTEGER A LA POBLACION CIVIL SAHARAUI

Las asociaciones y los comités de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, las organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe, y varias personalidades de la región, condenan la brutal represión de las fuerzas de seguridad marroquíes a la población civil que, en el marco de las movilizaciones espontáneas para festejar en las calles de varias ciudades saharauis ocupadas el triunfo de Argelia en la Copa Africana de Naciones 2019, expresaron pacíficamente su anhelo de libertad e independencia.

En el transcurso de la noche y madrugada del viernes 19 y sábado 20 de julio, las fuerzas policiales marroquíes han usado balas de goma, cañones de agua y han emprendido brutales palizas contra la población civil en El Aaiún y Dajla, entre otras ciudades y poblados saharauis, incluyendo una vez más una práctica atentatoria a los derechos humanos que ha sido observada por organizaciones saharauis e internacionales de derechos humanos: el atropellamiento de civiles en manifestaciones pacíficas.

En esta ocasión, la víctima mortal fue Sabah Azman Hamida, joven de 23 años, que fue embestida por un vehículo de las fuerzas de ocupación en la Av. Smara, en la capital saharaui, suceso que generó una amplia movilización de protesta ciudadana, a medida que transcurrían las horas, y que fue reprimida violentamente por centenas de gendarmes y agentes de seguridad, dejando como saldo decenas de heridos, entre jóvenes y mujeres, hechos que fueron grabados, registrados y verificados por activistas sociales y de derechos humanos en el terreno.

Las asociaciones y los comités de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui, las organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe, hacen un nuevo llamamiento al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, a avanzar con firmeza y decisión política, en concordancia con su Carta Fundacional, para garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y materializar el referéndum acordado en múltiples resoluciones, entre ellas la resolución 1514 (XV).

También exhortan al Consejo de Seguridad a ampliar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida mediante resolución 690, de abril 29 de 1991, y dotarle de amplias competencias y capacidades para vigilar, monitorear y proteger los derechos humanos de la población civil saharaui en los territorios ocupados por Marruecos.

Expresan su solidaridad con decenas de activistas sociales y de derechos humanos, periodistas y comunicadores populares que rompen el cerco informativo, a riesgo de su vida y seguridad personales y la de sus familiares.-

Amigos por un Sáhara Libre (México)

Asociación Chilena de Amistad con la RASD

Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACOLPS)

Asociación Cultural Peruano Saharaui (Perú)

Asociación de Solidaridad y Amistad del Pueblo Saharaui (Brasil)

Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)

Asociación Latinoamericana de Amistad con la RASD (Chile)

Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui, A.C., AMARAS (México)

Asociación Panameña Solidaria con la Causa Saharaui (APASOCASA)

Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui (Uruguay)

Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara (ASOVESSA)

Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Cebrapaz (Brasil)

Centro Cultural Brasil / RASD (Brasil)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”, CSMM (Ecuador)

Centro Socialista de Estudios Políticos Ideológicos, CESPI (Venezuela)

Comité Chileno de Solidaridad con Palestina (Chile)

Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de Argentina

Comité de Cooperación Latinoamericano Saharaui (Argentina)

Comité de Solidaridad con la RASD (México)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH (Ecuador)

Consejo Mundial de la Paz (Brasil)

Fundación Constituyente XXI (Chile)

Fundación Jóvenes por el Cambio (Ecuador)

Fundación Sáhara Libre (Venezuela)

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Mesa Interpartidaria de Relaciones Internacionales, MIRI (Argentina)

Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista de Rosario (Argentina)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD (Ecuador)

Polo Ciudadano (Panamá)

Voz del Sáhara Occidental (Argentina)

Carlos Aznarez, Resumen Latinoamericano (Argentina)

Atilio Borón, escritor y politólogo (Argentina)

Stella Calloni, periodista y escritora (Argentina)

José Galetto, director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, EEMPA Nº 1263 (Argentina)

Víctor Kot, secretario general, Partido Comunista (Argentina)

Juan Larrea Diputado (mc) PC, provincia de San Luis (Argentina)

Jorge Alejandro Suárez Saponaro, abogado, corresponsal jefe para Diario El MINUTO (Argentina)

José M. Tessa, diputado provincial de Santa Fe, presidente de Nuevo Encuentro (Argentina)

María Torrellas, Resumen Latinoamericano (Argentina)

Dario Yozviak, director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos, EEMPA Nº 1297(Argentina)

Socorro Gomes, Presidenta del Consejo Mundial de la Paz (Brasil)

Walter Sorrentino, secretario de Política y Relaciones Internacionales del PCdoB

Sergio Aguiló, ex diputado (Chile)

Mirtha Alvarado, coordinadora de la Fundación Constituyente XXI (Chile)

Vilma Álvarez, presidenta del Sindicato Jumbo Portal La Dehesa (Chile)

Celso Calfullan, director Werken Rojo (Chile)

Jorge Gálvez, director AND, Noticias Chile

Hugo Gutiérrez, diputado de la República de Chile

Patricio Guzmán, economista y director de Estudios de la Fundación Constituyente XXI (Chile)

Nicola Hadwa (Chile)

Claudia Iriarte, abogada y académica (Chile)

Rodrigo Loyola, vicepresidente Agrupación de Ex Presos Políticos (Chile)

Pedro Saldaño C., director Mutual Latinoamericana del Transporte (Chile)

Pablo Sepúlveda Allende, presidente de la Fundación Internacional Dr. Salvador Allende (Chile)

Esteban Silva, sociólogo y analista internacional (Chile)

Francisco Villa, trovador y cantautor (Chile)

Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, directora del Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Lucía Sepúlveda, Chile

Pablo A. de la Vega M., activista y defensor de derechos humanos (Ecuador)

María Eugenia Garcés, periodista y docente universitaria

Fernando Gutiérrez Vera, Ex Defensor del Pueblo y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH (Ecuador)

Marcela Mena, abogado y defensor de derechos humanos (Ecuador)

Jorge Núñez Sánchez, historiador (Ecuador)

Rosana Palacios Barriga, coordinadora nacional, Secretaría Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (Ecuador)

Susana Peñafiel Acosta, activista y defensora de derechos humanos (Ecuador)

Isabel Vargas Torres, presidenta nacional, Unión Nacional de Educadores (Ecuador)

Itzel Astrid Ortega González, Secretaria de Relaciones Internacionales, Movimiento Nacional por la Esperanza (México)

Hugo Cabieses Cubas, secretario de Relaciones Internacionales, Partido Socialista (Perú)

Rubén Suárez, Secretaría General, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Conaicop (Uruguay)

Manuela Blanco, activista social (Venezuela)

Orlando Chirino, dirigente de la corriente sindical C-cura (Venezuela)

Rafael Curvelo, secretario ejecutivo de Alternativa 1 (Venezuela)

Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (Venezuela)

Jorge Lepage, dirigente nacional de Alternativa 1 (Venezuela)

Luis Martínez, docente universitario y ex diputado nacional (Venezuela)

Enrique Ochoa Antich, ex diputado y dirigente político (Venezuela)

Simón Rodríguez Porras, compositor y escritor (Venezuela)

Laura Valls, abogada y ex diputada de la Asamblea Nacional (Venezuela)

Omar Vázquez Heredia, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela

América Latina y el Caribe, julio 22 del 2019

Adhesiones: asoecuatorianasaharaui@gmail.com

23.07.19.

