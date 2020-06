Con ocasión del Día mundial de los Refugiados (20 de junio), solidaridad con los refugiados Saharauis

ONG Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los derechos humanos en el Sáhara Occidental

COMUNICADO DE PRENSA

20 DE JUNIO

Día del Refugiado Africano (Convención OUA – 1967) y Día Mundial de los Refugiados (A/RES/55/76)

Con motivo del Día de los Refugiados de África y del Día Mundial de los Refugiados, el Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (GSGPPHRWS) desea recordar la situación particularmente difícil de los 173.600 refugiados saharauis en el desierto de Argelia.

Al aprobar la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes (1), los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su determinación de abordar las causas fundamentales de los refugiados en masa, desplazamiento mediante, a través de la promoción del imperio de la ley a nivel nacional e internacional y la protección de los derechos humanos. Los Jefes de Estado y de Gobierno también reafirmaron que el derecho internacional de los refugiados; el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen el marco jurídico para fortalecer la protección de los refugiados.

La existencia de los campamentos de refugiados saharauis, considerados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es una cuestión de gran importancia. Como uno de los más largos del mundo, se remonta a finales de 1975, después de la invasión militar del Sahara Occidental, un territorio no autónomo entonces bajo el mandato de la Potencia administradora (España), por parte del Reino de Marruecos.

A pesar de las condenas de la ocupación del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos por parte del Consejo de Seguridad de la ONU (2) y la Asamblea General (3) así como por parte de la La Organización de la Unidad Africana y su sucesora, la Unión Africana, el Reino persiste en su política de anexión ilegal y ha bloqueado durante tres décadas la organización del referéndum sobre la libre determinación e independencia del pueblo saharaui prevista en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por el Plan de Paz que llevó al establecimiento en 1991 de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

En este contexto de ocupación ilegal y anexión de un territorio no autónomo, los 213 miembros del Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en El Sahara Occidental:

desean rendir homenaje al Frente Polisario y a las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática por su admirable administración de los campos a lo largo de los últimos 45 años, lo que ha hecho posible asegurar un nivel de vida digno para toda la población, incluido el acceso a la atención sanitaria y la educación para todos;

rendir homenaje a las autoridades argelinas por la hospitalidad que han mostrado a los refugiados saharauis, que está en consonancia con la tradición histórica de Argelia de apoyar los movimientos de liberación en

África y en otras partes del mundo, y por el apoyo humanitario y material que se les ha dado;

rendir homenaje a todos los Estados y organizaciones regionales que están aportando recursos financieros y materiales apoyo a los refugiados saharauis, incluso con ocasión de la reciente pandemia de Covid-19,

que no vio a ningún refugiado afectado por el virus, e invita a todos los demás Estados a hacer lo mismo;

rendir homenaje a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas de apoyo para los refugiados saharauis;

instar a todos los Estados a que garanticen el respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario en el Sáhara Occidental;

instar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en colaboración con UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, para publicar inmediatamente el informe elaborado en marzo

2018 para que se puedan recaudar los recursos necesarios para los 173.600 refugiados que residen en el campamentos;

instar al Secretario General de la ONU a que nombre un nuevo Enviado Personal para el Sáhara Occidental con el fin de completar lo antes posible el proceso previsto en el Plan de Arreglo, a saber, la organización de un referéndum de autodeterminación e independencia, de acuerdo con la

Principios de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) que se aplica a todos los Territorios.

Bir Lehlu / Ginebra, 19 de junio de 2020

En nombre del GSGPPHRWS, los coordinadores:

Abba Salek AL-Haissan Gianfranco Fattorini

Presidente de la Comisión Nacional Saharaui Representante principal en la ONUG para los Derechos Humanos (CONASADH) Asociación Americana de Juristas (AAJ)

ujsahara@gmail.com fgf.aaj@outlook.com

+213655366853 (Whatsapp) +41793265102 (Whatsapp / Señal)

Notas:

1 A/RES/71/1 (19/09/2016)

2 Resolución 380 (06/11/1975)

3 Resoluciones 34/37 (21/11/1979) y 35/19 (11/11/1980)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...