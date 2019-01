Colombia – asesinato de otro líder social

“La comunidad en general y la Confederación Nacional de Acción Comunal hacen un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en el territorio en programas sociales, mejoramiento de vías y que se brinden las garantías de seguridad y protección de los líderes sociales con el fin que se respeten la vida”, precisó Jaime Gutiérrez, portavoz de la CNAC, en un comunicado.

© REUTERS / JOHN VIZCAINO El año más cruento para líderes sociales y activistas de Colombia

Gutiérrez fue baleado por desconocidos que llegaron hasta su vivienda en la noche del lunes en el “municipio de Cartagena del Chairá”, departamento de Caquetá (centro), indicó la CNAC en el texto de prensa.De acuerdo con versiones de prensa, al parecer Gutiérrez estaba amenazado por varias organizaciones criminales que tienen presencia en esa zona del país, como miembros de grupos armados organizados, disidencias paramilitares y bandas delincuenciales.

El miércoles, la Procuraduría General (Ministerio Público) de Colombia le pidió al Gobierno central que convoque de manera urgente una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ante las amenazas y asesinatos de líderes sociales en el país.

“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los once compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto (…), siguen sin cumplirse”, dijo el procurador Fernando Carrillo.Las cifras sobre muertes de líderes sociales en el país no son precisas y según datos de la Policía Nacional en 2018 fueron asesinados 78 líderes sociales, mientras que la Defensoría del Pueblo (ombudsman) señala que fueron 164, y el movimiento político de izquierda Marcha Patriótica asegura que los crímenes sumaron 252 en ese periodo.

Por su parte, un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicado el pasado 31 de diciembre señaló que desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC (en noviembre de 2016) se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y se ha informado de un total de 454 casos.