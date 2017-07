Chile – Valdés ataca a NO + AFP y a su vocero Luis Mesina

Patricio Guzmán S.

Aumenta el desempleo y el empleo precario, sube el endeudamiento de las familias, cae la inversión, la productividad del país permanece estancada desde el año 2000… Rodrigo Valdés debería estar preocupado por los pésimos resultados de la economía chilena con él como ministro de Hacienda, pero tiene al parecer otra preocupación.

El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, debería llamarse “ministro de AFP” ya que hace lo posible por defender el sistema de ahorro previsional forzoso que entrega pensiones miserables y es rechazado por la mayoría de los y las chilenas. Ahora quiere culpar a Luis Mesina de las futuras malas pensiones(1). Los entendidos saben que las pensiones no van a mejorar, que la rentabilidad promedio del sistema inexorablemente seguirá cayendo, si las pensiones eran malas cuando las bolsas especulativas en Chile y el mundo daban buenos resultados ahora que los años dorados terminaron y las rentabilidades promedio son modestas e incluso a veces negativas, la consecuencia será que las pensiones resultarán aún mas malas, mientras se mantenga el sistema privatizado de fondos de pensiones de “capitalización individual”.

El sistema de AFP de Chile es un experimento neoliberal fallido, no cumple con la principal finalidad de cualquier sistema aceptable de pensiones que es dar buenas pensiones. Hay que normalizar el país con un sistema de pensiones que garantice que nuestros mayores no caigan en la pobreza y tengan una vida buena después de largos años de trabajo, si no se termina con las AFP es porque si bien fabrica pobres masivamente al mismo tiempo permite disponer de capital barato a los grandes grupos económicos que ponen acciones y bonos en los mercados financieros.

La coordinadora de trabajadores NO + AFP levantó una propuesta de nuevo sistema previsional solidario, con financiamiento tripartito, y fondo de reserva, con un sustento técnico serio y financiado con cálculos hasta el año 2100. Esta propuesta entre otras cosas positivas permite duplicar y triplicar las actuales pensiones, garantizar una pensión de al menos el salario mínimo a todos los que lleguen a la edad de jubilar sin haber cotizado para su pensión, y pensiones mejores a los que coticen. La propuesta sin necesidad de aumentar la edad de jubilación de hombres ni de mujeres se hace cargo de la discriminación del sistema de AFP y en la estructura laboral de las mujeres que como consecuencia reciben pensiones mucho más bajas que los varones, de manera que se termine con la discriminación odiosa, al menos en gran medida.

La minoría de multimillonarios se resiste al cambio porque sus intereses están en juego. Las AFP están en el corazón de la acumulación de capital en favor de los ricos y poderosos que han comprado y corrompido a la casta política. Pero el movimiento NO + AFP está educando, organizando y movilizando a la población, y golpeando al corazón del sistema financiero con el llamado al cambio masivo al fondo E, el menos riesgoso y que restringe la libertad de especular a las AFP, el movimiento no se va a detener, tiene un liderazgo de gente honesta, sin compromisos indecentes con los poderosos.

La lucha de NO + AFP es parte de un esfuerzo necesario para conquistar un país normal, un país decente, y los que estamos comprometidos en ella, junto con millones de familias de trabajo, no cejaremos en nuestra lucha hasta ganar.

(1) Valdés dispara contra No+AFP: “Lo que está haciendo el señor Messina con su llamado es castigar las pensiones de mucha gente”

