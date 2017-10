Chile – Mesina le da con todo a las AFP tras fiesta de Capital en el caribe: “Son una industria parasitaria”

El video que muestra una fiesta de ejecutivos de AFP Capital en un yate por el caribe, al más puro estilo de “El Lobo de Wall Street”, sigue generando coletazos. Una muestra de aquello fue la funa protagonizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, cuyos representantes llegaron hasta las dependencias de la administradora para manifestar su rechazo al empleo de los ahorros previsionales en el mediático “carrete”. Sobre este tema y otros, conversó Luis Mesina, vocero de No+AFP, con El Ciudadano.

Para el dirigente, la celebración presidida por el gerente general de Capital, Eduardo Vildósola, ”es la expresión más clara que estamos frente a una industria que jamás ha guardado relación con la seguridad social, administrada y manejada por sujetos cuya impudicia supera todos los márgenes de imaginación de la gente”.

“En el mundo de las finanzas, donde yo trabajo hace 40 años, la mayoría es gente proba, digna, gente que no comete estos excesos, que no tiene doble moral. No estamos haciendo una suerte de cuestionamiento moral respecto de que estaban bailando con travestis o bebiendo alcohol. Nosotros no tenemos un doble discurso. Ellos lo tienen. Ellos son los que se oponen a todos los progresos de la humanidad”, manifestó Mesina.

En este sentido, el vocero de la Coordinadora apuntó a “la doble moral de esta gente, que pregona una postura conservadora, eclesiástica prácticamente, son los tipos que se van a persignar todos los días, opus dei la gran mayoría de ellos”.

El dirigente bancario también tuvo palabras para Juan Carlos Jobet, ex ministro del Trabajo de Piñera y actual presidente de AFP Capital. “Se atreve a decir que esa plata fue con recursos de ellos. Mentira. Todos los recursos de esa empresa se obtienen por las comisiones altísimas que cobra, porque es la tercera AFP más cara, 1,44%. Es decir, todas las utilidades que obtienen, producto de lo que nosotros le pagamos, que permitió que esta empresa AFP Capital, durante el primer semestre, lograra utilidades de $ 37.400 millones, que representan un 37,9% más de utilidades comparadas con el año anterior”, afirmó.

Mesina continuó disparando contra Jobet, señalando que “como ministro del Trabajo pasó sin pena ni gloria, un ministro que jamás entendió los principios de la seguridad social, porque son sujetos que se ufanan de dominar las finanzas y sin embargo, son incompetentes en esa materia, al punto que no han sido capaces aún de poder resolver respuestas tan prácticas como por ejemplo, por qué nos cobran tanto en el caso de Capital un 1,44%, cuando hay otras AFP que cobran la mitad o menos”.

“Las AFP son una industria parasitaria. Producen empleos muy precarios, pero además administran con un sentido absolutamente contrario a la seguridad social nuestro ahorro previsional”, subrayó el vocero en diálogo con este medio.

Además, se refirió al potencial político del movimiento contra el sistema de capitalización individual, de cara a las próximas elecciones presidencial y parlamentaria. “El movimiento No+AFP, que tiene un millón de personas que validó su accionar, tiene una fuerza política y social muy importante. Vamos a tener que trabajar con esa fuerza social y política, de forma tal de ejercer nuestro poderío potencial para sacar a todos estos parásitos que se han permitido seguir usando las estructuras del Estado para legislar contra nuestros propios intereses”, sentenció el dirigente.