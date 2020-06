Chile mar: pescadores artesanales movilizados por todo el litoral

Pescadores artesanales inician protesta nacional en defensa de la Ley de la Jibia.

por Maria Luisa Cisternas/DiarioUchile.

La paralización fue anunciada el pasado 5 de junio luego que el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento que hace posible su derogación

Desde las diez de la mañana de este lunes, pescadores artesanales realizaron una manifestación multitudinaria en diferentes caletas y rutas costeras a lo largo de todo el país. Con pancartas, marchas y levantamiento de barricadas iniciaron la protesta nacional, que fue anunciada el pasado 5 de junio, en defensa de la Ley de la Jibia, luego que comenzara a tramitarse en el Tribunal Constitucional, su posible derogación.

Esto surge de un requerimiento que presentó la pesquera Landes en contra de la Subsecretaría de Pesca al Tribunal Constitucional, que busca la inaplicabilidad de esta ley que visó la prohibición de capturar la jibia por medio de pesca por arrastre y que fue declarada admisible en una votación de tres contra dos, por los ministros del Tribunal.

Esta ley aprobada el 8 de enero del 2019, es una normativa que permite que el molusco pueda capturarse únicamente con un sistema empleado por los pescadores artesanales, a través de la captura a potera y la línea de mano, lo que ha generado la molestia del sector industrial, quienes han manifestado su preocupación por las pérdidas de empleo que implica esta ley. Así sucedió en agosto del 2019, en circunstancias que la pesquera Landes, misma que ingresó este recurso, cerró su planta procesadora de jibia, despidiendo a 232 empleados.

Actualmente, esta determinación del Tribunal Constitucional, revivió esta pugna histórica entre ambos sectores de la pesca, suscitando la profunda reprobación de los productores artesanales en cuanto esta ley, afirmaron, es parte de una lucha incansable de siete años de movilizaciones para lograr generar ingresos en lo que es una distribución desigual de las cuotas de pesca.

Hernán Cortes, Presidente del Consejo de Defensa por el Patrimonio Pesquero, Condepp, afirmó que las movilizaciones contemplan además, otras denuncias del sector, como lo es el retiro por parte del Gobierno del bono ofrecido el 24 de abril pasado, a 20 mil pescadores artesanales.

“Una vez más la pesca artesanal está en las calles, detonado por esta intención de pesquera Landes de meterle mano a la Ley de la Jibia a través del Tribunal Constitucional y esto se suma a otros desaciertos del Gobierno como el tema del bono de los pescadores, que se transformó en una burla, tal como se lo manifesté al ministro de Economía, como también la intención de hacer harina de pescado y aceite de pesquerías que son del consumo humano y son una de las principales formas que tiene de ganarse la vida la pesca artesanal”, manifestó Cortes.

El representante de Condepp, que agrupa a más de 60 mil pescadores y trabajadores de actividades conexas a la pesca, denunció además, la falta de una plataforma con las autoridades de gobierno que tribute a la soluciones que apremia el sector pesquero.

“A esto hay que sumarle que la pesca artesanal sigue con un fraccionamiento injusto y tenemos la ausencia de una plataforma social que pudiese subsanar los problemas que tiene la pesca artesanal cuando ocurren estos eventos como la pandemia, los tsunamis o mareas salmón que son los eventos que han afectado últimamente a los pescadores”.

Las manifestaciones se registraron en la ruta costera de la Araucanía, el Queule (Toltén), Talcahuano, Quinteros, el Maule y en la caleta Portales en Valparaíso donde se generaron enfrentamientos con las fuerzas policiales, quienes utilizaron carros lanzaaguas para replegar a los manifestantes.

Este episodio se enmarca en una extensa disputa de la pesca industrial y artesanal sobre la forma de extracción de este molusco, que viene a ser uno de los recursos más cotizados del mar y que llega a facturar más de 40 mil millones de pesos en exportaciones al año.

Violenta represión a pescadores artesanales de Caleta Portales.

por Guillermo Correa Camiroaga/Desde Valparaíso.

Al mediodía de hoy lunes 8 de junio los pescadores artesanales de Caleta Portales, uniéndose a la jornada de movilización nacional por la defensa de sus derechos y la difícil situación por la que atraviesan, realizaron una acción de protesta en Avenida España, siendo reprimidos rápida y violentamente por Fuerzas Especiales de Carabineros.

El carro lanza aguas y el “zorrillo” descargaron su arsenal tóxico en forma indiscriminada y exagerada en contra de un número reducido de manifestantes, atravesando la línea férrea y llegando incluso al sector de ventas de pescados y mariscos, sin tener en consideración la delicada y peligrosa emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Durante largos años los pescadores artesanales se han movilizado para exigir sus derechos laborales, repudiar y luchar en contra de la pesca de arrastre llevada adelante por los sectores industriales que, interesados solo en la obtención de las mayores ganancias posibles, han depredado indiscriminadamente los recursos marinos, provocando una disminución notoria en especies tan comunes como el jurel y la merluza. Los pescadores, debido a esta desmejorada situación, encontraron en el recurso jibia una alternativa para continuar desarrollando su trabajo, recurso sobre el que la pesca industrial extendió también sus redes depredadoras, pero los artesanales lograron, después de intensas jornadas de protesta y lucha, que se aprobara una ley que limitara la pesca de la jibia solo a la utilización del arte de pesca tradicional de mano y el uso de poteras. Esta ley no excluye a los pescadores industriales, sino que solo los obliga a usar esas mismas artes de pesca para capturar el recurso jibia.

Pero los industriales, aprovechando la compleja situación sanitaria y el confinamiento social provocada por la pandemia del coronavirus, levantaron una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de la Jibia (que prohíbe la pesca de arrastre para dicho recurso marino) ante el Tribunal Constitucional, solicitud que fue acogida.

En declaraciones entregadas a través de la web, los pescadores artesanales movilizados expresaron:

“Nosotros nos estamos manifestando a nivel nacional, estamos los sindicatos, todos los pescadores acá, después de tres años de pelea, de dura lucha en el Congreso y ganamos la Ley que los barcos no pudieran pescar la jibia con el arrastre. Aprovechándose de la pandemia ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para anular esta Ley, que beneficia a los pescadores artesanales, y en estos momentos fue admitida. Le decimos al gobierno que con los pescadores artesanales no se juega. Nosotros vamos a defender hasta el último nuestro recurso rentable. Ya se comieron la merluza, se comieron el jurel, la anchoa. Y la jibia, de la cual dependemos noventa mil pescadores artesanales, no va a ser pescada nunca más con red de arrastre, solamente con potera.”

Valparaíso 08 junio 2020.

