Chile – Frente Amplio;  queda claro que no es ni Amplio ni un verdadero Frente.

por Salvador Martínez

Con la burda decisión unilateral de bajar de manera antidemocrática y cupular la candidatura de Alberto Mayol el autodenominado Frente Amplio acaba de nacer muerto.

Luego de que se perpetrara la bajada del ex candidato presidencial en las Primarias del propio Frente Amplio queda claro que no es ni Amplio ni un verdadero Frente.

Primero,el grupo de Giorgio Jackson RD grupo controlador del FA no quería primarias y tuvo que aceptar a Mayol a regañadientes.

Luego de terminadas las primarias se negaron con evasivas e impresentables explicaciones a integrar a Alberto Mayol en el tema Programático ni integrar ninguno de los planteamientos programáticos de la izquierda frenteamplista encabezada por Mayol en la candidatura de Beatriz Sánchez. Excluyeron deliberadamente de ingresar a la Mesa Nacional del FA al Socialismo Allendista a la Izquierda Cristiana y a Ukamau. Es decir, excluyeron a fuerzas políticas y sociales de izquierda que conforman el Polo de Izquierda del FA que apoyaron la candidatura y Programa de Mayol por razones ideológicas y por otras razones mucho más mezquinas: para no tener que negociar cupos parlamentarios con ellos y repartirse así en un cuoteo absolutamente tradicional y cúpular sin participación alguna los cupos parlamentarios.

Y luego para proteger el cupo y la elección de Giorgio Jackson (quién fue electo diputado gracias a la protección y apoyo de la Concertación Nueva Mayoria) y para proteger una supuesta e inexistente electividad de Francisco Figueroa, quién se dedicó durante toda la campaña de primarias a atacar y desprestigiar sin razón ni fundamento ninguno a Mayol.

En definitiva, los representantes políticos del Movimiento estudiantil aferrandose tuvieron temor de la irrupción de un liderazgo de izquierdas sólido como el de Mayol el que eclipsaba a Jackson y a Boric además de posibilitar la irrupción de sectores populares, trabajadores y Allendistas en un Frente Amplio en disputa.

Con la decisión unilateral, propia de las viejas y peores prácticas de la política cupular y elitista impuesta por Jackson RD y sus subordinados, el mal llamado Frente Amplio dejó de ser Amplio antes de presentarse por primera vez a elecciones.”

