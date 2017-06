Chile – Exigen que SMA clausure proyecto Alto Maipo por reiterados y graves incumplimientos

En enero pasado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) abrió un proceso de sanción al proyecto Alto Maipo luego de detectar diversos incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Estos fueron revelados tras fiscalizaciones de servicios públicos pero sobretodo de denuncias comunitarias. Una de las infracciones clasificadas como grave por la SMA proviene de una que realizó la Red Metropolitana No Alto Maipo en marzo de 2016 que se refería a la destrucción de los glaciares dentro y fuera del Monumento Natural El Morado debido a la construcción subterránea del túnel del mismo nombre y que es la obra principal que necesita el proyecto para operar.

El Superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz (DC), se enteró de esta situación de vulnerabilidad de los glaciares en una reunión sostenida con la Red Metropolitana No Alto Maipo en junio de 2016, instancia en que la organización denunció la permanente transgresión de la empresa a la RCA.

Como el proceso de sanción se encuentra abierto y en estudio por parte de la SMA es que la Red solicitó decretar la Medida Cautelar de Clausura Temporal Parcial de las obras el 16 de junio de este año debido a que el túnel El Volcán se está construyendo bajo el Monumento Natural El Morado que, además, es un área protegida por la Convención de Washington. Además, la solicitud de clausura alude a la directa atribución y también a la responsabilidad que por ley tiene la SMA otorgándole las herramientas para ejercer la protección del medio ambiente, y por ende, de los glaciares, bajo el principio preventivo.

La solicitud incluye contundentes antecedentes que exponen la importancia ecológica del Monumento Natural y sus glaciares, análisis y recopilación de información entregada por los diversos organismos estatales desde el inicio del proceso de evaluación del proyecto a la fecha, incluyendo hechos constatados en la inspección de obras realizada por el fiscal a cargo con fecha 18 de Abril de 2017.

Como Red Metropolitana No Alto Maipo sostenemos que el proyecto hidroeléctrico de Aes Gener incumplió el compromiso adoptado en la RCA de presentar y tener oportunamente aprobado un Programa de Monitoreo de Vibraciones de Tronaduras previo a la construcción del Túnel bajo el Monumento Natural El Morado, pues si bien la empresa presentó un Plan, por un lado, éste no cumple con la finalidad para lo cual se exigió, que es garantizar la no afectación de los glaciares, pero por otro lado, el plan se presentó una vez que las obras de construcción del túnel El Volcán ya estaban avanzadas. Pese a lo anterior, Alto Maipo continúa construyendo el túnel, lo que consideramos ilegal, pues transgrede la obligación establecida en la RCA. Esto solo nos hace pensar en la contumacia de Aes Gener que persiste con el pasar de los años en efectuar una interpretación distorsionada de su obligación y compromiso ambiental.

Estos cuestionamientos van en la linea de lo que la Red Metropolitana No Alto Maipo ha realizado desde el proyecto ingresó al proceso de evaluación ambiental en lo que dice relación con que las medidas de protección de los glaciares establecidas en la RCA no fueron realizadas por un organismo experto, como la DGA o SERNAGEOMIN, sino que fueron realizados por la CONAF por ser administradora del área, esto como muestra del desinterés y falta de rigurosidad en el proceso de evaluación ambiental. Sobre todo si se considera que Alto Maipo nunca ha podido garantizar que la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico no generará impactos negativos a los glaciares del monumento.

Como Red Metropolitana No Alto Maipo creemos que tanto esta solicitud puntual de clausura como el proceso de sanción en sí, debiesen paralizar de forma definitiva el proyecto pues se debe priorizar la protección y resguardo de los glaciares que son fundamentales en el abastecimiento de agua a los habitantes de Santiago.

Llamamos al gobierno a dejar de blindar el proyecto pues afecta glaciares, contamina y pone en grave riesgo el abastecimiento de agua a gran parte de la capital. Los poderes económicos no pueden primar por sobre la protección del medio ambiente, del agua, de la vida.

Finalmente, apelamos a que el fiscal a cargo del proceso acoja la solicitud de clausura y que al momento de dictar la medida provisional a Alto Maipo releve los principios y criterios de protección ambiental por sobre los aspectos económicos o intereses políticos. Creemos que este solo incumplimiento debiera implicar la revocación del permiso ambiental del proyecto. Así mismo, la gran cantidad de infracciones e incumplimientos del proyecto nos refuerzan la convicción de que es inviable, y seguiremos denunciando y movilizados hasta su paralización. Este es un paso más encaminado a terminar con este nefasto proyecto.

Fuente: Red Metropolitana No Alto Maipo

Contactos: Anthony Prior (+569.79271781), María Jesús Martínez (+569.63970135)