Chile – El debate sobre el caso Mirosevic en el Frente Amplio

En la imagen el diputado Vlado Mirosevic con el canciller Roberto Ampuero.

por Patricio Guzmán S.

Mesa Nacional del MDP

El diputado Vlado Mirosevic, renunció a la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, días antes esta renuncia había sido solicitada por el MDP en la mesa nacional del Frente Amplio, el tema de los desacuerdos en política internacional se iba a discutir el miércoles en la reunión habitual de la mesa nacional del FA. Al parecer Mirosevic viendo que se quedaba sin piso político en las bases Frente Amplistas decidió renunciar y pasar a la ofensiva poniendo los desacuerdos sobre el tema de Derechos Humanos, que según él, es el MDP relativiza. Veremos más abajo que quien relativiza este tema ético crucial en la política chilena es el diputado Vlado Mirosevic.

El dirigente del Partido Liberal, que forma parte del Frente Amplio después de votar a favor de los TLC contraviniendo el llamado a la moratoria hasta después de analizar las consecuencias que han tenido los tratados firmados del “programa de muchos” del FA, votar a favor de la sanción contra la diputada Pamela Jiles del PH también del FA, (quien tuvo la valentía de encarar los dichos deleznables del diputado de la UDI Urrutia que usó la cámara de diputados para hacer apología de los crímenes sistemáticos y terribles que ocurrieron en el Chile de la dictadura), Mirosevic sobretodo prestó ropa al gobierno de Piñera que trataba de empatar la violación a los Derechos Humanos en la dictadura cívico militar en Chile con los de supuestos gobiernos de izquierda en otros países. Con ello él lanzaba un salvavidas a la derecha respaldando al gobierno de Piñera, que tras el ridiculo de la solicitud de renuncia a un ministro que solo duró un fin de semana, había quedado dañado en su credibilidad y muy mal frente al tema sensible de Derechos Humanos en Chile, por los ataques al Museo de la Memoria.

Ese salvavidas es el relato del empate en violaciones a los Derechos Humanos entre la derecha y la izquierda. Pensamos que no son equiparables los crímenes sistemáticos y a lo largo de un periodo prolongado cometidos por agentes del Estado con el apoyo activo del gobierno bajo la dictadura cívico militar, para eliminar un sector de la población, crímenes tipificados en los acuerdos internacionales de DDHH, como delitos de lesa humanidad, que no son amnistiables ni prescriben, con crímenes, que los funcionarios de los Estados cometen en países que tienen institucionalidad para ponerles coto, investigarlos y sancionarlos, y que no son sistemáticos en el tiempo ni oficialmente instigados por el gobierno, como ocurre en Chile mismo después de dictadura.

Para el MDP ese tramposo relato del empate que abre camino a la completa impunidad en nuestro país, es inaceptable, y relativiza nuestra posición de verdad y castigo a los criminales y sus cómplices, que siempre hemos defendido. En esta materia, con estos crímenes horrendos, el MDP es claramente partidario de la tolerancia cero. Jugar el juego del gobierno de Piñera del empate en Derechos Humanos relativiza nuestra defensa inclaudicable de la justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Chile y el mundo, en eso jamás se pierde el MDP.

De lo que se trata en el caso del pedido de renuncia del diputado Mirosevic a la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, no fue poner en cuestión su derecho a defender sus opiniones, decíamos que ese era un cargo al que él había accedido en virtud de las negociaciones entre el FA y la ex Nueva Mayoría, y que él debía representar el sentir del FA. El MDP pensaba que no lo estaba haciendo y al contrario tensionaba permanente e innecesariamente a la coalición, y por eso pedía su renuncia.

La discusión al interior del FA no es pues sobre Derechos Humanos sino sobree la manera como se procesan – o no se procesan -los desacuerdos al interior de la coalición.

