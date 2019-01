Cura Felipe Berrios por acusación contra fallecido sacerdote Renato Poblete: “Estoy tremendamente impactado.”

“Tremendamente impactado”, aseguró estar el sacerdote Felipe Berrios respecto a la información que este miércoles dio a conocer la Compañía de Jesús, sobre una denuncia por “delitos y situaciones abusivas” en contra del ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete. “Estoy muy golpeado. Este fue un segundo golpe fuerte, el primero fue con Cristián Prech.

Le tengo mucho cariño a Renato, le tenía mucho cariño a él. Era una persona que me apoyaba mucho. Nunca viví con él, no compartí tampoco el trabajo, pero sí era una persona que me llamaba para explicarme o apoyarme”, aseguró el jesuita a CNN Chile. “Me sentí de alguna manera respaldado por él”, agregó.

A través de un comunicado, la Compañía de Jesús señaló que recibieron una denuncia por “delitos y situaciones abusivas en el ámbito sexual, de poder y de conciencia” que el sacerdote Renato Poblete habría tenido contra una mujer de 19 o 20 años entre 1985 y 1993. Al respecto, Berrios aseguró que es el momento de “tomar en serio la denuncia, no amedrentar a quien ha hecho la denuncia y dar la garantía que se va a hacer una investigación seria y abierta, para buscar la justicia a fondo. Por eso el provincial -Cristián del Campo- escogió a un abogado que no es jesuita para que recoja esta investigación”.

