Chile – Beatriz Sánchez reconoce grave error en declaraciones sobre Salvador Allende

No ha sido fácil para Beatriz Sánchez lidiar con los medios de prensa en su carrera política durante los últimos meses, pese a su profesión de periodista.

Un nuevo capítulo fue el que se vivió este fin de semana previo a las primarias de su bloque en donde compite con Alberto Mayol. En entrevista con revista Paula, Sánchez tachó al gobierno de Salvador Allende de “totalitario”, dichos que tuvo que aclarar.

“Lamentablemente, cometí un profundo error al responder aquello dentro de una pregunta sobre el gobierno de la Unidad Popular, dando a entender un juicio que no representa en nada mi postura sobre la figura del Presidente Allende y su gobierno. Lo hice al pensar erróneamente más en la contrapregunta”

“Como millones en Chile y el mundo, veo al gobierno del Presidente Salvador Allende como la culminación de un proceso de importantes cambios gestado por movimientos sociales y partidos de izquierda”.

La respuesta y la aclaración a sus dichos la periodista los hizo a través de una carta, en donde se dio el tiempo para criticar a figuras emblemáticas de la Nueva Mayoría.

“Son ellos, las cúpulas de la Concertación, quienes no han seguido el legado del Presidente Allende al administrar el poder durante décadas y no cambiar la arquitectura creada por los golpistas, profundizando el neoliberalismo”.

“Ellos no me preocupan, ya sabemos cómo son, seguirán sintiéndose amenazados por una fuerza que emerge porque logra interpretar a quienes ellos mismos defraudaron. Sí me preocupan las y los chilenos que se sienten entusiasmados por el Frente Amplio y que se han sentido desorientados con mis palabras”.

“A ellas y ellos les digo: no me puedo comprometer a no cometer errores, soy una mujer de izquierda y seguiré aprendiendo y construyendo en colectivo, y que cuando vuelva a equivocarme, volveré a reconocerlo sin ambigüedad”.

Para cerrar lo que la propia Sánchez calificó como un grave error dijo en su misiva a sus seguidores que hay que “seguir avanzando, porque con todas nuestras convicciones e insuficiencias, no podemos esperar cuando es tan urgente construir la fuerza capaz de cambiar Chile y forjar un país justo y solidario, como el que soñó Salvador Allende y tantos y tantas antes que nosotros”.

