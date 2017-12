Chile – Beatriz Sánchez oficializa su postura tras denuncia de Piñera: “Voy a votar por Alejandro Guillier”

Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio, oficializó su postura de cara a la segunda vuelta presidencial, asegurando que votará por Alejandro Guillier.

La periodista justificó su decisión frente a las acusaciones de Sebastián Piñera de eventual fraude electoral y supuestos “votos marcados” en favor de ella y de Guillier.



“Las declaraciones de esta mañana de Sebastián Piñera son inaceptables, lo que hizo fue cruzar un límite respecto a lo que somos y a lo que hemos hecho como país, a lo que es hoy día la democracia y a procesos que son sostenidos por ciudadanos y ciudadanas chilenas, procesos republicanos y los pone en duda al señalar que quizás hubo fraude en la elección presidencial”, declaró.

“Menciona dos candidatos y me menciona a mí directamente. Esto es cruzar todo límite y yo lo dije antes y lo digo ahora como ex candidata: No se juega con Chile y no todo vale a la hora de una elección presidencial”, agregó

Sánchez aclaró que su apoyo a Guillier es personal y que no es un llamado a los simpatizantes del Frente Amplio a seguir su ejemplo.

“Chile con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza con un Presidente que está levantando este tipo de dudas”

Así, la líder del Frente Amplio oficializó que “he decidido después de un periodo de reflexión decir claramente cómo voy a votar; mi voto es contra Sebastián Piñera y voy a votar por Alejandro Guillier”, expresó a la prensa.

Para Beatriz Sánchez, “Sebastián Piñera y las personas que hacen su vocería pasan un límite y es un riesgo para Chile. Esta es una decisión personal y no del Frente Amplio”.

Por su parte, Alejandro Guillier reaccionó en redes sociales ante el apoyo recibido por la ex abanderada del Frente Amplio, agradeciendo “tu transparencia, fuerza y valor. Aprecio enormemente tu apoyo y la unidad para construir un Chile más justo”.