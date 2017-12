Chile – Alberto Mayol: “Si bien la declaración de Beatriz no es un cheque en blanco, es un vale vista”

Alberto Mayol, ex postulante a diputado y ex precandidato presidencial del Frente Amplio.

Dos fueron las elecciones que perdió Alberto Mayol durante el año: las primarias presidenciales del Frente Amplio y la parlamentaria. El sociólogo, ahora, hará una pausa política. Si bien seguirá participando del conglomerado y en la legalización del movimiento político que fundó, quiere volver a enfocarse en la academia.

En esta entrevista, repasa las últimas decisiones del Frente Amplio, tanto la postura oficial del bloque como el anuncio de Beatriz Sánchez de apoyar al abanderado oficilalista, Alejandro Guillier, criticando las señales que se entregaron.

Usted ha sido crítico con la libertad de acción que dio el Frente Amplio a sus militantes para segunda vuelta. ¿Cuál es su postura?

El documento que presentaron dice que el Frente Amplio invita a votar. Invita a votar contra Piñera, pero no están las condiciones dadas para votar por Guillier. Es medio incomprensible, pero no dispone una libertad de acción. Me parece que la libertad de acción con confusión no califica para libertad de acción.

Entonces, ¿cuál es su posición?

Primero, que por ningún motivo nada que se aproxime a libertad de acción. El sentido de la política es marcar posiciones. Creo que tenemos que ser enfáticos, marcar los puntos. En segundo lugar, si las condiciones no están claras para poder votar por Guillier -que estoy de acuerdo con ese punto-, ¿qué hacemos para generar esas condiciones? Ahí es donde el Frente Amplio se equivoca al decir que no hay que hacer nada, y luego se hace algo que es un hecho político muy importante: Beatriz Sánchez sale diciendo que va a votar por Guillier sin que haya cambiado ninguna de las condiciones. El Frente Amplio, en la práctica, ya dijo, aunque no haya tenido interés en decirlo, que efectivamente Guillier era el candidato del Frente Amplio. Eso a efectos masivos, porque internamente podemos decirnos lo que queramos.

Cómo líder político también debería fijar…

Yo no quiero que haya una postura personal respecto al tema de Guillier. No sé si van a haber nuevos gestos más claros o se va a legitimar el gesto de Beatriz como un gesto de Frente Amplio. Tendré que reflexionar en la próxima semana si efectivamente hay que tomar una definición personal publicable. También estoy esperando que Guillier presente con más claridad algunas de sus propuestas. Sería bueno que eso estuviese presentado visiblemente en un texto.

A partir del anuncio de Sánchez, ¿el bloque debería replantearse su decisión sobre el balotaje?

Debería, al menos, clarificar el significado del anuncio de Beatriz. Porque si ella habló, y es la presidenciable, para efectos de la ciudadanía es la vocera del conglomerado. No podemos decir que es una visión personal, acá hay una responsabilidad superior que es la vocería obvia del Frente Amplio.

¿Fue un error que la ex candidata explicitara que votará por Guillier?

Hacer la declaración que se hizo primero y luego hacer eso… La combinación de ambos hechos es un error. Sebastián Depolo dice que el Frente Amplio no está entregando un cheque en blanco. Si bien la declaración de Beatriz no es un cheque en blanco, es un vale vista.

¿Cómo Sánchez debe cuidar su liderazgo para que no le pase lo de Marco Enríquez-Ominami, quien también obtuvo 20% en 2009 y bajó su votación en la última elección?

Lo que le pasó a Marco es que le dio importancia a la novedad más que a la política. Nosotros este año hemos sido la novedad. Ahora tenemos que evolucionar a la política. Beatriz, en particular, tiene que ser ahora una figura que integre por completo al Frente Amplio. En la práctica, por los hechos y por cómo se configuró el escenario, ella ha sido mucho más vinculada a Revolución Democrática. Ella tiene que ser del Frente Amplio, porque eso le va a permitir lograr una capacidad de tener control sobre toda la estructura política.

En relación a su candidatura parlamentaria, ¿se arrepiente de no haber aceptado competir por otro distrito que le ofrecieron o por la senatorial en Valparaíso?

Si mi objetivo era ganar una elección, ¿yo habría ido donde fui? Me refiero a las dos elecciones que fui este año.

¿No tenía ganas de ganar?

No se trata si tenía ganas de ganar o no. Tenía ganas de hacer el trabajo que me parecía que había que hacer en el Frente Amplio. En cualquier distrito de Santiago, aparte del 10, yo salía electo, y si iba a la Quinta Región, salía. Pero mi candidatura ayudó a que hubiese una persona más en el Parlamento. En el distrito con Giorgio salían dos, más de la mitad del tercer diputado electo lo hago yo. No es Giorgio quien arrastra a ese tercer candidato. En otro lugar yo hubiese remplazado a alguno de los que salió. En el distrito 10 fui muy útil para el Frente Amplio. Lo irónico es que no les interesara.

¿Postularía nuevamente a un cargo público?

No tengo contemplado si postular o no postular en el futuro.

Y su movimiento, el MDP, ¿qué futuro tiene en el Frente Amplio?

Ahora vamos a tener tiempo para construir la forma de la orgánica. Yo probablemente no cumpla un rol directivo, dado que estaré dedicado a mis labores académicas. Acá la idea es construir un partido legalizado desde la izquierda del Frente Amplio que empuje orgánicamente a la coalición a respetar esas visiones. Muchos de los partidos que son de izquierda han estado, más bien, plegados a las visiones que son menos de izquierda. Eso puede no hacernos bien.

En esa línea, ¿qué rol cumple Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista?

RD hoy es el partido hegemónico y consiguió su hegemonía a través de criterios administrativos. Su votacion es bastante parecida a la del Partido Humanista, pero tiene doble de premio. El que reparte se lleva la mejor parte. Esa capacidad fue producida gracias a que muchos movimientos y partidos salieron a buscar firmas para RD. Entonces, se transformaron en la marca que está asociada al Frente Amplio. Hay un aprendizaje que deben asumir las otras orgánicas como parte de un error, porque lesionó a sus propias articulaciones. Y el MA nunca entendí por qué se plegó a las formas de actuar de RD. Es extraño que un partido que tiene una identidad política más a la izquierda haya quedado haciendo tareas de carácter secundario. Distinto es el caso de Sharp, no lo incluiría dentro de ese grupo.