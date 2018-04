BRASIL: PRISION DE LULA ES UN ATAQUE A LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS.

Prisión de Lula es un ataque a las libertades democráticas!

Responder con lucha!

La decretaciòn de prisión del ex presidente Lula por el juez Sergio Moro el día de ayer (05/04) representa un ataque más a las libertades democráticas en un contexto de graves retrocesos políticos, económicos y sociales para la clase trabajadora y el pueblo brasilero.

No es el único ataque, pero tiene su simbolismo propio. No vivimos una situación de normalidad democrática cuando un precandidato presidencial con casi un 40% de las intenciones de voto se le impide disputar las elecciones, y además es condenado a prisión en un proceso repleto de irregularidades, parcialidad y manipulación jurídica y mediatización, aquí no se trata de exculpar a Lula, pero si reconocer que el proceso que lo condenó está marcado por la parcialidad de los jueces, irregularidades de todo tipo, posiciones pre establecidas y un claro revés político electoral. Se trata de sacar de la disputa electoral un candidato con reales chances de Victoria y que hoy no hace parte de los planes de la clase dominante.

Lula no está siendo perseguido por su postura moderada, conciliadora con las élites, condescendiente haya con Temer y los golpistas. No está siendo condenado por el sistema político y judicial por haber hecho una contrarrestarla al sistema de pensiones el 2003 o por haber garantizado los intereses de las empresas y los bancos mientras gobernó.

A Lula le arrebataron sus derechos políticos por hoy ser la opción de la plutocracia, 0,1% de súper ricos que dominan este país, en su proyecto de atrasar en el cupo económico y social, neoliberalismo extremo, retirar derechos históricos y sobreexplotación de los trabajadores. No es coincidencia que las bolsas de valores se dispararan con la negación de habeas corpus por parte del SFT (Supremo Tribunal Federal) y ahora con la orden de prisión contra Lula.

La decretaciòn de prisión de Lula fue más rápida que todas las prisiones decretadas en el ámbito de la operación lava jato. El trámite acelerado por parte del juez Sergio Moro del TRF-4 (Tribunal Regional Federal de la 4° región) y del propio SFT reflejan una motivación política vinculada al calendario electoral. La prisión viene a reforzar las garantías de inelegibilidad de Lula y dar un recado simbólico, satisfaciendo una base social principalmente entre sectores de la clase media.

Se trata de un ataque que abre camino para nuevas acciones reaccionarias contra la propia izquierda consecuente en la medida que está asuma protagonismo en las luchas en curso. No hay dudas de que en esa situación, el papel de los socialistas consecuentes, aquellos que nunca tuvieron ilusiones en el proyecto político de conciliación de clases del lulismo y que buscan construir una alternativa a este, y denunciar la justicia burguesa y todo el sistema político fallido condenando este ataque a los derechos democráticos.

Libertad, Socialismo y Revolución (LSR) corriente del PSOL, desde el inicio denunció el ataque a las libertades democráticas representado por las decisiones parciales y selectivas de Moro, del TRF-4 y del propio SFT, cómo explicar que corruptos como Aecio Neves y el propio Michel Temer gozan de plena libertad mientras la prisión de Lula ya fue decretada nuestra posición, por tanto, en ningún momento se confundió con apoyo al proyecto político representado por Lula y el PT. Siempre explicamos que las opciones políticas adoptadas por el PT en el gobierno ayudaron a crear las condiciones para su propia derrota y para la ofensiva de la derecha y de la burguesía contra los derechos del trabajo, sociales y democráticos.

Al final, fue el PT quien hizo la alianza con gran parte de esa casta política golpista neoliberal y reaccionaria. Fue el PT en el gobierno quien estableció relaciones espurrias con empresas, el agro, las mineras y la banca. Fue Dilma Rousseff y su ministro Joaquín Levy que dieron inicio a los cortes y ataques contra los trabajadores que el golpista Michel Temer profundizó al extremo tornando el escenario cualitativo peor para el pueblo y los trabajadores evidente, por lo tanto, que en la inminencia de la prisión de Lula el papel de la izquierda socialista es sumar fuerzas contra este ataque. Es justa y legítima la iniciativa de resistencia en San Bernardo del campo y en todo el país contra esta decisión judicial espuria. Nuestro lugar es ser parte de esta resistencia, sin dejar de lado nuestra independencia, postura crítica y nuestro proyecto político clasista y socialista.

Que la experiencia de lucha contra este ataque a los derechos democráticos, sirva para que miles de activistas de los movimientos sociales y millones de trabajadores saquen las lecciones de la imposibilidad de la conciliación de clases y de la necesidad de un camino de lucha en las calles, en los lugares de trabajo y estudio, en el campo y en la ciudad.

El camino de la victoria contra la derecha y los ataques de la clase dominante y de los gobiernos es vincular la defensa de los derechos democráticos la lucha por empleo, salario, derechos sociales en la perspectiva de clase, anticapitalista y socialista.

LSR participa de esta lucha con esa perspectiva.

Comité nacional LSR

Libertad Socialismo y Revolución.

Me gusta: Me gusta Cargando...